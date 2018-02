La forma del agua: Critica: The Shape of Water

La forma del agua es un thriller romántico fantástico ambientado en la década del 60 cargado de ternura y emoción.



El punto central del argumento no es que sea algo super original, ya que por ejemplo, y salvando las diferencias, el clásico de E.T. contiene la misma premisa: un humano que respeta y ve como a un igual a un ser diferente y por lo tanto quiere tratar de salvarlo de los experimentos que se quieren realizar en él y de su segura muerte.



Pero el modo en que está encarado, como está contado, la belleza del magnífico personaje que interpreta Sally Hawkins, la ambientación, la estética, el erotismo, y muchas otras cualidades, hacen que la película sea una exquisitez y no una fábula romántica más.



Pura emoción y sentimiento a flor de piel.

Cintia Alviti

