La verdad a cualquier precio: Sinopsis, elenco, ficha: Route Irish

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Una película de Ken Loach nunca estrenada en Argentina

Fergus y Frankie son amigos desde pequeños.

Fergus pertenece a las fuerzas especiales británicas SAS, como miembro altamente calificado.

Pero después de varios años en el cuerpo, Fergus decide dejar el SAS y convence a su amigo Frankie para que se una a él en el equipo de escolta y seguridad de Bagdad.

Juntos arriesgarán sus vidas en una ciudad llena de violencia, terror y codicia, e inundada de millones de dólares estadounidenses.

SOBRE EL DIRECTOR

Ken Loach nació en 1936 en Nuneaton, Warwickshire, Inglaterra. Es un director de cine cercano al realismo social británico, cuyos principales rasgos son un estilo muy depurado y sintético que trata de forma realista temas sociales. Sus temas predilectos son la crítica a la burguesía, la vida en las ciudades industriales y, en general, los problemas de la clase trabajadora y otros temas sociales como la inmigración o el racismo.

Debutó en el cine con "Poor Cow" (1967), un drama social con Carol White, Terence Stamp y John Bindon. En los años setenta y ochenta se dedicó a dirigir series y documentales para televisión, pero aun así dirigió para la gran pantalla el drama familiar e iniciático "Kes" (1970), con centro en un adolescente que padece abusos dentro y fuera de su casa, y "Looks and Smiles" (1981), un drama psicológico.

A partir de la trascendencia del thriller político "Agenda Oculta" (Hidden Agenda, 1990), película ganadora del Premio del Jurado en Cannes, la carrera en el cine de Loach conoció uno de sus períodos más fecundos e importantes con largometrajes de corte social como "Riff-Raff" (1991), "Lloviendo Piedras" (Raining stones, 1993) y "Ladybird, Ladybird" (1994).

Otros títulos de su filmografía son "Tierra y Libertad" (Land and Freedom, 1995), película ambientada en la Guerra Civil española; el drama romántico "Mi nombre es todo lo que tengo" (My name is Joe, 1998); "La Cuadrilla" (The Navigators, 2001), con uno de sus eje temáticos favoritos, las relaciones laborales y la pérdida de empleo, y "El Viento Que Acaricia el Prado" (The wind that shakes the barley, 2006), película por la que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y que retomaba el conflicto irlandés de "Agenda Oculta". En 2012 ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes con "La parte de los ángeles" (The angel's share), y en 2016 volvió a ganar la Palma de Oro del Festival de Cannes con "Yo, Daniel Blake" (I, Daniel Blake).

FESTIVALES

FESTIVAL DE CANNES 2010

Selección Oficial

Premios MAGRITTE 2012, BÉLGICA

Nominada Mejor Película Extranjera

FICHA ARTÍSTICA

Mark Womack…..... Fergus

Andrea Lowe……. Rachel

John Bishop………. Frankie

Geoff Bell……. Alex Walker

Jack Fortune...... Haynes

Talib Rasool……. Harim

Craig Lundberg…. Craig

FICHA TÉCNICA

Dirección: Ken Loach

Guión: Paul Laverty

Producción: Rebecca O'Brien

Producción ejecutiva: Pascal Caucheteux, Tim Cole

Dirección de fotografía: Chris Menges

Montaje: Jonathan Morris

Diseño de producción: Fergus Clegg