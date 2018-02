Las horas mas oscuras: Critica: Darkest Hour

Las horas más oscuras es una muy buena película y una gran oportunidad para ver una clase magistral de interpretación actoral y de composición de personaje.



El excelente ritmo y los toques casi de comedia sirven para contar de un modo más distendido y dinámico este momento dramático de la Segunda Guerra Mundial. Si viste la película de Dunkerque te va a interesar este film ya que te muestra el otro lado, vendría a ser algo así como la precuela.



Gary Oldman realiza un trabajo magnífico y para el recuerdo. Aquellos que por el nombre no ubiquen al actor, les recomiendo que busquen una foto antes de ir al cine ya que en la película está irreconocible, y así van a poder admirar más el trabajo de caracterización y personificación.



Como toda película histórica que nos llega de Hollywood, lamentablemente siempre hay cosas inventadas, como por ejemplo: si bien Elisabeth Layton fue realmente su secretaria ella comenzó a serlo en mayo de 1941, o sea que todos los eventos que se cuentan junto a ella en ese momento histórico no son reales; ella tampoco tuvo un hermano muerto en la guerra; la llamada telefónica al presidente Roosevelt no pudo haber existido (por lo menos del modo en que se muestra) ya que la línea directa recién existió en 1943; la extensa y aparentemente crucial escena del subte no existió en la vida real; etc..



Una muy buena producción para disfrutar de punta a punta.

Cintia Alviti

