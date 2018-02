Maze runner 3 La cura mortal: Critica: Maze Runner The death cure

Maze runner 3 La cura mortal, es una decente tercer entrega de esta saga futurística de ciencia ficción post-apocalíptica, que si bien no asombra cumple con su cometido de entretener.



El cuento es interesante, aunque pequeño, pero el desarrollo está bien realizado como para que el espectador no pierda el interés gracias a las buenas escenas de acción que ponen equilibrio a una película que puede llegar a aburrir por momentos por la monotonía de su temática.



Aquellos que no hayan visto los dos films anteriores no van a entender mucho que es lo que está sucediendo, ya que no hay ni un resumen o un flashback, pero a pesar de ello el relato es llevadero.



Rutinaria, sin nada nuevo bajo el sol ni original, pero bastante eficaz.

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data