Mujer y marido: Sinopsis, elenco, ficha: Moglie e marito

SINOPSIS

Esta comedia italiana está protagonizada por Pierfrancesco Favino y Kasia Smutniak, y parte de una premisa alocada para sumergirse en la complejidad de las relaciones de pareja a través de un juego de equívocos, que lleva tanto al disparate como a la reflexión.

Hace diez años que Sofía y Andrea están casados. Ahora están a punto de divorciarse.

Él es un neurólogo que desarrolla un experimento sobre el cerebro humano; ella, una columnista de TV en pleno ascenso.

A raíz del experimento científico de Andrea ambos se ven, de repente y literalmente, en el cuerpo del otro, sin otra posibilidad que la de vivir la existencia y el día a día del cónyuge. Al menos hasta que Andrea encuentre la forma de volver todo a su sitio.

SOBRE EL DIRECTOR

Simone Godano nació en Roma hace 39 años y estudió cine en DAMS, en la Universidad de Roma. En 2003, junto a su hermano Leonardo, dirigió un cortometraje, Il due noviembre (November 2nd), protagonizado por Silvio Muccino y Martina Stella.

Más tarde se unió a un equipo de jóvenes directores bajo el sello "06", y trabajó en diferentes comerciales para la prensa italiana, como el diario La Repubblica, La Gazzetta dello Sport y para el Ministerio de Salud. En 2010 Niente Orchidee (No Orchids), su cortometraje protagonizado por Beppe Fiorello y Valeria Solarino, fue presentado fuera de competencia en la 67° edición del Festival de Venecia. Mujer y marido es su primer largometraje.

NOTAS DEL DIRECTOR

En los zapatos del otro, por Simone Godano

Debo decir que amé de inmediato e incondicionalmente el guión de Mujer y marido que me envió el productor Matteo Rovere. Me puse a pensar cómo contar esta historia, y se me ocurrieron dos posibles enfoques para la película: hacer un detallado estudio de todos los elementos de la historia, o lanzarme y simplemente disfrutar de ella. Elegí el segundo camino, persuadido de que una gran libertad y diversión serían lo mejor para ella.

A veces los psicólogos le piden a su paciente que les cuente un episodio desde la perspectiva de otra persona, como si fuera esa otra persona la que habla. Lo sorprendente es que, mientras relatan la historia poniéndose en los zapatos del otro, es frecuente descubrir cosas que ni siquiera sospechaban. De pronto pueden comprender cómo se sentía la otra persona, y qué descuidado y desatento han sido con él o ella. ¿Qué sucedería si, en lugar de experimentar una sesión de terapia, uno pudiera vivir en el cuerpo de su pareja? Me pregunté cómo darle credibilidad al film, pero comenzando desde un detonador creativo. Desde la primera lectura del guión siempre pensé que el elemento principal y sorprende podría ser narrar esta historia con un estilo realista, cercano a los personajes: sincero, en una palabra. Entonces combiné distintos elementos, dejando que los actores vivan con libertad la experiencia, y construyendo a su alrededor un mundo estratificado que pudiera explicar no solo el presente de los personajes sino toda su vida. El resultado fue una transformación desde una película "supernatural" hasta una sobre relaciones humanas, crisis, un amor que muere y renace gracias al descubrimiento de los puntos de vista.

Aquí los géneros femenino y masculino son usados para crear una comedia romántica; el guión iba ya en ese sentido. Desde luego hemos trabajado en los cuerpos, en las expresiones, en los personajes. Pierfrancesco y Kasia, los actores protagonistas, estudiaron y se "empaparon" el uno del otro, para asegurarse de que la sensación inicial de libertad de estar en el cuerpo del otro por primera vez era el alma de la película. Nadie puede saber cómo se sentiría él o ella si de pronto se convirtiera en su marido, o en su mujer.

Tuve la oportunidad de dirigir dos actores prodigiosos que estaban dispuestos a jugar, así que todo se volvió más fácil. Kasia y Pierfrancesco son dos verdaderas estrellas, dos profesionales con quienes es fácil llevarse bien, y que tienen la capacidad de divertirse y al mismo tiempo divertirnos, sorprendiéndose ellos y sorprendiéndonos a nosotros.

Andrea y Sofia son dos casos serios: uno en los zapatos del otro sólo causan desastres. Pero esto les brindará la oportunidad de reflejarse en su amor, donde la palabra "final" parece ya estar escrita. Tienen una única chance de entender profundamente al otro y encontrar así la armonía perdida. Esto sucede porque todos cometen errores, especialmente cuando se trata de amar. Piensas que la persona que amas debe ser perfecta, pero esta perfección no existe, entonces peleas, para volver a soñar con el otro de que aquello dure para siempre…pero el riesgo de no comprenderse del todo continúa allí, acechando. Sería suficiente amar a tu pareja por lo que es, y no por lo que desearías que fuera. ¿Podemos entender cómo es realmente nuestra pareja? Si no podemos, ¿qué aventura estamos dispuestos a emprender para comprender completamente al otro?

Mujer y marido es una película realista que comienza con un disparador de fantasía, pero por sobre todo es una historia de amor, en la que las incompatibilidades son bienvenidas como una victoria y no consideradas ni como una derrota ni como un compromiso. Es una película improbable, pero real. Real y divertida. Una película anticuada y contemporánea al mismo tiempo; elegante pero también destartalada y graciosa. Lo interesante del cine es todo esto junto: no tienes que respetar reglas estrictas. Creer en la historia de dos personas que han cambiado una en el cuerpo de la otra. Solo por dos horas, sin tomártelo en serio.

ELENCO

Pierfrancesco Favino (Andrea) Kasia Smutniak (Sofia) Valerio Aprea (Michele) Sebastian Dimulescu (Tommaso) Gaetano Bruno (Cristian) Francesca Agostini (Anna) Paola Calliari (Angelica) Marta Gastini (Maria) Flavio Furno (Luca)

SOBRE PIERFRANCESCO FAVINO

Pierfrancesco Favino nació en 1969 en Roma. Desde la década del 90 ha trabajado en más de 30 películas y series. Recibió dos veces el premio David di Donatello: en 2006 por su papel en el film Romanzo criminale (2005), y en 2012 por su actuación en Romanzo di una strage (2012), de Marco Tullio Giordana. También formó parte del elenco de Night at the Museum (2006); Miracle at St. Anna, de Spike Lee (2008), y de Rush (2013), entre muchas otras.

Filmografía seleccionada

- L'ultimo bacio, de Gabriele Muccino (2001)

- El Alamein, de Enzo Monteleone (2002)

- Le chiavi di casa, de Gianni Amelio (2004)

- Romanzo criminale, de Michele Placido (2005)

- La Sconosciuta, de Giuseppe Tornatore (2006)

- Night at the Museum, de Shawn Levy (2006)

- Saturn in Opposition (Saturno contro), de Ferzan Özpetek (2007)

- L'uomo che ama, de Maria Sole Tognazzi (2008)

- La vita facile, de Lucio Pellegrini (2011)

- Miracle at St. Anna,de Spike Lee (2008)

- Angels and Demons, by Ron Howard (2009)

- Cosa voglio di più, by Silvio Soldini (2010)

- A.C.A.B. - All Cops Are Bastards, de Stefano Sollima (2012)

- Piazza Fontana: The Italian Conspiracy (Romanzo di una strage), de Marco Tullio Giordana (2012)

- Rush, de Ron Howard (2013)

- World War Z, de Marc Forster (2013)

- Senza nessuna pietà, de Michele Alhaique (2014)

- Une mère, de Christine Carrière (2015)

- Suburra, de Stefano Sollima (2015)

- Le Confessioni, de Roberto Andò (2016)

- Marco Polo - Season 1 and 2 (Netflix TV Series) (2014-2016)

- Moglie e marito, de Simone Godano (2017)

SOBRE KASIA SMUTNIAK

Kasia Smutniak nació en 1979 en Polonia, pero vive en Italia. Comenzó su carrera como modelo, y luego se convirtió en una actriz conocida para el gran público de la mano de publicidades, y de su trabajo en series de TV. Protagonizó comedias (Tutta colpa di Giuda, 2009); dramas románticos (Allacciate le cincture, 2014); formó parte del cast de From Paris with love, con John Travolta (2010); del film de los hermanos Taviani Maraviglioso Boccaccio (2015), y de Perfetti sconosciuti (2016) de Paolo Genovese.

Filmografía seleccionada

- Al momento giusto, de Giorgio Panariello (2001)- Ora e per sempre, de Vincenzo Verdecchi (2004)

- 13dici a tavola, de Enrico Oldoini (2004)

- Nelle tue mani, de Peter Del Monte (2008)

- Caos Calmo, de Antonello Grimaldi (2008)

- Tutta colpa di Giuda, de Davide Ferrario (2009)

- La Passione,de Carlo Mazzacurati (2009)

- From Paris with love, de Pierre Morel (2010)

- The fourth State, de Dennis Gansel (2010)

- Tutti contro tutti, de Rolando Ravello (2013)

- Benvenuto Presidente, de Riccardo Milani (2013)

- Allacciate le cincture, de Ferzan Özpetek (2014)

- Maraviglioso Boccaccio, de Paolo y Vittorio Taviani (2015)

- Perfetti sconosciuti, de Paolo Genovese (2016)

- Moglie e marito, de Simone Godano (2017)

FICHA TECNICA

MUJER Y MARIDO (Moglie e Marito) (Italia, 2017, 100 minutos)

Dirección Simone Godano / Guión Carmen Danza, Giulia Steigerwalt / Productores Roberto Sessa, Paolo Lucarini, Matteo Rovere / Compañías ProductorasWarner Bros, Groenlandia, Picomedia / Dirección de Fotografía Michele D´Attanasio / Vestuario Cristina La Parola / Diseño de Producción Tonino Zera / Sonido Paolo Giuliani / Edición Davide Vizzini / Música Original Andrea Farri