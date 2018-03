Adios entusiasmo: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Vladimir Duran

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Axel, de diez años, vive con su madre Margarita y sus tres hermanas veinteañeras en un departamento de Monserrat.

Por decisión propia, Margarita está encerrada en su cuarto como parte de un tratamiento casero que no se termina de explicar.

Ante el pedido inicial de su madre, Axel y sus hermanas deberán jugar a ser sus guardiacárceles en un extraño acuerdo de auto-preservación.

Así será el trato entre ellos, hasta que Margarita busca quebrarlo. Axel deberá decidir entonces a cuál de las ordenes contradictoras de su madre obedecer.

Palabras del director

En Adiós entusiasmo todos piden que se golpee a la puerta antes de entrar. Nadie lo hace. Las puertas se abren siempre sin preguntar. Hay, sin embargo, una sola puerta cerrada sin excepción. Es la puerta de Margarita, la madre.

Margarita se auto-encierra luego de un acuerdo previo en el que entrega el control de las llaves a sus hijas para preservarse de su falta de voluntad. Pero incluso esa puerta que nunca se abre se atraviesa constantemente, porque en el mundo hermético de Adiós entusiasmo no hay bordes, no hay límites. La intimidad es colectiva y no es algo a lo que se le de valor.

El punto de vista está puesto en la infancia invadida y en las fantasías escapistas que genera esa invasión aplanadora.

Me interesa la familia como ese lugar en el que se establecen leyes subterráneas de intercambio emocional. Leyes que no se nombran, pero que se van esparciendo como raíces que atraviesan cualquier limite íntimo.

Esto fue lo que me propuse explorar y lo quise hacer apoyándome en lo actoral, en una dinámica de investigación en rodaje. Quería que esas leyes fueran solo una intuición lúdica y nos excedieran tanto a mi como a los actores, como le exceden a cualquier miembro de una familia.

Adiós entusiasmo es un resultado posible de esta exploración. - Vladimir Durán

Vladimir Durán - Director

Vladimir Durán nació en Bogotá. Estudió Antropología en la Universidad de Montréal y Dirección Cinematográfica en la Universidad del Cine de Buenos Aires. Se formó como actor y en Dirección de Actores en la Escuela de Actuación de Nora Moseinco en Buenos Aires y con Marketa Kimbrell y Andrea Garrote, entre otros. Su primer cortometraje "Soy Tan Feliz" (2011) fue seleccionado en Competencia Oficial del Festival de Cannes, premiado como mejor cortometraje en el BAFICI y participó en la selección oficial de numerosos festivales. "Adiós entusiasmo es su opera prima.

ELENCO

Camilo Castiglione, Laila Maltz, Mariel Fernández, Martina Juncadella, Rosario Blefari, Valeria Valente, Verónica Llinás, Vladimir Durán, Lucas Besasso, Silvia Cobelo

FICHA TECNICA

Título: "Adiós entusiasmo"

País: Argentina / Colombia

Duración: 79 minutos

Año: 2017

Idioma: Español Equipo técnicoDirección

Vladimir Durán Guión

Sacha Amaral / Vladimir Durán Productores Ejecutivos

Alexis Durán, Joyce Ventura, Jerónimo Quevedo, Victoria Marotta, Vladimir Durán Con el apoyo de

Augusto Gimenez Zapiola, Facundo Saravia y Nano Tidone / argentinacine Coproductora Ejecutiva

Natali Sussman

Productor Asociado

Gustavo Beck Productor Ejecutivo / Jefe de Producción

Martin Feldman Dirección De Fotografía

Julian LedesmaEdición

Ana Godoy / Laura Bierbrauer Postproducción de Sonido

Nahuel Palenque Sonido Directo

Emilio M. Iglesias Asistente De Dirección

Agustín Godoy Director de Producción / Productor de Campo

Mauricio Sarmiento

RECORRIDO EN FESTIVALES INTERNACIONALES

Estreno mundial Festival de Berlin 2017. Forum Berlinale

Nominada a GWFF BEST FIRST FEATURE AWARD

Premios y reconocimientos19 Festival Internacional de Cine Independiente de Bs As

Mejor Largometraje Competencia de Vanguardia y Género.

57 Festival Internacional de Cine de Cartagena 2017

Mejor Director Competencia Internacional

Mejor Película Competencia Nacional

15 Fest Int de Cine de Vladivostok / PACIFIC MERIDIAN 2017

Mejor Director Competencia Internacional.

17 Festival Internacional de Cinema de Tarragona / REC 2017

Mejor Película Jurado de la Critica.

Festival Internacional de Cine SANFIC 12 / 2016

Premio Work In Progress

31 Festival Internacional de Cine de Mar Del Plata / 2016

Premio Work In Progress

Estrenada en el Institute of Contemporary Arts de Londres ICASelección oficial

Festivals des 3 Continents, Nantes 2017 -Película de Apertura

Festival Internacional de Cine de Rio de Janeiro 2017Cinémathèque de Tanger, Berlinale Spotlight 2017.Cineuropa 31, Santiago de Compostela 201762 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE de Valladolid, SEMINCI 2017ARS Independent Festival, Katowice, Polonia 2017Transatlantyk Festival, Lodz, Polonia 2017Mostra de Cinemas Ibero-americanos, Lisboa, Portugal 2017.Festival Internacional de Cine del Uruguay 2017Festival Internacional de Cine de América, Mexico, 2017.Festival de Cine Latinoamericano de Múnich 2017Festival FILMAR, Ginebra, Suiza 2017Festival Internacional de Cine independiente de La Plata, FESTIFREAK 2017Medellin International Film Festival 2017Película de Apertura SANFICI | Santander Festival Intel de Cine Independiente 2018.