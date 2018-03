Alias Yineth La Mujer de los siete nombres: Sinopsis, elenco, ficha: Documental

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

ALIAS YINETH - La Mujer de los Siete Nombres, nos cuenta la historia de una mujer y sus múltiples transformaciones dentro de un período definido de guerra y dos procesos de paz diferentes en Colombia.

Su identidad se edifica sobre nombres olvidados. Yineth es el séptimo.

Yineth es una niña campesina, una joven guerrillera, una madre de clase media, una ejecutiva del gobierno.

Este documental es un retrato íntimo sobre una mujer que a través de la reinvención encuentra la manera para sobrevivir a un país que constantemente le dio la espalda.

La película forma parte del proyecto transmedia "Alias" junto con la película "Alias María", seleccionada en el Festival de Cannes, Un Certain Regard.

NOTA DE LOS DIRECTORES

Daniela Castro

El sentido de contar esta historia surge cuando regreso a Colombia después de 8 años de vivir en Argentina. Para ese entonces, Colombia se encontraba en un momento crucial, aunque ya conocido para su población: un nuevo intento de diálogo del Gobierno Colombiano con la Guerrilla de las FARC, para así lograr un acuerdo de paz definitivo.

Todo esto contrastaba con lo que había vivido en Argentina, donde me había encontrado con una sociedad que constantemente invitaba a preservar la memoria, para no olvidarse, para no repetirse.

De esta manera me propuse trabajar únicamente en proyectos que estuvieran relacionados con temas de conflicto y paz.

Trabajando como asistente de dirección en la película "Alias María" me encontré con Yineth; una mujer que no sólo me regaló una dosis de realidad infinita, sino que además me desarmó con su historia, sobretodo porque hizo evidente que a pesar de tener la misma edad que yo, y de ser mujeres, teníamos realidades contradictorias y no compartíamos casi nada en nuestro destino, por lo menos hasta ese momento.

Encontrar este personaje tan complejo, que se multiplica y transforma una y otra vez en el sujeto que la vida le exige, distorsionando, incluso, su propio imaginario, renunciando al derecho más evidente de la identidad: el nombre; me dio la certeza de emprender con ella un viaje por su memoria y su cuerpo que es el único denominador común que comparten todas esas versiones de Yineth.

Descubrir una persona de estas dimensiones siempre será un privilegio para un cineasta: que la cámara y el micrófono no deban mentir, ni engrandecer lo que es común o banal.

Conocer la historia de Yineth, y luego entender que existen posibilidades, que aún estamos a tiempo de reivindicar los derechos de quienes habitan en un país, de las mujeres del mundo, de los hijos de ellas. Esta es la esperanza que me regala esta película.

En una primera lectura el documental parece tener una impronta bastante nacional pero esta es la historia de muchas de nuestras mujeres latinoamericanas, aquellas que han vivido en su gran mayoría en una especie de marginalidad, en un contexto trastornado, siendo invisibles para gran parte de la sociedad; madres cabeza de familia, trabajadoras exitosas, soldados, guerreras, campesinas y sobre todo sobrevivientes.

En la mitad de este proceso nació mi primer hijo y no encuentro tanta casualidad en esta sincronía, de hecho es todo lo contrario, pues este hecho no sólo implicó una total transformación de mi cuerpo, mi casa, mi percepción del tiempo, del futuro, sino sobre todo me hizo entender que ahora estaba frente a otra de las muchas mujeres que también a mí me habitan, reforzó en mí el sentido de que esta historia merecía ser contada, para así tener la posibilidad de pensarme a mí y de pensar a los otros, a esa sociedad compleja, pero no obtusa, que necesariamente debe encontrar un sentido común, lo que no significa que en la diferencia no se encuentre su esencia.

Mi mayor descubrimiento: entender que Yineth no sólo era una mujer que le huía a su pasado, sino que además era adicta a él. Esta contradicción fue la que marcó la ruta.

Y es justamente ese el sentido que me da la fuerza para hacer una reconstrucción de la memoria de la violencia a través de una historia singular, subrayando además algo que poco se ha contado en nuestro continente: la perspectiva femenina de la violencia y la transformación que esto implica, entendiendo que esta era la única manera de construir un nuevo destino colectivo, porque al contarnos nuestra propia historia, desde lo más humano, donde los héroes no son del todo héroes, ni los villanos son del todo villanos, podríamos quizás juntos entender un pasado demasiado reciente, por no decir un presente vigente, y proyectar la esperanza de un futuro distinto, que compromete algo mucho más importante que las naciones y sus territorios: las personas que lo habitan.

Detrás de una vida llena de malentendidos, impotencia, injusticia y violencia, vemos a una mujer con una constante sonrisa luminosa; y a través de ella podemos contar los pasajes más dolorosos y entender que para poder tener la posibilidad de otro futuro debemos reinventarnos y encontrar la empatía para poder entender que el dolor de todos es válido, desde cualquier perspectiva, desde cualquier lugar del mundo.

Nicolás Ordónez

Nuestra película es una radiografía de las sensaciones y misterios que engloban la compleja e inexplicable historia reciente de Colombia. Haber tenido la fortuna de conocer a Yineth Trujillo, resulta conmovedor; resulta escalofriante, es una conmoción interna que nos ha obligado a entender para bien y para mal una parte fundamental de nuestra historia de guerra. Recuerdo esa primera vez que la tuve frente a frente, una mujer bella y divertida -su implacable sonrisa-, su profunda tristeza, su incomodidad vital, todo aquello que se impuso como un plomo para asegurarnos que sería la protagonista de esta historia de escapes y encuentros. En ella vimos la posibilidad de la alegría aún después del sufrimiento. Vimos cuán polifacética podría llegar a ser la vida de una niña campesina que vivió la guerra y vive actualmente la posibilidad de una paz. También entendimos que solo a través de una historia real y particular podríamos aportar una visión humana sobre un tema tan complejo, no con el ánimo de contarlo Todo, sino más bien con el ánimo de explorar los vericuetos de la línea de una mano. Una mano llena de cicatrices, una mano con líneas de esperanza y futuro. Gratitud es la palabra que mejor define lo que siento después de este recorrido por la vida de Yineth. Dejar de lado los prejuicios, los miedos, y haber ganado una amistad.

Sobre DANIELA CASTRO

Egresada de la Universidad del Cine de Buenos Aires de la carrera de Iluminación y Cámara, realizó varios cortos premiados en el ámbito académico, alternándose entre el rubro de dirección y el de fotografía. Trabajó como co-realizadora y camarógrafa en la serie "Huellas" para Canal Encuentro y fue responsable de la parte visual en la co-producción Colombia-Argentina "Meridiano, el arte cuenta la historia", realizado por Canal Encuentro y Señal Colombia en ocasión del Bicentenario de ambos países.

Participó como asistente de dirección del largometraje "Alias María" que ha participado en diferentes festivales alrededor del mundo. Asimismo fue seleccionado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes en 2015 y ganador del premio Carmel como Mejor película en el Festival de Cine de Haifa en Israel, 2015.

Es la directora del documental Alias Yineth, la mujer de los siete nombres que ha sido ganador del Mercado de coproducción de Señal Colombia, así como del premio principal en DocMontevideo lo cual le permitió hacer parte del IDFA Forum en 2015.

Actualmente se encuentra escribiendo su primer largometraje de ficción.

Sobre NICOLÁS ORDÓÑEZ

Graduado en Literatura de la Universidad de los Andes, obtuvo la maestría en Teoría de la literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido Jurado de Guion inédito en las ediciones 32 y 35 del Festival de Cine de La Habana. De 2008 a 2012 fue Director Creativo en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Sus series fotográficas "Glamour en los escombros" y "Extras" fueron exhibidas en los festivales de cine de La Habana y Cartagena.

Fue Productor, Director de fotografía y Coguionista de tres largometrajes dirigidos por el cubano Kiki Álvarez: "Jirafas", estrenada en Rotterdam, 2012; "Venecia", estrenada en Toronto, 2013, y premiada en numerosos festivales, entre ellos Gramado, Brasil, donde ganó Mejor Dirección de fotografía; "Sharing Stella", estrenada en el Festival de La Habana, 2015.

Fue Director de fotografía y Productor del largometraje de ficción "La defensa del dragon", Premier mundial en la Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes, 2017.

En 2010 dirigió el documental "Trip Voyeur", estrenado en el Festival de Cine Pobre de Gibara; produjo y fotografió el documental "Sady González: una luz en la memoria "en 2015; en 2016 dirigió el documental "La tierra del agua, "de la serie Colombia BIO, y fue director del documental de "Alias Yineth, la mujer de los siete nombres", premiado por el mercado de coproducción de Señal Colombia.



SOBRE LAS COMPAÑÍAS PRODUCTORAS

ARAMOS CINE

Luego de una amplia trayectoria de películas realizadas y difundidas a nivel nacional e internacional en diversas casas productoras, en 2012, Roxana Ramos funda Aramos Cine, con el objetivo de desarrollar y producir contenidos audiovisuales para cine, televisión y documentales de innovación, siempre en busca de explorar y descubrir nuevos talentos en la industria audiovisual. Desde entonces, la compañía cuenta con coproducciones internacionales con productoras de Alemania, Francia, Uruguay, Colombia y Venezuela.

Entre sus proyectos se destacan; el film "EL 5 DE TALLERES" de Adrián Biniez, que tuvo su Premier Internacional en el Festival de Venecia 2014, además de participar en un centenar de festivals. "ARPON" de Tom Espinoza que tuvo su Premier Internacional en el Festival de Varsovia 2017, "EL MAGO DE LOS VAGOS" documental de Pedro Otero, ganador de Mejor Documental Musical en el Festival de Mar del Plata 2016. Actualmente se encuentra estrenando la película "ALIAS YINETH, LA MUJER DE LOS SIETE NOMBRES" de Daniela Castro y Nicolás Ordoñez (coproducción con Rhayuela Films de Colombia y con apoyo internacional de la ONU).

Aramos Cine se encuentra también desarrollando "EL APARTE" , quinta película de Ezequiel Acuña, y el proyecto de género "LA FIESTA SILENCIOSA" de Diego Fried, ambas a filmarse en 2018.

RHAYUELA CINE

Con cerca de 20 años de experiencia en videoclips, publicidad, largometrajes de ficción y documental, Rhayuela es una de las productoras más reconocidas en Colombia. Hemos coproducido con los principales países de Latinoamérica, España y Francia, y hemos hecho producciones para USA, España, México y Brasil entre otros. Desarrollamos y producimos largometrajes, series de TV, contenido web, estrategias transmedia y servicios de producción en todas las etapas de la producción audiovisual.

Algunos de nuestros largometrajes:

ALIAS YINEHT, LA MUJER DE LOS SIETE NOMBRES,largometraje documental escrito y dirigido por Daniela Castro y Nicolás Ordóñez. Coproducido por Rhayuela, Galaxia 311, RTVC y Aramos Cine de Argentina. Ganador del Fondo INCAA y DocMontevideo, y del premio Interactuar en Ventana Sur.

Alias María, escrito por Diego Vivanco y dirigido por José Luis Rugeles. Seleccionada en Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes 2015. Selección oficial en: Festival Internacional de Cine de Munich; Festival Internacional de Cine de Lima; Festival Internacional de Cine de Biarrtiz; Festival de Mill Valey; Festival de Cine de Sao Paulo, entre otros. (Fondo INCAA 2014, Fondo FDC 2013, Global Film Initiative Fund 2013; Fondo de Coproducción Ibermedia 2011; Guadalajara Coproduction Market 2011; Encuentros Cartagena 2011; Sundance Script Lab en Gijón, España, 2011; Taller de la Fundación Carolina 2011; Taller de Guion DreamAgo, Suiza 2010), Estrenada en Noviembre de 2015.

Un caballo llamado Elefante película de aventuras coproducida con Invercine de Chile y TRZ de México. Escrita y dirigida por Andrés Waissbulth. (Fondo de Coproducción de Ibermedia 2011, Fondo de Cine de Chile 2012, Fondo Corfo 2011).

El Páramo, película de terror escrita y dirigida por Jaime Osorio Márquez. Premios: Mejor director revelación, Sitges 2011; Mejor Guion, Guadalajara 2012; Mejor edición y maquillaje en los premios Macondo de la Academia Colombiana de Cine 2012.

García, comedia negra escrita por Diego Vivanco y dirigida por José Luis Rugeles. Premios: Mejor Película Moviecity, Cartagena 2011; Mejor actriz, Gramado 2011; Mejor actriz y vestuario en los premios Macondo de la Academia Colombiana de Cine 2012.

Proyectos en desarrollo:

Cuarto Oscuro, opera prima escrita y dirigida por Federico Durán. Coproducida por Rhayuela y Latina Estudio de Brasil. Seleccionado en el BAM Projects, en Blood Window de Ventana Sur, en el Fantastic Fest, entre otros.

Cuero Duro, película escrita por Martín Mauregui y dirigida por José Luis Rugeles, cuenta la historia decadente de un músico brillante que construye sus obras en las penumbras de la noche.

EQUIPO TÉCNICO

Guión & Dirección: Daniela Castro & Nicolás Ordóñez

Director de Sonido: Martín Grignaschi

Asistente de Dirección: Ana Karina Delgado

Dirección de fotografía: Nicolás Ordóñez

Montaje: Alejo Santos

Música: Alejandro Kauderer

Productores Ejecutivos: Roxana Ramos - Federico Durán - Rocio Caro

Compañías productoras: Aramos Cine y Rhayuela Films

Protagonista: Yineth Trujillo Verján

DATOS TÉCNICOS

2017 / Argentina - Colombia

Género: Documental / 71 min. / Formato: DCP / Sonido: 5.1 / Idioma: español

Calificación: SAM 13 años/ Distribuidor: Primer Plano Film Group

PRODUCTORES

ARAMOS CINE (Argentina) - Roxana Ramos - Martín Aliaga

CO-PRODUCTORES COLOMBIA: RHAYUELA CINE - Federico Durán - José Luis Rugeles - Rocío Caro / GALAXIA 311/ RTVC

CON el APOYO de: INCAA - SEÑAL COLOMBIA TV - ONU