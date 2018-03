Amante doble: Sinopsis, elenco, ficha: L´Amant Double

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Se trata de un thriller erótico protagonizado por Marine Vacth (Jeune & jolie) y Jérémie Renier (Potiche y Les amants criminels), en el que se indaga, con un fascinante estilo visual y una gran profundidad psicológica, la mente de una joven mujer perturbada por los secretos que pueda ocultarle su pareja.

Chloé es una joven frágil que se enamora de su psicoterapeuta, Paul.

Unos meses más tarde, cuando se van a vivir juntos, ella descubre que su amante le ha ocultado una parte de su identidad, con la que Chloé se obsesionará.

El film cuenta con la actuación especial de Jacqueline Bisset.

El decimo séptimo largometraje del director francés tuvo su estreno mundial en la competencia oficial del Festival de Cannes 2017.

FICHA TECNICA

AMANTE DOBLE (L´Amant Double) (Francia, Bélgica,2017, 107 minutos)

Calificación SAM 16 con reserva / Distribución SBP Films

Dirección François Ozon / Guión François Ozon, Philippe Piazzo inspirada en la novela "Lives of the twins" deJoyce Carol Oates) / Productores Eric Altmayer, Nicolas Altmayer/ Compañías ProductorasMandarin Films, FOZ, Mars Films, Films Distribution, France 2 Cinéma, Scope Pictures, Canal+, Ciné+, France Télévisions, A Plus Image 7/ Dirección de Fotografía Manu Dacosse / Vestuario Pascaline Chavanne / Diseño de Producción Sylvie Olivé / Sonido Brigitte Taillandier / Edición Laure Gardette / Música Original Philippe Rombi / Elenco Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Dominique Reymond.

SOBRE EL DIRECTOR

François Ozon nació en París en 1967. Se graduó en La Femis en 1993.Tiene una extensa y heterogénea filmografía. Amante doble es su largometraje número 17.

François Ozon - Filmografía seleccionada (largometrajes)

SOBRE Marine Vacth

Marine Vacth nació en 1991 en París. Fue modelo, y en 2012 debutó como actriz de cine en la películaMa part du gâteau, de Cédric Klapisch.ProtagonizóJeune & jolie de François Ozon, en 2013.

Marine Vacth - Filmografía seleccionada

SOBRE Jérémie Renier

Jérémie Renier nació en 1981 en Bruselas. Debutó como actor en cine en 1996 en La promesse de Jean-Pierre and Luc Dardenne, pero ganó popularidad con sus trabajos en Le pacte des loups de Christophe Gans (2001) y con L'enfant de Jean-Pierre and Luc Dardenne (ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2005). Amante doble marca la tercera colaboración con François Ozon, tras trabajar juntos en Les amants criminels (1999) yPotiche (2010).

Jérémie Renier - Filmografía seleccionada (largometrajes)

