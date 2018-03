Borra todo lo que dije del amor porque no sabia bien quien era: Sinopsis, elenco, ficha: Documental

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Las orejas de los caballos se recortan sobre un amanecer cerrado. Una chica patina en rollers sobre el parquet de un departamento vacío. En una fiesta la gente canta a viva voz una canción. Vistas fugaces por la ventanilla del tren.

En verano, dos hermanas compran un cedrón, cavan un pozo y lo plantan. Una chica gira mirando al cielo, graba la tormenta que está por venir. La chica mete la cabeza entre las plantas.

Luego en un campo de trigo. Una fogata de cardos secos arde en el campo, mi papá vigila el fuego desde lejos.

Borrá todo lo que dije del amor porque no sabía bien quién era es una película de proceso, de observaciones y notas sobre la belleza que tienen los instantes perdidos.

En mi trabajo exploro la identidad personal; a través del género, las relaciones, la historia familiar y la profundización en los paisajes interiores.

Lo íntimo, en la película, aparece como eje central, contemplado en sus dos acepciones: lo íntimo en relación a otro, y lo íntimo como la cercanía a uno mismo, aquello que no se le dice a nadie, el paisaje interior de una primera persona y un discurso privado.

Desde el título se enuncia esta cualidad. Una identidad que, hablándose a si misma, se pone entre paréntesis, y suspendida, se da el beneficio de la duda sobre las construcciones pasadas (y tantea con cuidado sobre una enunciación futura). Un yo íntimo que reconoce la pregunta por la identidad como una trampa, e inmersa en ella busca responderla, sabiendo que el intento será siempre momentáneo, inevitable y en la acción. Un ensayo, una prueba, una ficción de respuestas que se apilan sobre lo permanente, que es otra cosa.

La película rescata el poder de la vulnerabilidad y el proceso, no como un gesto o una temática, sino como un lenguaje en sí mismo, como la forma adecuada para atrapar el tiempo que se escapa y la vida que sucede: una narrativa del espesor de la experiencia.

Guillermina Pico nació en 1985 en Santa Rosa, La Pampa.

Entre sus trabajos como directora se encuentran: Yo, Natalia, La piel dura, Un montón de pins y El pasito de onda. Sus cortometrajes han sido mostrados y premiados en BAFICI, Documenta Madrid, L'Alternativa Barcelona, Kinoforum Sao Paulo, Festival Internacional de Uruguay, Bienal Arte Joven Buenos Aires y el Festival Internacional de Cali, entre otros.

Estudió cine en Córdoba y Barcelona. Se formó como actriz y docente con Nora Moseinco. En Buenos Aires participó del Laboratorio de Cine de la Universidad Torcuato di Tella dictado por Andrés Di Tella y Martín Rejtman. En 2016 y 2017 participa del Robert Flaherty Film Seminar en New York.

Borrá todo lo que dije del amor porque no sabía bien quién era es su primer largometraje. El mismo, en su desarrollo ha participado en clínicas de la Bienal Arte Joven Buenos Aires 2015 y en Buenos Aires Talent Campus 2016.

Vive y trabaja en Buenos Aires. Es profesora en la Universidad de San Andrés y dicta clases de formación actoral en la escuela de Nora Moseinco.





Sobre el proceso

Unos meses antes de comprarme la cámara con la que filmé todo el material de esta película, hice un corto con una Mini DV. Lo llamé La piel dura. Durante sus 6 minutos de duración, arrastro la cámara por todas las superficies de lo que era mi habitación en Barcelona: cama, paredes, placares, libros. El objetivo contra las cosas. Conservé el sonido directo, el ruido fuerte del contacto. Eso fue lo primero que edité después de un tiempo que sentí largo. Estaba en España estudiando cine documental pero no lograba entusiasmarme con ningún proyecto. Días antes había visto un corto de Gunvor Nelson en el que la cámara se arrastraba por entre las plantas de su jardín. Algo de eso me quedó resonando y me impresionó, la idea de que lo intelectualizaba todo y que me costaba dejarme afectar por las cosas.

Borrá todo lo que dije del amor porque no sabía bien quién era, es una película que ha brotado (con el tiempo), de la apertura de esa piel dura, tras los que se esconden la ternura, la vulnerabilidad y el asombro.

Empecé a filmar casi diariamente mucho de lo que vivía. Me fui a vivir a Buenos Aires a un departamento junto con mis hermanos que estaban estudiando. Hacía siete años que no vivía con ellos, desde que me había ido de mi casa para estudiar en Córdoba. Volví varias veces a La Pampa a ver a mi familia y durante varios años más seguí filmando ininterrumpidamente: la casa materna, cielos, caballos, jardines, mis hermanos, mis padres. Me acerqué a la superficie de todo, con el objetivo de meterme entre las cosas. Quizás sin darme cuenta usé la cámara como la herramienta que me permitió aclimatarme a una vida nueva, algo que mediaba entre las cosas que había dejado; las heridas abiertas y el amor filial. Una herramienta que me permitió redescubrir lo próximo. Grababa para mí, para un registro de necesidad personal.

Esta película es una ilación de fragmentos de algo real, partes que no pertenecen a un todo que debe venir, pero que están ligadas por una conexión más sutil. El registro ha sido como un trabajo de recolección. La película resultante es un tejido, una cosa activa, agresiva, bella y viva. Mucho del material tiene esa cualidad frágil de los instantes perdidos.

"¿Qué importa de qué se trate la película, su tema, su argumento? Se trata de amor, sol, árboles, bellas mujeres, el verano, un picnic sobre la hierba. ¿Qué significa un argumento en el arte o en la vida?"

Diario de cine (el nacimiento del nuevo cine norteamericano), Jonas Mekas.

Ficha técnica

Título: "Borrá todo lo que dije del amor porque no sabía bien quién era"

Duración: 62 minutos

Año: 2016

Idioma: Español

País de producción: Argentina

Formato: HD

Documental

Equipo técnico

Dirección

Guillermina Pico

Textos, imagen, sonido, montaje y producción

Guillermina Pico

Cámara Adicional

Betta Cerioni, Gonzalo Castro

Mezcla y edición de Sonido

Catarina Apolonio

Coordinadora de post producción

Tamara Azjentat

Directora

Guillermina Pico



Participación en Festivales Internacionales y distinciones

Festival Internacional de Cine de Turín

Competencia Oficial de Documentales, Italia - Noviembre 2016



Festival internacional de Cine Novos Cinemas

Galicia, España - Junio 2017



FIDBA (Fest. Int. de Cine Documental de Bs As)

Competencia Opera Prima, Argentina - Julio 2017



Oscillation Transia International Film Festival (Itinerante)

Estados Unidos - Junio 2017

EPA CINE - Festival Internacional De Cine De El Palomar

Buenos Aires,Competencia Internacional - Mayo 2017



FestiFreak (Festival Int de Cine Independiente de La Plata) Competencia Argentina, Argentina - Noviembre 2016



Festival Nacional de Cine de General Pico

Competencia Argentina, Argentina - Junio 2016



Festival Int. de Cine Cinemateca Uruguaya

Competencia Nuevos Directores, Uruguay - Abril 2016



Fondo Nacional de las Artes

3er premio Concurso Audiovisual Documentales, Arg. - Diciembre 2016



Bienal de Arte Joven Buenos Aires

Proyecto ganador Premio Talent Campus , Argentina - 2015

Bienal Arte Joven Buenos Aires

Proyecto Seleccionado Argentina - 2015