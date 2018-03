Dios los cria y ellos:: Sinopsis, elenco, ficha: Coexister

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Bajo la presión de su jefa, un productor musical a la deriva decide iniciar una banda formada por un rabino, un sacerdote y un imam para hacerlos cantar juntos sobre el arte de convivir.

Pero estos religiosos están lejos de ser santos.

SOBRE LA IDEA DE LA PELÍCULA

"Mientras buscaba una idea para mi nuevo proyecto, me topé en YouTube con un clip de los Sacerdotes Cantantes que se habían puesto muy de moda en ese momento: se trataba de tres sacerdotes que, retomando los clásicos de la música francesa habían vendido más de un millón de álbumes y tuvieron una gira triunfal.

Lo que me sorprendió fue que uno de estos tres sacerdotes, que era sólo un seminarista, había renunciado a su vida como clérigo al final de la gira. Me pregunté qué habría pasado en él durante esta gira para darse cuenta de que no sólo estaba Jesús en su vida. Entonces comencé con este principio, y luego decidí expandir la película a otras religiones". Palabras del director Fabrice Éboué

ALGUNOS DATOS DE PRODUCCIÓN

Algunas escenas se filmaron en un supermercado en Clichy en Hauts-de-Seine 2 , así como en el parque de diversiones de La Mer de sable en el bosque de Ermenonville en Oise.

Franck de Lapersonne, a quien Fabrice Eboué ya había dirigido en Case départ (2011) y Le Crocodile du Botswanga (2014), originalmente iba a interpretar un papel en la película. El actor anunció su apoyo a Marine Le Pen para la presidencia de 2017, y el director decidió volver a llamar a otro comediante.

SOBRE EL ELENCO PRINCIPAL:

Mathilde Seigner

Actriz francesa nacida en 1968 en París (Francia).

Es hermana de Emmanuelle Seigner y de Marie-Amélie Seigner. También nieta del actor Louis Seigner (1903-1991) y sobrina de Françoise Seigner. Ambos formaban parte de la Comédie-Française.

En 1995 recibió el prix Michel-Simon por su papel en Rosine, de Christine Carrière, que le dio gran popularidad.

Ramzy Bedia

Nacido en1972, es un actor, guionista y director de cine francés de ascendencia argelina.

Comenzó su carrera como comediante en 1994 después de conocer a Eric Judor, con quien formó el dúo Eric et Ramzy. Comenzaron su propio programa de televisión en el canal M6.

En 1998, Bedia y Judor interpretan a Jamel Debbouze en la exitosa serie de televisión francesa H. En 1999, filmó su primera película Le Ciel, les Oiseaux et ... ta mère! del director francés Djamel Bensalah .

El papel decisivo de Bedia llegó en la película de Charles Nemes, La Tour Montparnasse Infernale (2001), que él coescribió con Eric Judor.

Guillaume de Tonquédec

Nacido en 1966, es un actor francés.

Se hizo conocido en 1991 Jules, su papel de chico de colegio e hijo de Claude Jade en Tableau d'honneur. Su carrera actoral siguió con su Serge, junto a Juliette Binoche en Three Colors: Blue de Krzysztof Kieslowski.

Desde 2007, ha sido protagonista de la exitosa serie de televisión francesa Do not do this, do not do that.

En 2013, Tonquedec ganó el Premio César al Mejor Actor de Reparto por su actuación en What's in a Name?.

ELENCO COMPLETO

Mathilde Seigner, Ramzy Bedia, Guillaume de Tonquédec,

Audrey Lamy, Jonathan Cohen, Fabrice Eboué, Mylene Bude, Cédrick Spinassou, Grégoire Foessel, Betty Pelissou

SOBRE EL DIRECTOR

Nacido en junio de 1977 en Maisons-Alfort (Francia), Fabrice Eboué es un comediante, guionista, actor y director francés conocido por Case départ (2011), Coexister (2017) y Le crocodile du Botswanga (2014).

Sus comienzos fueron en los escenarios de teatro, siendo un verdadero actor revelación en sus performances. Luego comenzó a trabajar en cine. Su primera participación fue en 2010 con un papel secundario en la sátira de Michaël Youn, Fatal.

Filmografía:

2007: Lethe (cortometraje) de Antonin Martin-Hilbert

2009: El fondo del hoyo (Cortometraje) de Arnaud Ladagnous

2010: Fatal, de Michaël Youn; como Bruce Keita

2011: Sin vergüenza ni moral, de Jean-Pascal Zadi

2013: Denis, de Lionel Bailliu; como Vincent

2014: Botswanga Crocodile, de Fabrice Éboué y Lionel Steketee; como Didier

2014: Amor en el lugar o para llevar, de Amelle Chahbi; como Bernard

2014: Fastlife, de Thomas N'Gijol; como Patoche

2017: Dios los cría y ellos…; como Nicolas Lejeune

FICHA TÉCNICA

Título original: Coexister

Año: 2017

Duración: 90 min.

País: Francia

Guión y Dirección: Fabrice Eboué

Fotografía: Philippe Guilbert

Producción:

Edouard de Vésinne y Fabrice Eboué

Empresa Productora

EuropaCorp

Género: Comedia

Distribuye: Impacto Cine