La gran aventura de Gamba: Sinopsis, elenco, ficha: Ganba to nakamatachi

SINOPSIS

Gamba es un ratón de ciudad, dueño de un espíritu aventurero y gran valentía, que un día decide emprender un viaje para explorar el océano.

En el camino conoce a un pequeño llamado Chester, quien le cuenta que un clan de comadrejas, liderado por Noroi, está atacando a su familia y a otros ratones cerca de la isla donde viven.

Chester, desesperado, pide ayuda a los ratones de mar, que no parecen seguros de poder derrotar a las comadrejas.

Sin embargo, Gamba los convence de unirse a la lucha para derrotar al clan de Noroi y salvar a los ratones de la isla. Así comienza una aventura que demostrará que la valentía no depende del tamaño.

La historia de Gamba no comienza con esta película: el pequeño ratón cobró vida por primera vez en la novela "Bokenshyatachi: Gamba to 15-hiki no nakao" (algo así como "Las aventuras de Gamba y sus 15 amigos") escrita por Atsuo Saito en 1972. Más tarde, Gamba dio el salto a la TV con su serie animé, que constaba de 26 episodios y se transmitió en Japón durante gran parte de 1975. Luego del éxito del animé, Gamba tuvo dos películas derivadas de la serie, la primera en 1984 y la segunda en 1991, e incluso lanzó su propio juego de PlayStation, un puzzle, en 2003.

Volviendo al presente, esta nueva versión de la historia de Gamba en animación 3D cuenta con mucha experiencia detrás de cámara: en la producción se encuentra Avi Arad, CEO de Marvel Studios, responsable de éxitos como las trilogías de X-Men y Spider-Man, así como de otros títulos de grandes personajes del estudio. La música del film está a cargo de Benjamin Wallfisch, compositor de films multipremiados como "12 años de esclavitud" y "Talentos ocultos", entre otros.

Por último, "La gran aventura de Gamba" cuenta con voces muy reconocibles en sus lanzamientos alrededor del mundo: el experimentado comediante Jon Lovitz prestó su voz para darle vida al malvado villano Noroi para el estreno en EE.UU., mientras que la versión original japonesa tuvo el talento de Yuki Kaji, una voz muy famosa en todo lo relacionado al mundo del animé, ya sea en formato de series o películas.

FESTIVALES Y PREMIACIONES

El film tuvo participación en el Festival Internacional de Animación Annecy, uno de los grandes eventos en el mercado de la animación. También obtuvo un premio del jurado en los 3D Creative Awards en la categoría de Mejor Película Animada 3D.

Por último, Benjamin Wallfisch fue nominado por su composición en los IFMCA Award, dentro de la categoría Mejor Banda de Sonido para una Película Animada.

FICHA ARTÍSTICA (VERSIÓN JAPONESA)

Gamba.……………..……….……..Yuki Kaji

Chuta……………………...…..Akiko Yajima

Noroi……………………….Mansai Nomura

Shioji………………………...Sayaka Kanda

Ikasama………………….…...Keiji Fujiwara

Bobo..……………………...Yasuhiro Takato

FICHA TÉCNICA

Título original Gamba: Ganba to nakamatachi.

Origen Japón.

Directores Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori.

Guión Ryôta Kosawa.

Producción Avi Arad, Tetsu Fukimura, Kenichiro Hayafune.

Música Benjamin Wallfisch.

Género Animación.

Duración 92 Minutos.

Idioma Español.

Formato Digital 2D.