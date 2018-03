La masacre de Texas, el origen de Leatherface: Sinopsis, elenco, ficha: Leatherface

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Cuatro violentos adolecentes - Jackson, Bud, Clarice e Ike-, se escapan de un hospital psiquiátrico secuestrando a la joven Lizzy una de las enfermeras.

La llevarán consigo en un viaje por carretera infernal en el que verán todo tipo de horrores. Serán perseguidos por Hal Hartman, un Ranger de Texas, un trastornado agente de la ley que busca venganza.

Uno de los cuatro jóvenes fugitivos llamado Jackson Sawyerse verá como en su destino le esperan todo tipo de horrores que destruirán su mente moldeando a un psicópata. Se convertirá en el asesino de la motosierra, más conocido por Leatherface.

Saga por un lado. Franquicia por el otro. La primera y original "The Texas Chainsaw Massacre" fue escrita y dirigida por el fallecido director tejano Tobe Hooper a partir de una historia creada por Kim Henkel, quien fue además coguionista y productor asociado. Sin duda el impacto que provocó en los seguidores del cine de género fue shockeante.

Tan es así que este film -al igual que con "La noche de los muertos vivos" (1968) de George A. Romero (también fallecido como Tobe Hooper en 2017…) en relación a los films de zombies- es un hito en el rubro del género gore. Autores y productores no se cansan de remitirse a su historia ya sea con continuaciones, remakes o precuelas. Como es el caso que nos toca ahora.

En total se han hecho (hasta hoy) ocho películas de ficción sobre este relato. Y también un documental especial para referirse a la saga que por entonces (año 2000) llevaba solo la mitad de películas. Otra de las características que tuvieron casi todos los films fue la de contar con uno o un par de artistas de renombre.

A continuación la lista completa de estos films, su título original, año, director y eventuales protagonistas conocidos:

1. "El Loco de la Motosierra: La Masacre de Texas" ("The Texas Chain Saw Massacre", 1974) de Tobe Hooper.

2. "La masacre de Texas 2" ("The Texas Chainsaw Massacre 2", 1986) de Tobe Hooper con Dennis Hopper.

3. "La masacre de Texas III" ("Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III", 1990) de Jeff Burr con Viggo Mortensen.

4. "El regreso de la masacre de Texas" ("The Return of the Texas Chainsaw Massacre", 1994) de Kim Henkel con Matthew McConaughey y Renée Zellweger.

5. "La masacre de Texas" ("The Texas Chainsaw Massacre", 2003) de Marcus Nispel con Jessica Biel.

6. "La Masacre de Texas: El Inicio" ("The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning", 2006) de Jonathan Liebesman con Jordana Brewster.

7. "Masacre en Texas: Herencia maldita" ("Texas Chainsaw 3D", 2013) de John Luessenhop con Alexandra Daddario.

Y el Documental "La matanza de Texas: Una verdad aterradora" ("Texas Chain Saw Massacre: The Shocking Truth", 2000) de David Gregory.

FICHA TÉCNICA

LA MASACREDETEXAS- EL ORIGEN DE LEATHERFACE

("Leatherface", Estados Unidos, 2017)

Idioma: Inglés / Calificación: SAM 18 / Duración: 88´.

Distribuye: SBP / Estreno en Cines: 08/03/2018

Rodada íntegramente en Bulgaria.

Dirección: JULIEN MAURY y ALEXANDRE BUSTILLO.

Producción: CHRISTA CAMPBELL, LATI GROBMAN, CARL MAZZOCONE, LES WELDON.

Producción ejecutiva: TOBE HOOPER, BOAZ DAVIDSON, MARK GILL, KEVIN GREUTERT, KIM HENKEL, ROBERT KUHN, AVI LERNER, JOHN LUESSENHOP, BETH BRUCKNER O'BRIEN, TREVOR SHORT, JOHN THOMPSON.

Guión: SETH M. SHERWOOD.

Basado en los personajes creados por KIM HENKEL y TOBE HOOPER.

Fotografía: ANTOINE SANIER.

Música: JOHN FRIZZELL.

Montaje: SÉBASTIEN DE SAINTE CROIX, JOSH ETHIER.

Diseño de producción: ALAIN BAINÉE.

Dirección de arte: IÑIGO NAVARRO.

Vestuario: INA DAMIANOVA.

Maquillaje: DANIELA AVRAMOVA, DIMITRINA STOYANOVA.

Sonido: EMIL EVTIMOV, RYAN NOWAK, NIKOLAY BAKALOV.

Efectos especiales: IVO JIVKOV, ELENA ZHEKOVA.

Efectos visuales: JIVKO IVANOV, SVETOSLAV SAVOV, STANISLAV DRAGIEV.

FICHA ARTÍSTICA

STEPHEN DORFF (Hal Hartman), LILI TAYLOR (Verna Sawyer), SAM STRIKE (Jedidiah "Jackson" Sawyer/Leatherface), VANESSA GRASSE (Lizzy), FINN JONES (Diputado Sorrel), SAM COLEMAN (Bud), JESSICA MADSEN (Clarice), JAMES BLOOR (Ike), CHRISTOPHER ADAMSON (Dr. Lang), DIMO ALEXIEV (Drayton Sawyer).

Julien Maury y Alexandre Bustillo

Bustillo era colaborador de la revista francesa Mad Movies cuando conoció a Maury. Ambos forman un tándem que ha incendiado el cine de terror. Durante el FrightFest Festival de Cine de Terror de Londres, los directores confesaron que tenían en mente una idea, que finalmente no llegó a buen puerto: cambiar la franquicia, haciendo que el temible Leatherface (Cara de Cuero) fuera una mujer.

Estos realizadores franceses han dirigido:

FILMOGRAFÍA

Solo Julien Maury

"Pizza à l'oeil" (Corto, 2003) y

"PEDRO! Livreur de Pizza" (Corto, 2005).

Los dos directores:

"Inside: La venganza" ("À l'intérieur", 2007),

"Lívido" ("Livide", 2011),

"De entre los vivos" ("Aux yeux des vivants", 2014),

"ABC´s of Death 2" Varios directores - (segmento "X is for Xilofone", 2014) y LA MASACRE DE TEXAS- EL ORIGEN DE LEATHERFACE ("Leatherface", 2017).