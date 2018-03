Madame: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Amanda Sthers

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Anne y Bob son un matrimonio de americanos que acaba de instalarse en París y deciden celebrar una cena para reunir a miembros de la alta sociedad americana y parisina. María, la empleada, se hace pasar por una española millonaria a pedido de Anne.

El exceso de vino y charlas sugerentes convierten el evento en algo accidentado y Anne tendrá que tomar cartas en el asunto.

MADAME es un relato fresco, social y romántico sobre la emancipación de las mujeres. Rossy De Palma interpreta a María, que trabaja para una pareja rica estadounidense en París. Su vida se ve alterada por el encuentro de un hombre del que se enamora perdidamente, Amanda Sthers insiste absolutamente en hacer de ella una mujer independiente que nos demuestre que "podemos sonreír por nuestra cuenta y no necesitar la validación de un hombre para existir".

Al revisar los códigos de la comedia romántica, la directora logra hacer de MADAME una película feminista sin dejar de ser fiel al género cinematográfico. Un éxito llevado por Rossy De Palma, que según la prensa francesa, se ve radiante en esta película. Por su parte, en varias entrevistas Amanda Sthers da cuenta de su orgullo por haber sublimado todo esto en la pantalla grande con pasión y convicción.

PALABRAS DE LA DIRECTORA

No fue la idea inicial plantear la película como si fuera un cuento de hadas, pero luego me divertí con los códigos de Cenicienta, por ejemplo. Madame tiene más un fondo social, que era realmente lo que me interesaba. Luego quise tomar todos los códigos de la comedia romántica y girarlos un poco para que no sean demasiado clichés. Y al mismo tiempo, quería creer en eso. Entonces, realmente jugué.

Hay un poco de comedia romántica y relato social en Madame. Quería pensar, pero reír y soñar también. Creo que en la toma del poder de Rossy, hay algo muy feminista, muy social y, al mismo tiempo, es algo muy solar y positivo para las mujeres. Es decir, uno puede sonreír solo y no necesitar de la aprobación de nadie. Es una película sobre la emancipación y es una comedia feminista romántica.

La moraleja de la historia es simple. Si hiciéramos una secuela, finalmente podría amar y ser amada como se merece. Creo que la moraleja es decir que las mujeres no necesitan que exista un hombre, pero que una vez que están solas, es grandioso que encuentren amor. Tiene que ser un deseo y no una necesidad.

SOBRE AMANDA STHERS

Nacida el 18 de abril de 1978 en París, es escritora y guionista francesa que reside entre París y Los Ángeles. Autora de novelas, guiones, canciones, obras de teatro y la serie Camera Café, también directora de cine, muy comprometida en lo político con el movimiento "Judíos franceses y de izquierda".

Filmografía:

2005: Una verdadera felicidad, la película

2009: Te extrañaré (escritora, directora)

2017: Madame

2018: Tierras santas

FICHA TÉCNICA:

Título original: Madame

Dirección: Amanda Sthers

Guion: Amanda Sthers, Matthew Robbins (Historia: Amanda Sthers)

Música: Matthieu Gonet

Fotografía: Régis Blondeau

Empresas Productoras

LGM Productions / Made in PM

Año: 2017

Duración: 91 min.

País: Francia

Género

Drama. Comedia | Comedia dramática

Distribuye: Energía Cine

Reparto completo

Harvey Keitel, Toni Collette, Rossy de Palma, Michael Smiley, Tom Hughes, Violaine Gillibert, Stanislas Merhar, Sue Cann, Ariane Seguillon, Amélie Grace Zhurkin, James Foley, Brendan Patricks, Tim Fellingham, Joséphine de La Baume, Sonia Rolland