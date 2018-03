Marilyn: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Martin Rodriguez Redondo

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Marcos y su familia son puesteros de una estancia. Mientras el padre y el hermano hacen las tareas más pesadas, Marcos se queda en la casa junto a su madre.

Todos tienen pensado un futuro para él, pero Marcos sólo espera la llegada del Carnaval, donde podrá mostrarse ante todos tal cual se siente. La repentina muerte del padre deja a la familia en una situación vulnerable.

El patrón del campo los presiona para que se vayan y la madre, a su vez, presiona a Marcos para que se ocupe del campo. Apodado Marilyn por otros adolescentes del pueblo, es objeto de deseo y discriminación.

En un clima de creciente opresión, acorralado por su familia y por el pueblo, Marcos se verá confrontado a la imposibilidad de ser quien quiere ser.

ACERCA DE MARILYN

Breve conversación entre Martín Rodríguez Redondo y Roberto Doveris (Director de Las Plantas, Mejor Película - Sección Generation, Berlinale 2016).

EL ORIGEN: DE UN CASO JUDICIAL A UNA HISTORIA DE VIDA

.- Martín, ¿cuándo escuchaste sobre la historia de Marilyn?

Me enteré por el diario y la televisión, en el año 2009 el caso de Marilyn estaba en las secciones policiales de los medios argentinos. Desde ese momento me interesé y logré entrevistarme con su abogado, y más tarde con él, el protagonista del caso real. Y digo él porque era el año 2010 y en ese entonces aún no había decidido cambiar de género y se refería a si mismo como varón.

.- Es curioso que adoptara el mismo nombre con el que le hacían bullying.

Sí, hay un conflicto de identidad porque ella adoptó el nombre del abuso, los hijos del patrón lo llamaban Marilyn para burlarse de él, y también otros chicos del pueblo. Pero para Marilyn fue su forma de reafirmarse, de hecho cuando pude leer el testimonio de 10 páginas que escribió para su abogado sobre todo lo que había ocurrido, me llamó la atención que para ella el seudónimo de Marilyn era también su forma de protección.

ESCAPANDO A LOS CLICHÉS

.- Evitaste los clichés de una película de salida del closet.

Tuvimos mucho cuidado para que no fuera otra película de salida del closet, no me interesaba contar su proceso de transformación o su decisión, para mí lo importante de la película no estaba ahí. Quería retratar el personaje de Marcos como alguien que hace, que lleva adelante su propio deseo, decidido y desprejuiciado. Es un personaje que nos sorprende, y quería retratar así su personalidad impulsiva e incluso imprevisible. La idea era estar cerca del personaje, con la cámara muy cerca de su rostro, pero al mismo tiempo sin poder leer inmediatamente lo que piensa o siente Marcos.

Y por otro lado, nos pareció importante que lo trans no quedara vinculado a lo perverso… Desde "Psicosis" hasta "El silencio de los inocentes" hay una idea instalada sobre esa relación entre transexualidad y perversión. Por eso, desde el principio de la escritura del guion, con mi primera co-guionista Mariana Docampo, que está involucrada en proyectos queer y feministas, teníamos claro que queríamos evitar ese cliché.

.- ¿Y cómo encontraste al actor de Marcos?

Nos llevó mucho tiempo. Estaba buscando a alguien que tuviera esa verdad en su propio cuerpo, en su forma de ser, y así es como apareció Walter Rodríguez, un actor no profesional que envió al casting una serie de fotografías donde estaba maquillado, transitando muy libremente entre ambos géneros. Eso era algo que él hacía por su cuenta, no era pensado para la película. Tuve algunas dudas, porque toda la película recae en el personaje y su rostro, así que realizamos un entrenamiento actoral intensivo con María Laura Berch y fuimos al carnaval del pueblo, un año antes de la filmación. Ahí Walter se vistió como Marilyn, tenía una forma de ser muy desprejuiciada y nos cautivó, su rostro era verdaderamente cautivante, podía sostener una película.

EL TRABAJO Y EL SEXO COMO DOS FORMAS DE SOMETIMIENTO

.- Está claro en la película que la situación también está atravesada por una cuestión de clases.

Sí, totalmente. Es todo un sistema que oprime a los personajes. Es evidente que esos cuerpos están siendo sometidos, ya sea por el trabajo (los padres, el hermano) o incluso sexualmente, en el caso de Marcos, y todo a cambio de casa y comida. Nunca quise ser fiel al pie de la letra con el caso real, pero lo que me interesó desde un principio era este acorralamiento de la familia por parte del patrón, y a su vez el acorralamiento que sufría Marcos por parte de su familia y del pueblo. Me interesan los personajes que se salen de la norma, y que ante esa desviación su entorno realiza esfuerzos violentos para reencauzarlos. El cuerpo de Marcos hace ruido e incomoda en el mundo heterosexual del campo.

Biofilmografía Director

Martín Rodríguez Redondo nació en Buenos Aires, en 1979. Egresó del Centro de Investigación Cinematográfica (CIC) como Realizador Integral de Cine y TV.

Se desempeñó como asistente de dirección en los documentales Il rumore della memoria, de Marco Bechis; Hombres muertos, de Gregorio Crámer; El fin del Potemkin y El silencio, ambos de Misael Bustos, entre otros.

Produjo los documentales Kosice Hidroespacial, de Gabriel Saie, estrenado en BAFICI 2016 y Barrio Modelo, de Mara Pescio.

Marilyn es su primer largometraje como realizador.

Ganó el Premio CICAE Art Cinema Award en la sección Cine en Construcción del Festival Cinélatino Rencontres de Toulouse, y los Premios de post producción de imagen y sonido en el WIP del BAL BAFICI (2017). Ganador del Concurso Ópera Prima del INCAA, el Fondo Argentino Chileno de Coproducción INCAA CNCA y el Fondo de Ayuda a la Coproducción de Ibermedia.

Ha participado en el Laboratorio de Escritura de Guiones de Oaxaca, en el Foro de Co-producción del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, SANFIC Santiago Industry Lab y Australab FicValdivia.

Dirigió el cortometraje Las liebres (2016), ganador del Concurso Historias Breves del INCAA. Se exhibió en BFI Flare London LGBT Film Festival (Reino Unido), Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Kinoforum Festival Internacional de Cortometrajes de Sao Paulo, entre otros.

ELENCO

WALTER RODRÍGUEZ «MARCOS»

Actor argentino nacido en 1998. Cursó teatro, comedia musical y acrobacia en telas durante el secundario. Antes de finalizar el colegio se presentó al casting de Marilyn y quedó seleccionado. Es su primera actuación.

CATALINA SAAVEDRA «OLGA»

Actriz chilena de cine, teatro y televisión nacida en Valparaíso en 1968. Ha participado en más de 25 películas, 20 series de TV y 20 obras de teatro. Ha sido distinguida 3 veces con el Premio Altazor de las Artes Nacionales de Chile. Internacionalmente es reconocida por haber interpretado el rol protagónico en la galardonada película La nana, de Sebastián Silva, por la que obtuvo el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Sundance 2009 junto con otra decena de reconocimientos internacionales.

GERMÁN DE SILVA «CARLOS»

Actor argentino que trabajó en más de veinte largometrajes. Protagonizó Las Acacias, de Pablo Giorgelli, ganadora de la Cámara de Oro del Festival de Cannes en 2011 entre otros premios internacionales. También protagonizó Los dueños, de Ezequiel Radusky y Agustín Toscano, ganadora de una Distinción Especial en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2013. Ganó el Premio Sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina al Mejor Actor de Reparto por Relatos Salvajes, de Damián Szifrón, estrenada en la Competencia Oficial del Festival de Cannes 2014.

IGNACIO GIMÉNEZ «CARLITOS»

Joven actor argentino que tuvo su primer rol protagónico en cine en Nordeste, de Juan Solanas estrenada en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes 2005. También fue coprotagonista del largometraje Una semana solos, de Celina Murga y de la serie de televisión La casa, dirigida por Diego Lerman.

ANDREW BARGSTED «FEDERICO»

Actor chileno de cine, teatro y televisión. Destacado por protagonizar tres películas chilenas con reconocimiento internacional: el cortometraje Locas perdidas, de Ignacio Juricic, ganador del segundo premio de la Cinefoundation del Festival de Cannes 2015; Nunca vas a estar solo, de Alex Anwandter, estrenada en la sección Panorama del Festival de Berlín 2015 donde recibió el Teddy Award; y Mala Junta, de Claudia Huaiquimilla, ganadora del Prix Lycéen de la Fiction 2017 del Festival Latinoamericano de Toulouse, Francia.

Otros actores

Germán Baudino «Raúl»

Rodolfo García Werner «Facu»

Josefina Paredes «Laura»

FICHA TÉCNICA

2018/ 80 min / 2K. / Color / 1,85/ Español / Drama

Argentina/Chile

Dirección: Martín Rodríguez Redondo

Guion: Martín Rodríguez Redondo, Mariana Docampo y Mara Pescio

Producción: Paula Zyngierman, Martín Rodríguez Redondo, Giancarlo Nasi

Producida por: Maravillacine

En coproducción con: Quijote Rampante

Producción Ejecutiva: Paula Zyngierman

Producción Ejecutiva Chile: Giancarlo Nasi

Dirección de Fotografía: Guillermo Saposnik

Arte: Adrián Suárez

Vestuario: Jam Monti

Música original: Laurent Apffel

Tema "Mi nombre es Marilyn": Kumbia Queers

Sonido: Rodrigo Merolla

Mezcla de sonido: Roberto Espinoza

Montaje: Felipe Gálvez

Casting y Entrenamiento Actoral: María Laura Berch

Entrenamiento Actoral Adolescentes: Eliana Chiaradía

Asistencia de Dirección: Felipe Solari Yrigoyen

Dirección de Producción: Mariano Fernández

DISTRIBUIDOR - CINETREN

Maravillacine es una productora cinematográfica donde desarrollamos, producimos ​y distribuimos​ el cine que nos gusta ver.

​En​ 2018 estrenaremos MARILYN, de Martin Rodríguez Redondo, en la Sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Su documental LA PELÍCULA INFINITA, de Leandro Listorti, tuvo su première mundial ​en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, mientras el corto Doce Clavos, de Paula Hernández, compitió en Mar del Plata en 2017. La comedia Miss, de Robert Bonomo, coproducida con Tresmilmundos Cine, se estrenó en BAFICI 2016 y obtuvo 3 nominaciones a los Premios Cóndor, entre ellas Mejor Ópera Prima.

Actualmente post-producimos los documentales Mapa de sueños latinoamericanos, de Martín Weber (Ganador Sørfond 2016); El Maitén, libertad y tierra, de Carlos Echeverría; y Aquí y acullá, de Hernán Khourian.

Desde Maravillacine estamos desarrollando también las ficciones Ese fin de semana, de Mara Pescio (Premio Opera Prima INCAA, Foro de Coproducción de San Sebastián 2017); Calle Blai, de Eugenio Canevari (Ibermedia Desarrollo 2017); La noche es de los animales, de Santiago Reale, en coproducción con Los Salvajes Cine y Roberto Doveris de Chile (Beca Bienal de Arte Joven 2017); y Estrógenos, que dirigirá Vera Fogwill basada en la novela de Leticia Martin. Y para TV, la Serie ganadora del Concurso de Docu Ficción del INCAA 2018 Prueba científica, que dirigirá Jorge Gaggero, con investigación de Miriam Lewin.

QUIJOTE RAMPANTE - Coproductora

Productora fundada en 2008 por un grupo de profesionales multidisciplinares apasionados por el cine y los diversos formatos del lenguaje audiovisual. En cine, se ha dedicado a potenciar jóvenes talentos chilenos y extranjeros, con una fuerte mirada autoral, en modelos de coproducción internacional. Entre sus proyectos destacan Jesús de Fernando Guzzoni, estrenada en Discovery del Festival de Cine de Toronto y en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián 2016; Chile Factory, Omnibus, estrenada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2015; La tierra y la sombra de César Acevedo, ganadora de la Cámara de oro de la Semana de Crítica del Festival de Cannes 2015. Su último proyecto Los versos del olvido, de Alireza Khatami, fue estrenada en la sección Orizzonti del Festival de Cine de Venecia, ganando el León al Mejor guión; en FIPRESCI y en Discovery del Festival de Cine de Toronto 2017. En este momento se encuentra desarrollando los largometrajes de ficción Todas vuelven de María Paz González, El hombre del futuro de Felipe Ríos, A la sombra de los árboles de Matías Rojas y Blanquita de Fernando Guzzoni.