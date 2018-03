Mas fuerte que el destino: Critica: Stronger

Más fuerte que el destino cuenta la verdadera historia de lo que le ocurrió a Jeff Bauman, que fue no sólo víctima de los atentados de la maratón de Boston, sino que también testigo ocular.



Esta vez realmente se puede decir que la historia está inspirada en hechos reales ya que está ajustada prácticamente al cien por ciento de lo que sucedió, no sólo porque está basada en el libro que escribió el propio Jeff, sino porque él también participó en la producción de la película.



Si bien es interesante lo que se cuenta y está muy bien interpretado, gira demasiado tiempo alrededor de lo mismo, convirtiéndose en algo muy básico, más cerca del telefilm que de una producción cinematográfica.



Para los curiosos sepan que en noviembre del 2014 Jeff se casó con su novia Erin, pero lamentablemente en febrero del 2017 ya se divorciaron.



Una emotiva, pero no lacrimógena película, que no va más allá de la historia de superación.

Cintia Alviti

