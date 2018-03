Natacha, la pelicula: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Pinto, Ribeiz

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Todo está a punto de colapsar cuando Natacha y sus amigos aceptan el desafío de ganar la feria de ciencia y tecnología a sus archirivales de siempre:

Las chicas Coral. Tienen que demostrar que: "Los Perros ven colores" en la Feria de ciencias de la escuela. Los adultos no quieren saber nada de tener un perro en casa ni en la escuela, pero Natacha, Pati y los varones intentarán demostrar que por algo el nuevo amigo canino es el mejor amigo de los chicos y de paso, de la humanidad.

SINOPSIS ARGUMENTAL

Natacha es una niña de ocho años, divertida y curiosa, que no da respiro a sus padres con ocurrencias y las cosas que hace "sin querer". Un día en la plaza encuentra un perro travieso y juguetón. Decide adoptarlo y llamarlo Rafles, y sus padres lo reciben con un período de prueba. Junto con Pati (su mejor amiga, con quien forma "Las chicas Perla") intentarán educar a Rafles para que se porte bien y pueda quedarse para siempre. Además, el nuevo compañero canino es ideal para su proyecto de la Feria de Ciencias escolar: "Los Perros ven colores".

Los varones del grado se suman al proyecto de educar a Rafles y ayudar a Las chicas Perla, para quienes ganar la Feria de Ciencias significa también derrotar a sus archirrivales, "Las chicas Coral". En paralelo, Nati y Pati descubren un nuevo juego, talento, y negocio excelente: hacen cartas de amor a pedido. Sin embargo, más que ayudar a los enamorados, sumarán confusión de todo el grado.

LUIS PESCETTI. (Argentina) es compositor, comediante y escritor. Trabajó en radio, televisión y teatros de Cuba, Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, México y Argentina, últimos dos países en donde continúa haciendo presentaciones en teatros y televisión. Tiene editados seis discos y más de veinte libros publicados en diversos países de América Latina y España, varios de ellos con premios nacionales e internacionales. Entre los premios que recibió destacan: Grammy Latino (EEUU, 2010). Teatro del Mundo (Argentina, 2010), Caniem (México, 2010), Premio Kónex (década 2001-2010 en espectáculos infantiles). Sus discos fueron nominados al Premio Gardel en tres oportunidades y, lo recibió en 2009 y 2012. The White Ravens (Alemania, en 1998, 2001 y 2005); Premio Pregonero radial 2005 (Fundación El libro, Argentina); Alija (IBBY Argentina, 1998, 2010), Alija a libro de Poesía (IBBY Argentina, 2013); Premio Casa de las Américas.

NATACHA. LA SERIE DE LIBROS.

Entre sus libros para niños se destaca Natacha, que apareció por primera vez en 1997. Desde entonces, la serie de los nueve libros de Natacha ha realizado un importante recorrido, y constituye actualmente una de las propuestas literarias con más notoriedad entre el público infantil, los docentes y las familias. Hoy la serie Natacha lleva vendidos más de un millón y medio de ejemplares en Latinoamérica y España, teniendo especial éxito en Argentina y México.

Natacha se lee en las bibliotecas de las escuelas, en las aulas, en los patios, pero especialmente en los hogares, donde las familias comparten e interpretan los diálogos y acciones. Cada capítulo es una conversación que usualmente se da en la casa de Natacha con su mamá, en las caminatas a la escuela con su papá, o en el parque con la Abu Marta; pero también en la escuela con su mejor amiga Pati, los varones y sus archirrivales Las chicas Coral.

NOTAS DE PRODUCCIÓN

El plan de difusión de NATACHA, LA PELICULA con respecto a su comercialización se apoya en la figura de su autor Luis Pescetti, cuya serie NATACHA (9 libros en 20 años) atraviesa varias generaciones de latinoamericanos. La serie NATACHA ha vendido mas de 1.500.000.- libros en America Latina, siendo Argentina & Mexico las principales plazas de este fenómeno.

Asimismo el film se sustenta para difusión en su prestigioso y popular elenco: Julieta Cardinali (Valentin, Los Ricos no piden permiso, Un Buda, Tres Deseos). Joaquín Berthold.(Violeta y Soy Luna de Disney) Ana Maria Picchio (La tregua, primera película nominada al Oscar por Argentina en 1974)

Para el casting de niños y niñas se realizó una convocatoria abierta por facebook donde llegaron 1000 videos. Se seleccionó a los protagonistas en base a ese primer casting abierto y a exhaustivos callbacks posteriores.

En total trabajaron más de 20 niños en la película de entre 8 y 10 años y 2 perros entrenados especialmente para la película.

LOS DIRECTORES

EDUARDO PINTO

Eduardo Pinto Argentino-portugués nació en Moreno provincia de Buenos Aires es director, guionista y director de fotografía. Comenzó su carrera como técnico de cine y director de fotografía, realizando la dirección de fotografía de varios Films como "Donde cae el sol" de Gustavo Fontan, "Ángel la Diva y yo" de Pablo Nisenson.

Se destaco como director de videoclips y comerciales para Latinoamérica. Premio a "Mejor Fotografía Color" Bienal Buenos Aires en el año 1990. Premio a "Mejor fotografía" en el Festival Latinoamericano en Trieste, Italia, por la película "Ángel, La Diva y Yo". Dirigio mas de ciento cincuenta videos clips para artistas argentinos y extrajeros. Ganador del MTV Awards por el videoclip "Color Esperanza" de Diego Torres. Realizò los cortometrajes; "Juan la caja", "Oeste", "20 de junio". Dirigió el mediometraje "Negro" basado en cuento de Abelardo Castillo Selección Festival Latinoamericano de Trieste, entre otros festivales.

Dirigió la película "Palermo Hollywood" Selección oficial Sundance 05. Escribió y dirigió el film experimental "Dora, la jugadora" premio a "Mejor Actriz" Festival de Mar del Plata 07. Escribió y dirigió "Caño Dorado" Selección oficial Mannheim 09/ Mar del plata 2010, premio a mejor director Feisal, La Habana 2010 entre otros festivales.

Director del documental "Buen día día" sobre la vida de Miguel Abuelo Bafici 2010. Dirigió cortos publicitarios para MTV. Dirigio para Disney channel, Paka Paka y Canal Encuentro donde dirigió el documental "Carnaval fiesta popular". Dirigio siete capítulos del unitario "Tiempo de pensar" ficción para la TV Pública. Dirigió el corto experimental Circulo Selección Mar del Plata 2015. Socio fundador de la productora Eusebia en la Higuera. Dirigió la serieweb "Cinéfilo" para la UN3tv (Universidad de 3 de febrero). Esribio y dirigio "Corralon", presentado en BAFICI19.

En en 2017 co-dirigo el Junto a Fernanda Ribeiz el largometraje infantil Natacha, basado en los libros de Luis Pescetti. Dirigio la pelicula "La sabiduría" que se encuentra en etapa de postproduccion.

Motivación. Mi motivación radica en llevar a la pantalla grande un personaje tan fresco y espontáneo como Natacha. Un personaje que es un clásico en la literatura infantil argentina. De alguna forma Natacha representa al niño argentino, aquel que se enfrenta a este mundo desorbitado que le dejamos los adultos. Realicé varias películas. Pero hacer una película para niños no es fácil, tengo experiencia con chicos, soy bachillerato pedagógico y realicé parte de la carrera de ciencias de la educación y más allá de mi experiencia por haber llamado niños en producciones como Chiquitas, Rincón de luz, Paka Paka o mi último trabajo para UNICEF Se enciende el mundo, siento que tengo la capacidad para relacionarme artísticamente con los niños. Los niños son manantial permanente de arte. Me motiva trabajar en conjunto con Fernanda Ribeiz, lo hicimos en varias ocasiones con muy buenos resultados. Sabemos que no tenemos demasiada cultura de cine para niños. Es el momento de comenzar, ese es mi desafío. Natacha, el personaje de Pescetti, es un buen punto de partida.

FERNANDA RIBEIZ

Docente de enseñanza primaria por más de diez años. Crea el Taller de Cine para Chicos ¡de Película! que lleva realizados 30 cortometrajes de acción. Dicta cursos sobre literatura y cine para la Escuela de Capacitación Docente CePA. Docente de Guión en Escuelas ORT y en la carrera de animación de la escuela Da Vinci.

Egresa de la carrera de guión cinematográfico de la E.N.E.R.C. (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), dependiente del I.N.C.A.A.

Participó junto a Sebastián Schindel en la adaptación de "EL PATRON" de MAGOYA FILMS. Colaboró en el desarrollo del guión del largo documental "EL FIN DEL POTEMKIN" producida por HISTORIAS CINEMATOGRÁFICAS de Luis Puenzo. Escribió los guiones de "UNA GIRA DIFERENTE" y dirigió los capítulos de la tercera temporada, que emitió canal ENCUENTRO. Además guionó la película "MUNDO ALAS". Ambos proyectos protagonizados por León Gieco y un grupo de artistas con discapacidad.

Realizó los guiones para la presentación de la serie documental "ESPACIOS DE MEMORIA", ganadora del primer concurso para contenidos audiovisuales digitales del INCAA. Escribió el guión infantil de largometraje "DUCKY" para una película de coproducción Argentino-Española. Realizó el guión ganador en Vía Digital (INCAA) del proyecto documental "EL RASCACIELOS LATINO" dirigida por Sebastián Schindel. Bafici 2012.Jurado del concurso de Historias Breves 2012, organizado por el INCAA.

Realizó el casting y Couch de 120 niños para el videoclip oficial "Enciende el Mundo" UNICEF 2014. Realizó el couch actoral de los niños de la opera prima "LA SANGRE DEL GALLO", de Mariano Dawidson (2015).

Escribió "PROPUESTAS DE ENSEÑANZA" para realizar cortometrajes con las netbooks en escuelas secundarias de todo el país sobre Literatura y Ciencias Naturales para el Ministerio de Educación (2015).

Escribió la adaptción de Natacha, la película que se estrena en mayo de 2017 en Argentina, basada en los libros de Luis Pescetti (más de 1.500.000 ejemplares vendidos en Latinoamérica). Realizó el casting infantil y la co-dirigió con Eduardo Pinto. Cuanta con el Apoyo del INCAA y de Mecenazgo Cultural.

Motivación.¿Qué me motiva a hacer esta película? A lo largo de los años, mientras ejercía mi actividad como docente de escuela primaria y estudiaba cine, me sorprendía la empatía que los chicos sentían por esa niña muy preguntona y divertida. Pedían leer los libros una y otra vez, incluso realizar role playing de lectura. Y siempre, siempre, Natacha los hacía reír. Las aventuras que vive el personaje creado por Luis Pescetti son encantadoras y atrapantes. Admirar su pluma para el diálogo es fácil, el desafío era convencerlo para que comparta con nosotros a su tan querida Natacha. Nos juntamos y le contamos cuál era la idea para hacer esta película. Utilizar dos de sus libros "Natacha" y "Buenísimo, Natacha", porque el primero presenta a los personajes y el segundo juega con las tramas de manera más intensa. Y llegamos juntos a la conclusión de que estaría buenísimo, que los niños de nuestro país, puedan tener una nueva película que los represente, obvio, después de acordar que la esencia de esa niña y su familia se iba a respetar. Así comencé a escribir el guión, previas escaletas que fueron y volvieron entre el autor de la obra y yo.

Lo que me interesa es poder hablar del Universo Natacha, porque maneja un gran tema que es la dinámica familiar. Pone de manifiesto que donde están los chicos, están los adultos. Y ahí, es donde Natacha, como cualquier niño, quiere a su manera, apropiarse del mundo de los adultos y sus reglas. Ese es el mundo que retrata Pescetti, que rescatamos nosotros y nos gustaría compartir a través de la pantalla grande con toda la familia.

En el proyecto que llevamos adelante con Magoya, decidimos que una co-dirección era lo más apropiado porque una cosmovisión plural enriquecerá la película. Es mi ópera prima como directora y al sumarse tantos desafíos pensé en Eduardo Pinto como co-director, porque tiene gran experiencia como profesional, una visión estética muy desarrollada y maneja la cámara como pocos. Además de su paciencia en set, fundamental para el trabajo con chicos.

NICOLAS BATLLE

Luego de egresar de la carrera de realización del ENERC (INCAA - Argentina), se especializó en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) en Cuba.

Desde 1997 es socio gerente de Magoya Films S.A., desde donde produjo y co-dirigió premiados documentales como Rerum Novarum (2001 - Cóndor de Plata Mejor documental argentino). Productor de Mundo Alas, co dirigido y protagonizado por León Gieco (2009). En ficción fue Productor Ejecutivo de Wakolda (2013), dirigida por Lucía Puenzo, Cannes 2013. Productor de El Patrón, Radiografía de un Crimen, con Joaquín Furriel, premio del público en Busan, Corea y mejor Opera Prima de acción en el Festival de Cine de Guadalajara, México. Premio Sur al mejor guión adaptado el presente año.

Fue jurado de numerosos concursos del INCAA como Operas primas, Historias Breves, Programa País y Raymundo Gleyzer (2006-2010). Miembro del Comité de Créditos del INCAA (2011 - 2012), Preclasificación" (2013), Películas terminadas (2014). Jurado por Argentina de los Premios Platino al Cine Iberoamericano (2014-2015). Presidente de APIMA en el período 2014-2015.

MAGOYA FILMS

MAGOYA FILMS es una productora cinematográfica y televisiva fundada en 1997 por Sebastián Schindel, Fernando Molnar y Nicolás Batlle.

Produjo documentales como Rerum Novarum (2001) & Mundo Alas (2009) ambos ganadores del Cóndor de Plata al mejor documental del año.

En ficción produjo los siguientes Films:

El PATRON, RADIOGRAFIA DE UN CRIMEN (2015) de Sebastián Schindel. Coproducción con Venezuela. Desarrollada y producida con el apoyo del Programa Ibermedia y el INCAA. Ganador WIP Festival de Cine de Mar del Plata 2013. Ganador de Guadalajara Construye en 2014. Premio del Público en el Festival de Busan, Corea. Selección Festival de cine de Mar del Plata, Chicago, Varsovia. Premio mejor ópera prima y mejor actor en el Festival de cine de Guadalajara (2015). Estrenada comercialmente el 26 de febrero de 2015. Nominada a los Premios Platino en la categoría mejor opera prima de ficción. Ganador del Condor de Plata a la mejor película argentina de año.

SHOWROOM, de Fernando Molnar (2015). Con el apoyo del INCAA. Premio WIP Festival de Cine UNASUR 2014. Estrenada comercialmente el 30 de abril de 2015.

Seleccionada a los Festivales de Moscú y Punta del Este.

NATACHA (2017) la película, de Fernanda Ribeiz & Eduardo Pinto. Basado en los libros de Luis Pescetti. Selección Festival de cine de Mar del Plata 2017.

FICHA ARTÍSTICA

La presentación de Antonia Brill como Natacha

La presentación de Lola Seglin como Pati

Julieta Cardinali como la mamá de Natacha.

Joaquín Berthold como el papá de Natacha

La participación especial de Ana María Picchio como la abu Marta.

Fiorela Duranda, Martina Iglesias, Joaquín Rapalini, Emilio Vodanovivh, Ana Lucía Galvano, Gusdalupe Stivala, Uriel Berman, Juan Francisco Reynaldi

FICHA TÉCNICA

Dirección: Eduardo Pinto y Fernanda Ribeiz.

Guión: Fernanda Ribeiz.

Productora: Magoya Films SA

Producción Ejecutiva: Nicolas Batlle (APIMA)

Producción: Nicolás Batlle, Sebastian Schindel y Fernando Molnar.

Fotografía: Eduardo Pinto

Edición: Jimena Garcia Molt (EDA)

Dirección de Arte: Marcela Bazzano

Sonido: Omar Jadur

Música: Luis Pescetti, Gustavo Pomenarec

Género: Comedia para toda la familia.

Distribuidora: Primer Plano

Duración: 75 minutos