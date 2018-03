Noche de juegos: Sinopsis, elenco, ficha: Game Night

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Jason Bateman (las películas "Horrible Bosses", "Arrested Development ", "Ozark") y la nominada al Oscar® Rachel McAdams ("Spotlight", "Dr. Strange") se unen en la comedia de acción "Noche de Juegos" de New Line Cinema.

Bateman y McAdams interpretan a Max y Annie, cuya noche de juegos semanales de parejas se ve mejorada cuando el carismático hermano de Max, Brooks, organiza una fiesta de "asesino misterioso", completa con ladrones falsos y agentes federales falsos. Entonces, cuando Brooks es secuestrado, todo es parte del juego ... ¿verdad?

Pero cuando los seis jugadores súper competitivos se disponen a resolver el caso y ganar, comienzan a descubrir que ni este "juego" -ni Brooks- son lo que parecen ser. En el transcurso de una noche caótica, los amigos se meten a un juego tan profundo, ya que cada giro lleva a otro giro inesperado. Sin reglas, sin puntos, y sin idea de quiénes son todos los jugadores, esto podría ser lo más divertido que hayan tenido ... o se acaba el juego.

También protagonizan Billy Magnuss ("Bridge of Spies", " American Crime Story"), Sharon Horgan ( "Catastrophe"), Lamorne Morris ("New Girl"), Kylie Bunbury ("Pitch" ), Jesse Plemons ( "Black Mass", la serie "Fargo"), Danny Huston ("Wonder Woman", "X-Men Origins: Wolverine"), Chelsea Peretti ("Brooklyn Nine-Nine"), con Michael C. Hall ("Dexter" , " "Six Feet Under") y Kyle Chandler ("Manchester by the Sea","Bloodline") .

"Noche de Juegos" fue dirigida por los escritores de "Horrible Bosses" y "Spider-Man: Homecoming" John Francis Daley y Jonathan Goldstein, quienes también dirigieron la aclamada comedia "Vacation".

La película fue escrita por Mark Perez ("Accepted"), y producida por John Davis ("Joy"), Jason Bateman, John Fox ("The Black List") y James Garavente ("Bad Words"). Toby Emmerich, Richard Brener, Michael Disco, Dave Neustadter y Marc S. Fischer fungieron como productores ejecutivos.

El equipo detrás de cámaras incluyó al director de fotografía Barry Peterson ("Central Intelligence", "We're the Millers"), el diseñador de producción nominado al Oscar® Michael Corenblith ("How the Grinch Stole Christmas", "Apollo 13"), los editores Jamie Gross ("Vacation"), Gregory Plotkin ("Get Out") y David Egan ("Mystery Science Theater 3000: The Return"), y la diseñadora de vestuario Debra McGuire ("Vacation", "Ted"). La música fue compuesta por Cliff Martinez ("Drive", "Contagion").

New Line Cinema presenta, una producción de Davis Entertainment / Aggregate Films, "Noche de Juegos", distribuida por Warner Bros. Pictures, una compañía de Warner Bros. Entertainment. Esta película ha sido clasificada R.

LA PUESTA EN MARCHA

"Esta noche, estamos llevando la noche del juego a un nivel superior. No sabrás lo que es real y lo que es falso ".

Max y su esposa, Annie, y sus cuatro amigos, están todos listos para una fiesta de "asesinato misterioso", cortesía del hermano de Max, Brooks. Siempre cuidando a su hermano pequeño, Brooks ha prometido a los jugadores ávidos una noche de mucho más allá de su menú habitual de adivinanzas, curiosidades y Pictionary. Entonces, poco después, cuando matones armados irrumpen en la puerta y lo arrastran, atado y amordazado, sus invitados están debidamente impresionados por lo realista que parecía la pelea, lo aterrorizado que se veía Brooks y lo amenazantes que eran sus atacantes. Difícilmente pueden creer que todo haya sido escenificado.

Tal vez sea porque no fue así.

¿O fue así? Perspicaz, rápida e impredecible, "Noche de Juegos" es una comedia de lleno con un nuevo enfoque: filmada como una película de acción desde el primer golpe a la última revelación, se pretende mantener a la audiencia no solamente riendo ... pero adivinando. "Algunas de nuestras películas favoritas mezclan géneros múltiples, de modo que el público pasa de risa a asombro en una sola escena", dice Jonathan Goldstein, que dirigió "Noche de Juegos" junto con su colaborador creativo John Francis Daley.

"La comedia funciona cuando se frustran las expectativas", agrega. "Lo mismo es cierto de un buen thriller. Queríamos guiar a los espectadores por un camino en el que pensaban que se habían adelantado a nosotros, y luego lanzarles una curva que no veían venir" .

También, una risa que salta desde un lugar oscuro y aterrador puede ser la más dulce. Con ese fin, dice Daley, "era importante mantener los riesgos en juego. Quisimos momentos de choque genuinos, y esto nos permitió un enfoque ligeramente más ingeniosao en la cinematografía y el diseño, el ritmo, el elenco, e incluso la música. "

"Es una verdadera película palomera", afirma Jason Bateman, quien interpreta a Max y también fue productor de la película. "Hay un montón de acción y la intriga durante la noche y, por supuesto, tienes la comedia todo el camino a través del cual hace que sea divertido. Incluso hay algo de romanticismo".

Hablando sobre la posibilidad de una velada que comienza prometedora y luego termina de manera horrible, hilarante, admite: "Estoy seguro de haber tenido mi parte justa de las noches que no han salido del todo bien. Y creo que todos hemos tenido alguna experiencia de reunirnos con amigos y jugar juegos. Pero es la exacerbada situación que ocurre aquí, cuando sale de la casa y sale a la calle, que lo lleva todo a otro nivel ".

El compañero de producción de Bateman, James Garavente, llama su reacción al tono inicial. "Nos encantó el fresco del concepto; realmente nos agarró. Sabíamos que el guión era divertido, y pensamos que debería estar arraigado y no parecer abiertamente como una comedia, así que la pregunta era cómo conseguir esta gran combinación. Lo que Daley y Goldstein hicieron, que fue genial, fue llevarlo un paso más allá con todos estos tropos de suspenso y movimientos de cámara que aumentan la sensación de acción y peligro".

Los productores John Davis y John Fox fueron igualmente inspirados. "Tiene una línea recta y un subtexto, y se trata de algo interesante", dice Davis. "Hay emoción en las relaciones centrales. Pero lo más irresistible del guión es que hay mucha comedia física y varias pelotas en el aire. A medida que entramos en el segundo y tercer acto todo se intensifica y no estás seguro de quién está primero y quién está en segundo. John y Jonathan fueron tan buenos en construir esa tensión y mantener todo en movimiento. Es una gran narración".

Cuando un misterio se convierte en otro y nada está garantizado, Max, Annie y sus amigos son propulsados a través de una noche loca de callejones sin salida y traiciones, clubes de peleas y tiroteos, todo mientras persiguen y son perseguidos, y enfrentan peligro que podría ser ya sea real o imaginado, o ambos.

Los realizadores acreditar a un elenco de primera clase con el mantenimiento de la acción sin costura y los chistes sobre el punto. Protagonizada junto a Bateman, Rachel McAdams es la esposa de Max, Annie, una inestimable jugadora de dobles y una verdadera enamorada hasta que se arrincona en una esquina, y Kyle Chandler es el enigmático Brooks. Interpretando a los otros jugadores regulares están Billy Magnussen y Sharon Horgan como Ryan y Sara, que no tiene nada de anticuados; mientras que Lamorne Morris y Kylie Bunbury son Kevin y Michelle, los novios desde la infancia cuyo vínculo hermético está comenzando a revelar su primera fractura por estrés. Jesse Plemons es el extraño y solitario vecino de al lado, Gary, que sólo quiere ser incluido; mientras que Danny Huston y Michael C. Hall proporcionan las amenazas y los músculos como personajes oscuros, posiblemente del inframundo, que persiguen sus propias agendas.

"Los directores merecen mucho crédito por reunir a un grupo de personas que pueden tener diferentes estilos pero un sentido del humor similar", dice Bateman. "Creo que todos fuimos beneficiarios de su buen casting. No hubo tuercas chirriantes. Una de las grandes atracciones de este proyecto para mí fue simplemente la noción de una gran comedia en conjunto, lo cual siempre es divertido de hacer, y es fácil tener química con un grupo como este, donde todos son muy talentosos y generosos".

Habiendo establecido las tres parejas desde el principio, "Noche de Juegos" los envía por caminos divergentes inmediatamente después de que se llevan a Brooks a Dios sabe dónde y deja que la historia siga a las historias paralelas, y a veces cruzadas, progresen. Dice Daley, "Queríamos capturar el frenesí inherente a las fiestas de misterio asesino. Cada una de nuestras parejas es increíblemente competitiva, y no hay mejor manera de retratar eso que dividirlas e intercalar sus tácticas de juego. Nos permite enfocarnos en su dinámica tanto en las parejas como en sus historias individuales".

También alienta al potencial cómico de misterio y la falta de comunicación como ciertas piezas del rompecabezas se descubren uno por uno, pero que no son necesariamente compartidas por los jugadores. "Es sólo cuestión de comedia matemática", dice el guionista Mark Perez. "Cuantas más personas divertidas tengas en la ciudad, más posibilidades tienes de problemas, obstáculos y malentendidos. A todos les gusta alentar a un equipo. Cuantos más personajes tengas en el campo de juego, la película continuará en direcciones diferentes e interesantes. En este caso, se trata de un grupo de amigos que se preocupan el uno por el otro lo suficiente como para arriesgar sus vidas por sus compañeros de la noche de juegos".

Al mismo tiempo, en medio de todo este caos logran girar alrededor de una base sólida. El corazón y el alma de "Noche de Juegos" se pueden encontrar en las relaciones que se introducen y luego evolucionan a lo largo de la acción. Los individuos encuentran sus fortalezas, sus miedos y motivaciones en el doble de tiempo. Aunque interpretados para la risa, sus descubrimientos no son menos significativos.

"Para nosotros era importante que el público pudiese invertir en cada una de nuestras parejas, y de acuerdo con los giros y vueltas que uno espera de un thriller, era vital que cada uno de los personajes centrales tuviera su propia revelación en algún momento", explica Daley. "Cada una de sus historias implica crecer de alguna manera, y no hay mejor catalizador para eso cuando estás pasando por una situación extrema de vida o muerte".

La vida o la muerte ... como en: si Brooks está genuinamente en problemas, y si Max y sus amigos no pueden entender lo que está pasando a tiempo para salvarlo, este es un juego que no puede permitirse perder.

LOS JUGADORES

"Alguien en esta sala va a ser secuestrado y así se va a quedar hasta que puedan encontrarlo. Quien encuentre a la víctima, ganará el gran premio. "

Max es el dueño de las noches de juegos. Él elige el concurso, configura el cronómetro y mira cómo el juego gira. Eso fue lo que le hizo irresistible para Annie, cuando el destino los unió una noche: dos jugadores afilados uniendo fuerzas para acabar con un bar lleno de aspirantes de trivia que no conocían el significado de la palabra asesino. Ahora casados, son anfitriones de una noche de parejas regulares de amigos afines, rompiendo los guiones y pasando un buen rato.

No es solo entretenimiento; es el pegamento que los mantiene juntos.

Describiendo su relación, Rachel McAdams comenta, "Fue amor a primera vista", que llevó a Bateman interrumpiría, "En realidad, era más como 'primera respuesta'".

"Sí", asiente McAdams. "Primera respuesta. Lo que unió a Max y Annie fue su naturaleza competitiva. Eso, y poder terminar las oraciones del otro y simplemente disfrutar el juego. No les llevó mucho tiempo darse cuenta de que eran mejores como equipo".

Los actores trabajaron juntos anteriormente brevemente en el drama 2009 del crimen "State of Play", y celebraron la oportunidad de compartir más tiempo en pantalla y filmando una comedia, de una manera que los fanáticos de McAdams no han visto desde que ella fue un hit en "Wedding Crashers".

Goldstein dice: "Tenían sólo dos días de ensayos para construir diez años de química en pareja, pero rápidamente se encargaron de una dinámica que se sentía optimista y genuina. Max y Annie están profundamente motivados para ganar. Si no se maneja correctamente, podría ser desalentador, pero estos dos actores aportaron tanto encanto y calidez a los roles que es fácil quererlos. Su química es innegable".

"Tuvimos muchas oportunidades para jugar el uno contra el otro, y me encantó especialmente la comedia física". dice McAdams. "Hay algunas piezas realmente geniales que me hicieron reír a carcajadas cuando las leí por primera vez en la página y fueron aún mejores en la ejecución. Entrar y correr ... nunca pasan de moda".

Entonces, si Max y Annie son un equipo tan ganador, tan perfectamente combinados, enamorados y totalmente sincronizados, ¿qué más podrían necesitar? ¿Qué tal un bebé? Uno de los temas subyacentes de la historia es que Max y Annie están en un punto de inflexión en sus vidas, ostensiblemente tratando de tener un bebé mientras lidian en privado con su grado de preparación para un cambio tan grande. Esta primera parte de este dilema los lleva, al principio de la historia, a un médico de fertilidad que da Max algunos consejos incómodos.

Tan improbable como parece inicialmente, especialmente para Max, Annie y el doctor flotan la teoría de que la fuente de su dificultad podría tener menos que ver con su conteo de esperma que con ... su hermano.

Más viejo, más fresco, más exitoso y el doble de competitivo, Brooks siempre ha sido el enemigo de Max. Aquel que debe vencer siempre un punto por delante. No importa que Max sea ahora un adulto, con una esposa, un trabajo, un hogar y una vida de la que la mayoría de la gente estaría orgullosa. Cuando estos dos se juntan es como si la adolescencia nunca se hubiera ido. Son niños de nuevo, tratando de hundir el acorazado de cada uno.

"Los hermanos son absolutamente competitivos", afirma Kyle Chandler, que tiene dos de los suyos. "Además, Max y Brooks son personas completamente diferentes. Brooks es gregario, muy extrovertido, un verdadero tomador de rivales con una actitud de "dame lo que venga". Max es mucho más estructurado y conservador. Tiene ideas sobre exactamente lo que hay que hacer, y cómo, y si las cosas no se hacen de esa manera, le causa erupciones".

Un empresario de la alta vida que pasa gran parte de su tiempo en el extranjero, Brooks recientemente regresó a su ciudad natal, alquiló una fabulosa casa en un barrio exclusivo y, desde la perspectiva de Max, ahora trata hacerse de la noche de juego de Max y los amigos de Max en su propia manera exagerada. La tensión resultante, de acuerdo a Annie, está afectando negativamente las oportunidades de su marido de convertirse en padre. Está convencida de la única manera de resolver el problema es resolver esta rivalidad entre hermanos de una vez por todas, al superar en serio a Brooks en cualquier juego que tenga en mente.

Admiradores del trabajo de Chandler, Daley y Goldstein, lo seleccionaron para el papel porque, dice Goldstein, "Brooks tenía que ser no sólo guapo y carismático sino irresistiblemente agradable. Queríamos que el público inicialmente se preguntara si la inseguridad de Max acerca de su hermano mayor estaba en su cabeza, y la actuación de Kyle nos permitió hacerlo. Además, dado que no ha hecho mucha comedia, le permite al público descubrir lo gracioso que puede ser ".

Uno de los jugadores habituales de la noche de juegos es el amigo de Max y Annie, Ryan, junto con quien quiera que él esté saliendo en este momento. Rara vez es la misma chica dos veces, y no es fácil para los clientes habituales hacer un seguimiento porque todos corren a juzgar a estas jóvenes, calientes, modelos de Instagram que no tienen ni idea de Clue, y mucho menos de todo lo demás.

Consecuentemente, "Pierde todos los juegos. Una y otra vez. Pero no le importa, siempre y cuando lo llamen después", afirma Billy Magnussen, quien interpreta a Ryan.

Pero esta vez es diferente. En esta noche de juego en particular, Brooks está poniendo el gran premio, un Corvette Stingray rojo vintage, y eso es suficiente para despedir a Ryan por una victoria. Para mejorar sus posibilidades, su sorprendentemente atípico socio de elección es Sarah, una ejecutiva en de su compañía, y además británica, lo que, en su mente, eleva automáticamente su coeficiente intelectual, no que ella necesite la ayuda. Sarah es inteligente, por placer, y se muestra ansiosa por combinar ingenio con el resto de ellos.

"Ella es brillante, y Ryan está convencido de que él va a ganar esta vez porque ha elegido a la jugadora perfecta", a firma Magnussen.

Sin darse cuenta de este hecho, Sarah toma la invitación de Ryan a su valor nominal, aunque "No está del todo seguro de que sea una cita", dice Sharon Horgan, que interpreta a Sarah. "Ni siquiera está segura de querer que sea una cita". Realmente no sabes lo que piensa sobre él al principio de la historia, pero, a medida que las cosas progresan, se da cuenta de que él es ... ".

"¿Impresionante? "Magnussen sugiere amablemente.

"No es la herramienta más afilada de la caja," contrarresta Horgan. "Es valiente y encantador, lo cual es útil cuando las cosas asustan, pero se distrae con facilidad". Cuanto más tiempo pasan juntos, más relajados se vuelven el uno con el otro, lo que hace que todo sea más divertido porque la deja sin aliento y le resulta más fácil simplemente decirle que se calle ".

"Vamos, es una hermoso no-romance que se está desarrollando", persiste Magnussen, demostrando cómo su fracaso para ver las cosas de la misma manera se convierte en una broma de la historia.

Otra de las bromas se centra en el conflicto de un tipo muy diferente de pareja: Kevin y Michelle, interpretados por Lamorne Morris y Kylie Bunbury. "Han estado juntos desde la escuela secundaria. Son mejores amigos, se conocen muy bien y comparten muchas cosas como su sentido del humor y un nivel de compromiso que solo se obtiene con el tiempo y la confianza" , dice Bunbury.

En otras palabras, son esa pareja de oro que siempre se sostiene a mano, todos los días, y está garantizada para inspirar una cierta cantidad de ojos entre sus mejores amigos.

"Kevin y Michelle han estado juntos por tanto tiempo que simplemente asumieron que sabían todo lo que había para conocerse", dice Daley. Pero toda esa historia romántica y felicidad se vuelven de repente tóxicas en la casa de Brooks con la primera ronda del juego de tragos 'Nunca lo He Hecho'. El desafío es: "Nunca me he acostado con una celebridad", y Kevin considera que la negación de su amor no es lo suficientemente rápida, lo que le permite sembrar dudas en su mente que crecerán durante la noche. Su negativa a discutir el tema, y su incapacidad patológica para dejarlo ir, se mantiene en un segundo plano a pesar de las terribles circunstancias en que se encuentran, dando otra línea de misterio y humor a los procedimientos.

De una forma u otra, Bunbury alude: "Los secretos serán revelados".

"A veces te enfrentas con tu fea verdad," dice Morris. "Algunos matrimonios son felices, pero subyacentes que podrían ser problemas con los que la gente está lidiando o no. Y a veces puede ser una bofetada, literal o metafóricamente, para despertarte hasta llegar a ser quien realmente es tu pareja, y hacerte apreciar lo que tienes".

"Nos gustó la idea de un cambio total en la dinámica de poder entre Ryan y Sarah que tiene lugar a lo largo de la noche, y la capturaron perfectamente, y la creciente tensión entre los tortolitos Kevin y Michelle es tan fiel a la vida", dice Daley, que también habla sobre la estrategia de casting más grande de los directores. "En lugar de calzar a todos en un estilo particular, capitalizamos sus fortalezas individuales. Por ejemplo, el seco tono británico de Sharon Horgan jugó bellamente contra la exuberancia tonta de Billy Magnussen. Al final, nos emocionó la forma en que el grupo se sentía como uno de verdaderos amigos".

Completando el elenco principal, Chelsea Peretti aparece como Glenda, uno de los primeros Mystery Players homicidas que aparece "Muerto" para el mundo cuando Ryan y Sarah se cruzan en su camino en lo que creen que es su gran momento. Camille Chen aparece como la Dr. Chin de Max; y Zerrick Deion Williams y Joshua Mikel son Val y Colin, dos temibles matones a sueldo, aunque nadie sabe quién los contrató.

LOS GATOS

"Esto no es una broma. La gente está en peligro real ".

No es técnicamente un matón, pero ciertamente lejos de ser un tipo normal en este escenario es el vecino de Gary, Max y Annie con una vista demasiado conveniente de su puerta de entrada. Un policía al que le gusta usar su uniforme para recoger el correo o simplemente pasar el rato en la casa, Gary habla en un tono muy formal que recuerda a las confesiones de asesinos en serie, y siempre parece estar afuera mirando hacia adentro

Conocido por una gama de papeles dramáticos aclamados, Jesse Plemons disfrutó de la oportunidad de hacer un giro cómico raro como Gary, de quien dice: "Gary está en un mundo completamente diferente del resto de los personajes. Solía ser invitado a la noche de juegos por su ex esposa, a quien todos querían".

Sin embargo, no es probable que encuentre su nombre en una lista de invitados, ya que el único vestigio restante del ex de Gary es el santuario elaborado que construyó para ella en la oficina de su casa. "Simplemente es extraño, comparte 'un poco demasiado' y tiene una manera de hacer que todos se sientan incómodos", añade Plemons. "Lo ves y piensas: 'Dios mío, ¿cómo hago esto lo más rápido posible para poder escapar?'".

"Jesse encaja perfectamente en que es una presencia tan asombrosa e increíblemente buena con lo mínimo. Nunca hace un guiño a la audiencia o traiciona la motivación de su personaje para reírse. Mantener su interpretación aterrizada lo hizo mucho más divertido; nos dio un personaje frío, extraño y en capas al que no se puede evitar sentir al final de la película", afirma Daley.

De hecho, Gary es obvio la soledad probablemente incitaría más compasión, si él no fuera tan malditamente extraño. Entonces, odiándose a sí mismos por ello, Max y Annie hacen todo lo posible para evitar al hombre, a pesar de lo obvio que es le gustaría ser incluido en su círculo nuevamente. Pero están esperando para necesitarlo antes de que termine esta noche.

Mientras tanto, intensificando el factor de amenaza por 10 son Danny Huston como un hombre obscenamente rico y poderoso llamado Anderton, con algunos hobbies desagradables; y Michael C. Hall como un volátil señor del crimen internacional conocido sólo como The Bulgarian. Percatarse de sus motivos y posibles conexiones de los unos con los otros es parte del problema…aparte de la diversión.

Huston se acercó a Anderton como un tipo malo y directo y dejó que las risas llegaran de forma natural. Aunque, "El personaje tiene que ser fundamentalmente real, pero hay una sensación de deleite en el diálogo y la forma en que puedes jugar con él", admite. Sin renunciar a nada, describe a su personaje como "un tipo rico con mucho tiempo en sus manos y un gusto por lo ecléctico, incluido un huevo Fabergé, que es algo de gran valor para él y se convierte en una de las pistas para la historia".

En cuanto a The Bulgarian, Hall advierte, "la relación de Brooks con él, una vez que lo descubres, podría ser la señal de que Books se ha metido en la cabeza en cuanto a algunos de los riesgos que ha estado tomando y que, para él, The Bulgarian representa un puente demasiado lejos ".

LA PERSECUCIÓN

"No hables con la policía. Le disparé a Max pero está bien".

La búsqueda de respuestas y del secuestro de Brooks envía Max y Annie, Ryan y Sarah, y Kevin y Michelle a lugares en su ciudad que nunca habían visto antes: desde un bar de mala muerte en un vecindario súper superficial, a un club de lucha secreto dentro de una mansión, al vientre de un Gulfstream G3 en una pista privada.

"Noche de Juegos" se filmó en gran parte con locaciones en Atlanta, Georgia y sus alrededores. Siguiendo el tono de los directores, los escenarios y sets se construyeron, iluminaron y filmaron siguiendo una paleta negra: calles oscuras, alto contraste, el tipo de noche donde la luz parece existir sólo para proyectar más sombras. Del mismo modo, optaron por el compositor nominado al Grammy Cliff Martínez, un frecuente colaborador de Steven Soderbergh, cuya película puntajes tienden hacia el más dramático, para imbuir a la acción con una mezcla moderna, de diversión y amenaza.

"En una buena película noir, el protagonista siempre está un poco retrasado y un poco desequilibrado", dice el diseñador de producción Michael Corenblith. Un buen ejemplo de eso ocurre en una de las primeras escenas de la película, cuando el juego realmente ha comenzado. Max y Annie, la primera pareja que sale después de que Brooks es aprehendido, siguen a los secuestradores a un bar de mala muerte en una calle desolada, inspirado en un bar de Atlanta llamado The Northside Tavern, Corenblith presentó a Daley y Goldstein. "Se enamoraron de su aspecto", recuerda, "tenía la sensación y el carácter adecuados, pero ninguna de las relaciones entre la barra de la puerta o la barra de la sala de atrás funcionaba de la forma en que lo imaginaban". Uno de los elementos cruciales para contar esta historia es lo que está oculto y lo que se revela, y fueron muy específicos y precisos sobre todas las líneas de visión. Annie es la sustituta del público aquí, por lo que sólo pueden ver lo que ella ve".

Corenblith resolvió el problema al volver a crear el interior de la barra en un estudio de sonido.

Uno de los sets favoritos de Corenblith era la casa de Gary, y la escena en la cual el único compañero de Gary, Sebastian, un terrier West Highland blanco como la nieve, es rociado accidentalmente con la sangre de Max y reacciona en consecuencia. "Hice el piloto de la serie de televisión 'Dexter', así que aprendí una o dos cosas sobre la sangre", dice. "Ese set fue muy divertido por la forma en que muestra la realidad cómica del altar de Gary a su ex esposa, y cómo luego se convierte en un lienzo para una especie de salpicadura de sangre de Jackson Pollock".

Sebastian fue interpretado por una Westie llamada Sophie, junto con sus cuatro dobles caninos. El pelaje de los animales fue tratado para evitar que la mezcla roja no tóxica, a base de jarabe de maíz, se moje y se vuelva rosa.

En cierto momento, Max y Annie se encuentran en compitiendo con las otras parejas mientras seis de ellos juntos convergen en el sitio que ellos creen es la clave para la libertad de Brooks: un huevo Fabergé robado. Es una mansión formidable, festivamente iluminada para una fiesta, y la pandilla se desliza entre la gente bien vestida. Una vez dentro, descubren que estos ricos y refinados invitados han apostado a una pelea ilegal entre dos gladiadores sin camisa y con los nudillos desnudos. Pero la exposición les da la oportunidad de encerrar la articulación en busca del huevo, es decir, hasta que el dueño de la mansión, el señor Anderton, atrape a Ryan con la mano en la caja fuerte y envía a sus peleadores con el grupo.

Esto lleva a la parte de la historia que se le conoce como "el huevo al aire". Una brillante fusión de la coreografía de dobles, la arquitectura y el ritmo de la comedia de media docena de actores, siguiendo a Max, Annie, Ryan, Sarah, Kevin y Michelle a través de la casa de Anderton en su intento de fugarse con su premio mientras que Anderton y sus soldados tratan de cortarlos en cada vuelta. Tan pronto como un matón determinado se acerca, el huevo se arroja a alguien momentáneamente en el claro.

"Queríamos incluir una toma prolongada y extendida en la película, y el lanzamiento de huevos nos dio la oportunidad de ejecutar esto", describe Goldstein. "Elegimos la casa en parte porque ofrecía muchos balcones interiores, escaleras y niveles donde podíamos coreografiar la secuencia. Pasaron varios días para descubrir todos los movimientos y luego un día y medio para filmar lo que sería una escena de 90 segundos. Tuvimos que cortar un espacio en una barandilla para mover la cámara a través de ella. En un momento, teníamos dos asistentes de cámara y nuestro director de fotografía de pie en una escalera para que pudieran pasar la cámara hasta el segundo piso donde estaba Rachel".

Además de la casa que se convirtió en la residencia Anderton, la producción utilizó otras locaciones prácticas, incluida una pista de aterrizaje en Aeropuerto Cartersville, a una hora de Atlanta, y el Peter's Bridge en la sección de Castleberry Hill, cerca del centro, ambos sitios para los enfrentamientos tensos. Los hogares locales también se pusieron en servicio como el alquiler de Brooks y la casa de Max y Annie, con la intención de usarlos para subrayar visualmente la rivalidad en curso de los hermanos: es decir, que Brooks es más grande.

A grandes rasgos, dice Corenblith, el ambiente de la casa de Max y Annie era "cómodo y convencional, amigable y acogedor, porque este es el hermano que ha caído en una especie de vida suburbana. Por el contrario, el lugar de Brooks es algo tan fuera de lugar y tan diferente en escala, texturas y líneas, que es emblemático de todas las cosas que hacen que Max se sienta ansioso e inferior".

Al mismo tiempo, al emplear simetría en el diseño interior, en los gabinetes y en diversas formas y detalles, las casas se reflejan entre sí de muchas maneras, como para sugerir que los detalles superficiales no son realmente tan diferentes o importantes. Si Max hubiera tomado las mismas decisiones en el camino, esta podría muy bien ser su casa. pero ¿realmente importa? Se trata de cómo quieres jugar el juego.

Tal vez es hora de que Max salga de la sombra de su hermano.

En última instancia, dice Daley, "La dinámica entre Max y Brooks está ahí para arrojar luz sobre el tema de cambio de vida que Max y Annie se enfrentan desde el comienzo de la historia, es decir, si están o no dispuestos a convertirse en padres. Hay algo positivo y refrescante en ver a una pareja que realmente se ama y trabaja en equipo desde el principio".

¡Y siempre juega para ganar!

"Nos propusimos hacer una película con muchas sorpresas", continúa Daley. "Queremos que sea un viaje para el público de principio a fin, uno que los haga reír, jadear y, tal vez, incluso reflexionar un poco".

"Esperamos que la gente disfrute viendo tanto como nosotros haciéndola", concluye Goldstein. "Menos la privación del sueño y los dolores de cabeza por estrés".

SOBRE EL REPARTO

JASON BATEMAN (Max/Productor) ha alcanzado el estatus de líder en Hollywood, delante y detrás de la cámara. El actor, productor y director ha evolucionado de la pantalla chica a la obtención de un papel cinematográfico importante tras otro. Bateman ganó la aclamación de la crítica por su irreverente interpretación de Michael Bluth en la galardonada serie cómica "Arrested Development", creada por Mitch Hurwitz. Su papel principal le valió un Golden Globe al Mejor Actor en una Serie de Comedia. En el 2013, Netflix estrenó un regreso de 14 episodios del favorito de culto, por el cual Bateman retomó su papel, ganando nominaciones al Mejor Actor para los premios Emmy, SAG y Golden Globe.

Bateman actualmente se puede ver protagonizando "Ozark", una serie dramática de Netflix producida por MRC y su propia compañía de producción, Aggregate Films. Él también sirve como productor ejecutivo y director de la serie, que debutó con su primera temporada de 10 episodios en Netflix en julio del 2017, y también está protagonizada por Laura Linney, Julia Garner y Michael Mosley. Bateman está actualmente en producción en la segunda temporada del programa, que saldrá al aire en el 2018.

En diciembre del 2016, Bateman protagonizó la comedia navideña "Office Christmas Party", junto a Jennifer Aniston, T.J. Miller, Olivia Munn y Kate McKinnon. También en el 2016, prestó su voz para la película animada ganadora del Oscar® y Golden Globe "Zootopia". La película se estrenó con gran éxito de crítica y fue un éxito mundial de taquilla sin precedentes, convirtiéndose en la película número 28 más taquillera de la historia, con más de mil millones de dólares.

En mayo del 2016, Bateman dirigió el drama independiente "The Family Fang", una comedia basada en el best-seller de Kevin Wilson, en la que también actuó junto a Nicole Kidman. Se estrenó en el Toronto International Film Festival del 2015. La película fue producida bajo Aggregate Films.

En agosto del 2015, Bateman protagonizó junto a Joel Edgerton y Rebecca Hall en "The Gift", una película de suspenso psicológico estadounidense-australiana escrita, producida y dirigida por Edgerton. El año anterior, Bateman también actuó en la película de Shawn Levy "This Is Where I Leave You" al lado de Tina Fey, Rose Byrne y Adam Driver.

En marzo del 2014, Bateman hizo su debut como director con la comedia negra "Bad Words", en la que también actuó. La historia de un perdedor deletreador que se dispone a vengarse encontrando un agujero en las reglas e intentando ganar como adulto, "Bad Words" tuvo su estreno mundial en el Toronto International Film Festival del 2013 y su estreno en EE. UU. en el SXSW Film Festival del 2014.

En febrero de 2013, Bateman coprotagonizó con Melissa McCarthy en "Identity Thief", dirigida por Seth Gordon. En abril del 2013, actuó en el emocionante drama de Henry Alex Rubin "Disconnect", con Paula Patton, Alexander Skarsgard, Frank Grillo y Max Thieriot.

En marzo de 2011, Bateman coprotagonizó la comedia de Greg Mottola "Pablo", protagonizada y escrita por Nick Frost y Simon Pegg. También actuó en papeles principales continuos, junto a Ryan Reynolds en la comedia de David Dobkin "The Change-Up", y en el éxito de taquilla "Horrible Bosses", junto a Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Charlie Day, y Kevin Spacey. Bateman repitió su papel en "Horrible Bosses 2" en el 2014.

En el 2010, Bateman protagonizó junto a Jennifer Aniston la comedia romántica "The Switch". Brilló en un papel secundario junto a Geoge Clooney en la película nominada al Golden Globe y el Oscar® "Up in the Air", dirigida por Jason Reitman, y protagonizó junto a Vince Vaughn y Kristen Bell en "Couples Retreat", de Jon Favreau. En el 2009, Bateman fue el protagonista de "Extract" del director Mike Judge, que fue producida por Bateman a través de su anterior compañía F+A Productions. También tuvo un cameo memorable en la comedia de Ricky Gervais "The Invention of Lying", y realizó una actuación cargada de emociones en el drama criminal de Kevin Macdonald "State of Play".

En el 2007, Bateman tuvo un papel fundamental como padre adoptivo en potencia en "Juno" de Jason Reitman, una de las historias de mayor éxito en el cine independiente. "Juno" recibió las mejores nominaciones de la mayoría de los principales grupos de críticos cinematográficos, así como la Hollywood Foreign Press y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Más tarde ese año, Bateman protagonizó la fantasía familiar de Zach Helm "Mr. Magorium's Wonder Emporium", con Dustin Hoffman y Natalie Portman, así como el thriller de acción de Peter Berg "The Kingdom".

Los otros créditos cinematográficos de Bateman incluyen la comedia "The Ex"; "Hancock", junto a Will Smith y Charlize Theron; "The Break-Up", con Vince Vaughn y Jennifer Aniston; "Dodgeball: A True Underdog Story" con Vaughn y Ben Stiller; "Starsky & Hutch", junto a Stiller, Owen Wilson y Vaughn; y la comedia romántica "The Sweetest Thing".

En sus años adolescentes, su interpretación del encantador e intrigante Derek Taylor en "Silver Spoons", la cual hizo a NBC crear el spin-off "It's Your Move", protagonizada por Bateman. Luego protagonizó con Valerie Harper en la serie "Valerie", re titulada "Valerie's Family" y luego en "The Hogan Family", desde 1986 hasta 1991. Antes de eso, fue un asiduo de la icónica serie de televisión que se convirtió en un tesoro de Estados Unidos, "Little House on the Prairie", con Michael Landon.

En el 2012, Bateman estableció la compañía de producción Aggregate Films con una alianza de dos años y un acuerdo de primera opción con Universal Pictures y Universal Television. El contrato se extendió en el 2014.

RACHEL McADAMS (Annie) es una nominada al Academy Award®, cuyas interpretaciones transformadoras la han establecido como una de las actrices más buscadas y respetadas de Hollywood.

Pronto se le verá en "Disobedience", de Sebastián Lelio, protagonizada junto a Rachel Weisz. Basado en la novela del mismo nombre de Naomi Alderman, cuenta la historia de una mujer que regresa a su hogar judío ortodoxo después de la muerte de su padre rabino y provoca controversia cuando reavive un amor reprimido con su amigo de la infancia. "Disobedience" se estrenó en el Toronto International Film Festival del 2017 y se estrenará en abril.

En el 2016, McAdams protagonizó junto a Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Mads Mikkelsen y Chiwetel Ejiofor en la película de Marvel de Scott Derrickson, "Doctor Strange". Se llevó el primer lugar de fin de semana con una recaudación nacional inicial de $85 millones. La película recaudó $636 millones en todo el mundo y se encuentra entre los 10 mejores estrenos nacionales del 2016.

Antes de eso, McAdams protagonizó la película aclamada por la crítica de Thomas McCarthy "Spotlight", junto a Michael Keaton y Mark Ruffalo. La verdadera historia de cómo el Boston Globe descubrió el gran escándalo de acoso infantil y su encubrimiento dentro de la Arquidiócesis Católica local, "Spotlight" recibió numerosos elogios, incluidas tres nominaciones al Golden Globe, cinco nominaciones a Independent Spirit, siete nominaciones al Critics 'Choice, dos nominaciones al Screen Actors Guild y cinco nominaciones al Academy Award®. "Spotlight" recibió el premio Critics 'Choice del 2016 al Mejor Guión Original, Mejor Película y Mejor Actuación; el Screen Actors Guild del 2016 por la Actuación Sobresaliente de un Elenco en una Película; y el Academy Award® del 2016 al Mejor Guión Original y Mejor Película. Individualmente, McAdams fue nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en los Critics 'Choice Awards, los Screen Actors Guild y los Academy Awards®.

Sus créditos cinematográficos anteriores incluyen "Midnight in Paris", de Woody Allen que le valió a McAdams una nominación al SAG por Mejor Actuación de un Elenco en una Película, junto a Owen Wilson, Kathy Bates, Adrien Brody, Marion Cotillard , Carla Bruni y Michael Sheen; "Sherlock Homes: A Game of Shadows", en el que repitió su papel de Irene Adler junto a Robert Downey Jr .; "The Little Prince", junto a Jeff Bridges, Paul Rudd y Benicio del Toro; "A Most Wanted Man" de Anton Corbijn, junto a Philip Seymour Hoffman, Robin Wright y Willem Dafoe; "Aloha" de Cameron Crowe, junto a Bradley Cooper y Emma Stone; "Southpaw", al lado de Jake Gyllenhaal y Forest Whitaker; "Everything Will Be Fine" de Wim Wenders, junto a James Franco, Charlotte Gainsbourg y Robert Naylor; "The Vow" de Michael Sucsy , junto a Channing Tatum; "About Time" de Richard Curtis , al lado de Domnhall Gleeson y Bill Nighhy ; "To The Wonder" de Terrance Mallick , junto a Ben Affleck y Olga Kurylenko; "Passion " de Brian De Palma, junto a Noomi Rapace ; "Morning Glory" de Roger Michell , junto a Diane Keaton y Harrison Ford; de Guy Ritchie, "Sherlock Holmes" ; "The Time Traveler's Wife"; "The Lucky Ones", de Neil Burger ; "Married Life", que se estrenó en el Toronto International Film Festival del 2007; "The Family Stone", junto a Diane Keaton y Sarah Jessica Parker; "Red Eye" de Wes Craven , al lado de Cillian Murphy; "Wedding Crashers", junto a Owen Wilson, Vince Vaughn y Christopher Walken ; "The Notebook", de Nick Cassavetes , junto a Ryan Gosling; y "Mean Girls".

En televisión, McAdams fue vista por última vez en la segunda temporada de "True Detective", de Nic Pizzolatto, como la sheriff Ani Bezzirades, una detective del departamento del Sheriff del condado de Ventura cuya ética intransigente la puso en desacuerdo con los demás y el sistema al que sirve. Ella protagoniza junto a Colin Farrell, Taylor Kitsch y Vince Vaughn. La serie se estrenó el 21 de junio de 2015 en HBO. Por esta mini serie, McAdams fue nominada para un Premio Critics 'Choice en el 2016 en la categoría de Mejor Actriz en una Película hecha para Televisión o Serie imitada.

En el 2005, McAdams recibió el Premio ShoWest al Mejor Actriz del Año, así como también la Actriz Revelación del Año en los Hollywood Film Awards. En el 2009, fue galardonada con la estrella femenina del año de ShoWest.

McAdams nació y creció en un pequeño pueblo en las afueras de Londres, Ontario. Involucrada en el teatro mientras crecía, se graduó con honores con un título de BFA en Teatro de la Universidad de York.

BILLY MAGNUSSEN (Ryan) se está estableciendo como uno de los actores en ascenso más prometedores en el negocio, habiendo trabajado con directores como Steven Spielberg y Guy Ritchie, entre otros. Se envolvió más recientemente la producción de la muy esperada adaptación de acción en vivo de "Aladdin".

Magnussen está actualmente filmando la serie limitada de Cary Fukunaga "Maniac", junto a Emma Stone y Jonah Hill. Después de esto, se unirá a Ike Barinholtz en la película independiente "The Oath", junto a Tiffany Haddish , John Cho y Carrie Brownstein.

Previamente, Magnussen fue visto en "Ingrid Goes West" de Matt Spicer, con Aubrey Plaza y Elizabeth Olsen, y en el drama de artes marciales de George Nolif "Birth of the Dragon".

En la pantalla chica, Magnussen apareció en la temporada 4 de la aclamada serie "Black Mirror" de Netflix, y en la serie EPIX de Davey Holmes "Get Shorty", junto a Chris O'Dowd y Ray Romano. En el 2015, interpretó a Kato Kaelin en la aclamada miniserie de FX de Ryan Murphy "American Crime Story: The Poeople vs. O.J. Simpson".

SHARON HORGAN (Sarah) es una actriz irlandesa, escritora ganadora de un BAFTA y directora que quizás sea mejor conocida por su premiada comedia televisiva "Catastrophe", que coescribe y protagoniza junto a Rob Delaney, y que se transmite en Amazon Prime y Channel 4 en el Reino Unido. Por su trabajo en el programa, Horgan ganó un Premio BAFTA TV por Mejor Escritura en una Serie de Comedia y ganó una nueva nominación a Mejor Actriz en una Comedia, junto con una nominación al Premio Emmy por Mejor Escritura para un Serie de Comedia.

Después de un piloto exitoso en el 2016, la serie completa de "Motherland" fue transmitida por BBC Two con el aclamo de la crítica. Protagonizada por Anna Maxwell-Martin y Diane Morgan, la serie fue escrita y producida por Horgan y su productora, Merman.

En 2016 Horgan debutó su nuevo show, "Divorce", una comedia que ella misma creo, escribió y produjo, protagonizada por Sarah Jessica Parker, y la cual se regresará al aire en su segunda temporada en HBO en enero de 2018.

Horgan fue nominada anteriormente para dos premios BAFTA y ganó dos premios británicos de comedia por su espectáculo de la BBC "Pulling". Sus créditos de actuación adicionales incluyen "Las decisiones cada vez más deficientes de Todd Margaret" para IFC; "Psychobitches", para Sky Arts; "The Borrowers", para la BBC; "Free Agents" para Channel 4; "Dead Boss" para la BBC; y "Bad Sugar", para Channel 4; así como las películas "Run and Jump", "Death of a Superhero" y "Man Up".

Como director, Horgan ganó la aclamación critica con su debut en cortometraje "The Week Before Chrsitmas", que ganó el Premio al Logro Sobresaliente en los Premios Internacionales 3D.

Horgan es copropietario de la productora independiente Merman con la productora Clelia Mountford ("Cockroaches", "Young Doctor's Notebook"). Merman filmó recientemente la primera temporada de"Motherland" y coprodujo "Catastrophe" y "Divorce".

LAMORNE MORRIS (Kevin) es un actor estadounidense mejor conocido por interpretar a Winston, el favorito de los fans, en la popular serie de Fox "New Girl". Morris protagoniza junto a Zoey Deschanel, Max Greenfield y Jake Johnson en la comedia sobre un grupo disfuncional pero amoroso de amigos de unos 30 años que viven juntos en un loft en Los Ángeles. Morris muestra su talento cómico como el divertido Winston, que fue jugador de baloncesto en Letonia y ahora está tratando de descubrir su verdadera vocación en los Estados Unidos. "New Girl" se estrenó en el otoño del 2011, y constantemente obtuvo críticas entusiastas a la vez que fue un gran éxito de audiencia. El programa actualmente está transmitiendo su sexta temporada.

Además, Morris fue una de las personalidades más visibles y divertidas en el aire de BET. También ha actuado como invitado en "Kroll Show" de Comedy Central y "Drunk History Across America", así como en "The Middle" de ABC. Morris también fue el anfitrión de "Brainrush " , un programa de juegos que se emitió en Cartoon Network , donde los concursantes responderían preguntas mientras viajaban en una montaña rusa.

Morris protagonizó recientemente junto a Adam Sandler en la película de Netflix "Sandy Wexler", y junto a Ice Cube en la exitosa comedia "Barbershop 3: The Next Cut".

KYLIE BUNBURY (Michelle) inició su carrera como actriz interpretando a una de las protagonistas de la película "Prom", junto a Aimee Teegarden, y "The Sitter", junto a Jonah Hill, dirigida por David Gordon Green.

Bunbury fue vista recientemente interpretando a la primera jugadora profesional de béisbol de la Liga Mayor en la serie de Fox "Pitch", creada por Dan Fogelman y Rick Singer. La serie innovadora hizo su debut en el Otoño del 2016 con la cooperación y el apoyo de la MLB.

Sus papeles pasados ​​en la televisión incluyen la serie de misterio de ABC Family "Twisted"; trabajando junto Ben Kingsley en la miniserie, "Tut"; y la exitosa serie de la CBS de verano "Under the Dome", para el escritor y creador Brian K. Vaughn y Stephen King, interpretando una figura clave en el final de la serie.

JESSE PLEMONS (Gary) nació el 2 de abril de 1988 en Dallas, Texas. Recibió un comienzo temprano como actor, debutando a los tres años en un comercial de Coca-Cola. Su encanto tejano le ayudó a conseguir el papel y moldearía la primera parte de su carrera hasta llegar a su papel principal en "Friday Night Lights". Elegido para interpretar a Landry Clarke, Plemons fue uno de los favoritos de los fans en el show ganador del Emmy que seguía a los Dillon Panthers, un equipo ficticio de fútbol de la escuela secundaria de Texas.

Tras la conclusión de "Friday Night Lights", Plemons apareció en varias películas, incluida la película de acción épica del 2012 "Battleship", en un papel que fue escrito específicamente para él. Además, fue elegido para participar en el 2013 en la temporada final de la aclamada serie de AMC "Breaking Bad". Allí, Plemons interpretó a Todd Alquist, que fue reconocido por IGN como el Mejor Villano de la TV en el 2013. También apareció junto a Philip Seymour Hoffman en el drama elogiado por la crítica de Paul Thomas Anderson "The Master" en el 2012.

En el 2015, Plemons apareció como Kevin Weeks en "Black Mass", la película biográfica de Whitey Bulger, junto a Johnny Depp; en "Bridge of Spies", el drama de la Guerra Fría de Spielberg; y como Floyd Landis en la película de ciclismo de Stephen Frears "The Program". También estuvo en la segunda temporada de la serie ganadora del Golden Globe "Fargo" , por el cual fue nominado para un Emmy y ganó una Critics' Choice.

Los créditos recientes de Plemons incluyen la película independiente "Other People", para el escritor/director Chris Kelly; la película de ciencia ficción de 2017 de Netflix, "The Discovery", también protagonizada por Riley Keough, Rooney Mara, Jason Segel y Robert Redford; de Scott Cooper "Hostiles" con Rosamund Pike, Wes Studi, y Christian Bale; y "The Post", de Steven Spielberg, junto a Tom Hanks y Meryl Streep. También apareció recientemente en un episodio de la serie aclamada por la crítica "Black Mirror".

DANNY HUSTON (Anderton) es un galardonado actor, escritor y director, conocido por su versatilidad y dramática presencia en la pantalla. Más reconocido por sus papeles en películas como "The Aviator" de Martin Scorsese, "Children of Men" de Alfonso Cuarón y " 21 Grams" de Alejandro Iñárritu, Huston ha trabajado con algunos de los mejores directores de cine de su generación.

Huston comenzó en la industria dirigiendo "Mr. North" con Robert Mitchum, Anthony Edwards y su hermana, Anjelica Huston. Dio su paso a la actuación en la película independiente "Ivansxtc" por el que fue nominado a Mejor Actor al Independent Spirit en el 2003. Desde entonces, su trabajo como actor ha incluido, "X-Men Origins: Wolverine"; "Robin Hood" de Ridley Scott ; "Hitchcock" , con Anthony Hopkins; "Wrath of the Titans" con Liam Neeson ; "The Constant Gardener", con Rachel Weisz y Ralph Fiennes; " Marie Antoinette", de Sofia Coppola; de John Sayles "Silver City"; "The Liberator" con Edgar Ramirez ; "The Congress" con Harvey Keitel ; de John Hillcoat's "The Proposition", con Guy Pearce; "Birth", al lado de Nicole Kidman; "30 Days of Night" con Josh Hartnett ; "The Kingdom", de Peter Berg, y muchas más.

En el 2013, su actuación aclamada por la crítica como Ben el carnicero en Magic City" obtuvo una nominación al Golden Globe por Mejor Actuación de un Actor en un Papel de Reparto en Una Serie, Miniserie o Película Para Televisión. Su otro trabajo como actor de televisión incluye la exitosa serie de Showtime. "Masters of Sex", un papel recurrente en la popular "American Horror Story", y papeles en la serie de HBO "You Don't Know Jack", con Al Pacino, y "John Adams".

Los créditos adicionales de Huston incluyen la serie de Netflix "Paranoid"; "All I See Is You" de Marc Foster; "Frankenstein", dirigida por Bernard Rose; "Pressure", dirigida por Ron Scalpello; y "Big Eyes" de Tim Burton. Huston también se dirigió a sí mismo en "The Last Photograph" que se proyectará en el Festival de Cine de Edimburgo y en el Mill Valley Film Festival.

En 2017, Huston interpretó a Robert Evans en la adaptación teatral de "The Kid Stays in the Picture", dirigida por Simon McBurney, para el Royal Court Theatre de Londres. Sus proyectos de cine más recientes incluyen el éxito mundial de la taquilla "Wonder Woman", dirigida por Patty Jenkins, e "Io" al lado de Anthony Mackie.

Próximamente, se le verá en la película "Richard Says Goodbye", con Johnny Depp para el escritor / director Wayne Roberts, y "Stan and Ollie", dirigida por Jon Baird para BBC Films. Huston se encuentra rodando primera serie de televisión de Taylor Sheridan,"Yellowstone", junto a Kevin Costner, que se estrenará en Paramount Network en 2018.

CHELSEA PERETTI (Glenda) actualmente interpreta a Gina Linetti en la popular serie de Fox "Brooklyn Nine-Nine".

Su especial de stand-up de una hora, "Chelsea Peretti: One of the Greats", es un Original de Netflix. También ha escrito para "Parks and Recreation", "Saturday Night Live", "Portlandia", "The Sarah Silverman Program", y Comedy Central "Kroll Show", en la que también tuvo un papel recurrente.

Su podcast "Call Chelsea Peretti", se puede encontrar en iTunes.

MICHAEL C. HALL (The Bulgarian) Actualmente aparece como el presidente John F. Kennedy en la segunda temporada de "The Crown" en Netflix.

Hall co-protagonizó recientemente en la pantalla grande al presentador George Ryan, junto a Rebecca Hallen "Christine", de Antonio Campos, que se estrenó en la Competencia Dramática en el Sundance Film Festival del 2016. Sus créditos cinematográficos también incluyen "Cold in July" de Jim Mickle, con Sam Shepard y Don Johnson, en la que Hall interpretó a un hombre de Texas que mata a un intruso en su casa; y "Kill Your Darlings", la película de John Krokidas sobre un asesinato en 1944 que reúne a los grandes poetas de la generación beat.

Hall es quizás mejor conocido por su trabajo en la aclamada serie de televisión "Six Feet Under", por la que recibió dos premios para el Mejor Elenco por el Screen Actors Guild (SAG) y una nominación al Emmy, y "Dexter", ganándose SAG, Golden Globe y cinco nominaciones al Emmy. En diciembre, completó su trabajo en "Safe", un drama ejecutivo de ocho partes producido por Harlan Coben y escrito por Danny Brocklehurst para Netflix y Canal Plus. Hall interpreta a Tom, un cirujano pediatra que cría hijas adolescentes en una pintoresca comunidad privada después de la muerte de su esposa, cuando un asesinato y la consiguiente desaparición traen secretos enterrados a la superficie. El drama se estrenará el próximo año.

En el escenario, Hall actuó recientemente como Thomas Newton en la producción del Taller de Teatro de Nueva York de "Lazarus", de David Bowie y Enda Walsh, dirigida por Ivo van Hove e inspirada en la novela The Man Who Fell to Earth por Walter Tevis. Su actuación le valió nominaciones a los premios Drama Desk, Drama League y Lucille Lortel. En el otoño del 2016, "Lazarus" fue llevada al King's Cross Theatre de Londres, donde se presentó hasta fines de enero. Hall anteriormente interpretó al personaje principal en la producción de Broadway "Hedwig and the Angry Inch", dirigida por Michael Mayer del libro de John Cameron Mitchell, con música y letra de Stephen Trask. También protagonizó la producción de Will Eno en Broadway de "The Realistic Joneses", dirigida por Sam Gold y coprotagonizada por Toni Collette, Tracy Letts y Marisa Tomei, obteniendo una nominación al Premio Drama League.

En el escenario, Hall actuó recientemente como Thomas Newton en la producción del Taller de Teatro de Nueva York de "Lazarus", de David Bowie y Enda Walsh, dirigida por Ivo van Hove e inspirada en la novela TheMan Who Fell to Earth por Walter Tevis. Su actuación le valió nominaciones a los premios Drama Desk, Drama League y Lucille Lortel. En el otoño del 2016, "Lazarus" fue llevada al King's Cross Theatre de Londres, donde se presentó hasta fines de enero. Hall anteriormente interpretó al personaje principal en la producción de Broadway "Hedwig and the Angry Inch", dirigida por Michael Mayer del libro de John Cameron Mitchell, con música y letra de Stephen Trask. También protagonizó la producción de Will Eno en Broadway de "The Realistic Joneses", dirigida por Sam Gold y coprotagonizada por Toni Collette, Tracy Letts y Marisa Tomei, obteniendo una nominación al Premio Drama League.

Hall hizo su debut en Broadway en 1999 como el Maestro de Ceremonias en el resurgimiento de "Cabaret" de Sam Mendes e interpretó a Billy Flynn en el 2002 en el resurgimiento de "Chicago". Los créditos de Hall fuera de Broadway incluyen "Mr. Marmalade", de la Roundabout Theatre Company, así como "Cymbeline", "Macbeth", "Timon of Athens" y "Henry V" en el Public Theatre / New York Shakespeare Festival, "The English Teachers" para MCC; y para el Manhattan Theatre Theatre "Corpus Christi", "Romeo and Juliet", en el Center Stage", "R Shoman" en el Williamstown y "Skylight" en el Mark Taper Forum.

KYLE CHANDLER (Brooks) se ha convertido rápidamente en uno de los talentos más buscados de Hollywood, ya que ofrece actuaciones inolvidables. Es ampliamente conocido por su papel como Entrenador Eric Taylor en "Friday Night Lights", que culminó su última temporada en 2011 con elogios tanto críticos como de la audiencia. Para su última temporada como entrenador, fue galardonado con el premio Emmy por el Mejor Actor de Reparto en una serie dramática. Chandler también protagonizó la aclamada serie de Netflix "Bloodline". La serie, producida por Todd Kessler, Daniel Zelman y Glenn Kessler, fue transmitida durante tres temporadas y la actuación de Chandler le valió dos nominaciones al Premio Emmy al Mejor Actor Principal en una Serie Dramática.

Chandler pronto será visto en el drama de misterio "The Vanishing of Sidney Hall", que se estrenó en el Sundance Film Festival del año pasado y que está protagonizado por Logan Lerman , Nathan Lane y Elle Fanning.

Recientemente terminó la producción de "Godzilla: King of Monsters", en la que actúa junto a Millie Bobby Brown, Bradley Whitford y Vera Farmiga, donde el destino de la humanidad se ve amenazada no sólo por Godzilla, pero Mothra, Rodan y el monstruo de tres cabezas King Ghidorah. Además, acaba de terminar la filmación del drama "First Man" del director nominado al Oscar® Damien Chazelle. La película, basada en la biografía de James Hansen, First Man: A Life of Neil A. Armstrong , sigue a Armstrong y la legendaria misión espacial que lo llevó a convertirse en el primer hombre en caminar sobre la Luna.

En el 2016, Chandler actuó junto a Casey Affleck y Michelle Williams en la exitosa película de Kenneth Lonergan, "Manchester by the Sea". Nombrada Mejor Película del Año por la National Board of Review, obtuvo nominaciones al Academy Award® y Golden Globe por Mejor Película, y una nominación al Screen Actors Guild como Mejor Elenco, además de muchos otros galardones.

También ha sido visto en otras películas muy aclamadas, como "Carol ", con Cate Blanchett y Rooney Mara; "The Wolf of Wall Street", de Martin Scorsese , junto a Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey y Jonah Hill; "Argo", el thriller dramático dirigido por Ben Affleck, que ganó el Oscar® a la Mejor Película, Premio SAG al Mejor Reparto, un Golden Globe a la Mejor Película - Drama, y un premio BAFTA a la Mejor Película, entre innumerables otros honores; y "Zero Dark Thirty ", el drama de Kathryn Bigelow que narra la búsqueda de Osama bin Laden durante una década , que también recibió nominaciones de todas las principales organizaciones de premios .

Los créditos cinematográficos adicionales de Chandler incluyen "Broken City" de Allen Hughes , junto a Mark Wahlberg, Russell Crowe y Catherine Zeta-Jones ; de James Ponsoldt "The Spectacular Now"; "Super 8 " de J.J. Abrams y Steven Spielberg ; "The Day The Eaerth Stood Still", también protagonizada por Keanu Reeves y Jennifer Connelly; el thriller "The Kingdom", con Jamie Foxx y Jennifer Garner; el éxito de taquilla "King Kong"; "Mulholland Falls"; "Angel's Dance", "Pure Country" y "The Color of the Evening"

Sus créditos televisivos adicionales incluyen una memorable actuación en el drama médico "Grey's Anatomy " , que le valió una nominación al Emmy por Mejor Actuación como Invitado en una Serie Dramática, así como "The Lyons Den", "Homefront", "Early Edition", "'What About Joan" , "And Satting Pancho Villa as Himself" y "China Beach"

En Broadway, Chandler apareció como Hal Carter en "Picnic", junto a Ashley Judd.

Graduado en teatro de la Universidad de Georgia, Chandler vive en Texas con su esposa y dos hijas.

ACERCA DE LOS CINEASTAS

JOHN FRANCIS DALEY (Director) atrajo la atención nacional como actor cuando interpretó el papel principal de Sam Weir en la aclamada serie de televisión producida por Judd Apatow "Freaks and Geeks", junto a Seth Rogen, James Franco y Jason Segel.

Después de "Freaks and Geeks", Daley protagonizó varias series de televisión, como "The Geena Davis Show", "The Kennedys", "Regular Joe" y la comedia de Fox "Kitchen Confidential", con Bradley Cooper. También se puede ver en los largometrajes "A View From The Top", "77", "Rapture-Palooza", junto a Anna Kendrick, y "Waiting", con Ryan Reynolds. Del 2007 al 2014, Daley protagonizó la exitosa serie de Fox "Bones" como el Dr. Lance Sweets.

En el 2007, en colaboración con John Francis Daley, Goldstein vendió su primer guión cinematográfico, "The $ 40,000 Man" a New Line Cinema. Ese guión llegó a la Black List de Hollywood y lanzó la carrera de guionistas de la mancuerna. La comedia del 2011 de Goldstein y Daley "Horrible Bosses", que el par escribió, ganó más de $200 millones en la taquilla mundial y rápidamente se convirtió en una de las comedias clasificación R más taquilleras de todos los tiempos. La pareja también escribió "The Incredible Burt Wonderstone" y la exitosa película de animación del 2013 "Cloudy with a Chance of Meatballs 2", que recaudó más de $200 millones en todo el mundo y abrió en el número uno en su primer fin de semana en la taquilla. En el 2015, Goldstein y Daley hicieron su debut como directores de largometrajes con "Vacation", que también coescribieron. Más recientemente, el dúo co-escribió el guión de "Spider-Man: Homecoming", que recaudó casi $900 millones en todo el mundo

Goldstein y Daley recientemente se asociaron para producir y escribir una adaptación de la película de la hipótesis ética y libro de viajes futurista, VacationGuide to the Solar System, escrito por Olivia Koski y Jana Grcevich . Completamente basada en ciencia, al estilo de "The Martian" y "Jurassic Park" en el tono, la historia se desarrolla 50 años en el futuro cuando el turismo dentro de nuestro sistema solar es algo casi rutinario. Un viaje de familiar se convierte en una lucha de vida o muerte para volver a la Tierra cuando algo va mal, muy mal.

Actualmente, el equipo está produciendo la comedia de acción "Stuber", escrita por Tripper Clancy y dirigida por Michael Dowse. La película sigue a una noche en la vida de Stu, un conductor Uber modesto que recoge a un policía canoso que trabaja en el caso más peligroso de su carrera.

Además, Daley toca el teclado, canta y escribe música. Vive en Los Ángeles con su escritora de cine, televisión y cine francés Corrine Kinsgbury, y su hijo .

JONATHAN GOLDSTEIN (Director) co-escribió la exitosa película "Horrible Bosses", "Cloudy with a Chance of Meatballs 2 " y "Spider-Man: Homecoming" . " Él co-escribió y co-dirigió 2014" Vacaciones ".

Después de graduarse de la Harvard Law School en 1995 y practicar durante dos años en un gran bufete de Nueva York, Goldstein salió gritando desde su oficina, se mudó a Los Ángeles y se convirtió en escritor. Durante los siguientes 12 años, escribió y produjo numerosas comedias de televisión en red, entre ellas "The PJ's", protagonizada por Eddie Murphy, "The Geena Davis Show", "Good Morning Miami", "Four Kings" y "The New Adventures of Old Christine". En el 2007, en colaboración con John Francis Daley, Goldstein vendió su primer guión cinematográfico,"The $ 40,000 Man" a New Line Cinema. Ese guión llegó a la Black List de Hollywood y lanzó la carrera de guionistas de la mancuerna.

La comedia del 2011 de Goldstein y Daley "Horrible Bosses", que el par escribió, ganó más de $200 millones en la taquilla mundial y rápidamente se convirtió en una de las comedias clasificación R más taquilleras de todos los tiempos. La pareja también escribió "The Incredible Burt Wonderstone" y la exitosa película de animación del 2013 "Cloudy with a Chance of Meatballs 2", que recaudó más de $200 millones en todo el mundo y abrió en el número uno en su primer fin de semana en la taquilla. En el 2015, Goldstein y Daley hicieron su debut como directores de largometrajes con "Vacation", que también coescribieron. Más recientemente, el dúo co-escribió el guión de "Spider-Man: Homecoming ", que recaudó casi $900 millones en todo el mundo.

Goldstein y Daley recientemente se asociaron para producir y escribir una adaptación de la película de la hipótesis ética y libro de viajes futurista, Vacation Guide to the Solar System, escrito por Olivia Koski y Jana Grcevich . Completamente basada en ciencia, al estilo de "The Martian" y "Jurassic Park" en el tono, la historia se desarrolla 50 años en el futuro cuando el turismo dentro de nuestro sistema solar es algo casi rutinario. Un viaje de familiar se convierte en una lucha de vida o muerte para volver a la Tierra cuando algo va mal, muy mal.

El equipo está actualmente produciendo la comedia de acción " Stuber," escrito por Tripper Clancy y que será dirigida por Michael Dowse. La película sigue una noche en la vida de Stu, un conductor de Uber sin pretensiones que recoge a un policía trabajando en el caso más peligrosa de su carrera.

Goldstein vive en Los Ángeles con su esposa, la novelista Adena Halpern y su hijo.

MARK PEREZ (Guionista) fue uno de los primeros miembros del Walt Disney Studios Writing Program. Perez ha vendido más de 25 guiones. Sus créditos incluyen "Herbie Fully Loaded" y "Accepted". También escribió "Mothers I'd Liek to…" para Jennifer López, que fue vendido a Universal.

Como autor, la primera novela de Perez, How to Win At Life By Cheating At Everything, fue publicada en agosto de 2017 por Dark Horse Books. Perez regala cuentos de su vida increíble y extraña crianza, con un padre que le enseñó cada estafa, engaño, y truco conocido por el hombre. Parte memoria, parte novela gráfica, mitad "cómo ser un estafador?", funciona bien como una guía para la vida.

Recientemente, Perez escribió un libro de memorias titulado Jews Of The Caribbean, que es una reflexión sobre sus experiencias al crecer en una primera generación Cubano Americana.

Un graduado de la Universidad del Estado de Florida, Perez se casó con su novia de la universidad, que es la Directora Ejecutiva de la Animal Hope and Wellness Foundation.

JOHN DAVIS (Productor) es presidente de Davis Entertainment, con sede en Los Ángeles, es uno de los veteranos más prolíficos de Hollywood, habiendo producido más de 92 largometrajes y televisión que han recaudado más de $5 mil millones alrededor del mundo. En la televisión, Davis Entertainment ha puesto seis series en el aire en los últimos cuatro años, incluyendo el éxito internacional "The Black List".

Davis fue el Productor del año en Showest del 2004, y del The Hollywood Reporter en el 2015. También ha ganado premios People's Choice por "The firm" y "Grumpy Old Men", y sus películas han recibido varias nominaciones de la Academia.

Las próximas películas Davis Entertainment incluyen "The Predator", una nueva versión del personaje bajo la dirección de Shane Black, y, del director Tim Story, "Shaft", protagonizada por Samuel L. Jackson, Regina Hall y Richard Roundtree.

Davis Entertainment tiene actualmente cuatro series de TV al aire: "The Black List", "The Black List: Redemption" y "Timeless", en NBC, así como "Dr. Ken" en ABC. También, en producción tienen los pilotos "Behind Enemy Lines", de Fox, con McG dirigiendo y basado en película de éxito de la compañía; y "Start Up", en ABC, con Zach Braff actuando y dirigiendo. La compañía también está desarrollando pilotos en MTV, Showtime, y Lifetime.

Muchas producciones de éxito de $100 millones de taquilla o más de Davis incluyen los exitosa película de bajo presupuesto "Chronicle"; el thriller de ciencia ficción "I, Robot" protagonizada por Will Smith; y la película protagonizada por Jim Carrey "Mr. Popper's Pnguins", " entre muchos más.

Otras producciones anteriores de Davis incluyen la película de animación "Ferdinand", con la dirección de Carlos Saldanha; "Joy", protagonizada por Jennifer Lawrence; " Norbit , " la exitosa comedia protagonizada por Eddie Murphy ; el éxito de taquilla "The Firm, " protagonizada por Tom Cruise; las muy exitosas películas de " Dr. Dolittle" , protagonizadas por Eddie Murphy; el éxito internacional comedia de aventuras de Jack Black "Gulliver's Travels", "Courage Under Fire", protagonizada por Denzel Washington y Meg Ryan; la franquicia de "Garfield"; "Waterworld", protagonizada por Kevin Costner; la exitosa comedia de Eddie Murphy de más de 100 millones "Daddy Day Care"; la trilogía de Jack Lemmon / Walter Matthau de "Out of Sea", " Grumpy Old Men" y "Grumpier Old Men"; "Behind Enemy Lines, con Owen Wilson y Gene Hackman; de John Woo " Paycheck", protagonizada por Ben Afflec k y Uma Thurman ; y la trilogía de Predator,"Predator", "Predator 2", protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y "Alien vs Predator".

Otros negocios exitosos de Davis también incluyen la franquicia de pizza, Blaze Pizza, considerada con uno de los más rápidos crecimientos de una compañía de restaurantes en Estados Unidos. Sus socios incluyen la estrella de baloncesto LeBron James, y el copropietario de los Boston Red Soxs, Tom Werner. Davis Entertainment también ha sido propietaria y operadora de cinco pequeñas estaciones de televisión durante los últimos veinte años. La compañía vendió recientemente su última estación.

Davis nació y se crió cerca de Denver, Colorado. Su pasión por el cine comenzó cuando, en su juventud, trabajó en un cine de barrio y veía hasta 300 películas al año. Davis se graduó de Bowdoin College, asistió a la universidad de Amherst y recibió un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard

JASON BATEMAN (Productor) vea biografía en Elenco.

JAMES GARAVENTE (Productor) se unió a Aggregate Films con Jason Bateman en el 2012, bajo un acuerdo de primera opción de cine y TV con Universal. Además, ha supervisado el desarrollo para proyectos de cine y TV en Universal, Fox Searchlight, New Line, FBC, Showtime, Warner Bros., y STX, entre otros.

Garavente tiene una amplia gama de experiencia en el desarrollo de ideas, asegurando propiedad intelectual, asignando trabajos de escritura por encargo, presupuestando películas, y la dotando a shows de TV de personal con escritores y directores. También ha supervisado de equipos de producción con los jefes de departamento y tiene una amplia experiencia en el set. Como productor, ha visto proyectos a través de desarrollo, preparación, producción, edición, comercialización y distribución. Como ex agente literario y manager, Garavente es experto en navegación agencias y compañías de management, y ha desarrollado relaciones clave. Le gusta trabajar con los creadores de encontrar y apoyar las voces más distintivas para crear proyectos comerciales y de éxito en el cine y la televisión.

Después del éxito de Aggregate Films "Identity Theft", Garavente fue productor ejecutivo en el debut como director de Bateman , "Bad Words", que fue una entrada oficial al Toronto International Film Festival del 2013 . También fue productor ejecutivo "Growing Up Fisher", la serie de media hora de comedia de la NBC. En el 2014, Garavente produjo "The Family Fang", con Bateman en el timón y protagonizada por Nicole Kidman, Bateman y Christopher Walken.

Antes de unirse a Bateman en Aggregate Films, Garavente era un agente literario y director de Innovative Artists, Artist Management Group, y The Gotham Group. Comenzó su carrera como asistente en CAA. En el 2007, produjo "Mr. Magorium Wonder Emporium" con su cliente anterior, el escritor/director Zach Helm, con Natalie Portman, Jason Bateman y Dustin Hoffman. Nacido y criado en Los Ángeles, Garavente es un graduado de la UCLA, y vive en las colinas de Hollywood con su esposa y dos hijas gemelas.

TOBY EMMERICH (Productor Ejecutivo) es presidente de Warner Bros. Pictures Group, incluyendo Warner Bros. Pictures y New Line Cinema, con la supervisión de las operaciones de producción cinematográfica, marketing y distribución global del estudio. Warner Bros. Pictures Group opera con el mandato de entregar más diversa lista de películas de la industria, trabajando en todos los géneros con tanto talento establecido como con talentos nuevos, delante y detrás de cámaras. En adición a la división de cine, Emmerich también se carga de la dirección de obras de teatro de Warner Bros., Warner Bros. Theatre Ventures. En ambas funciones, depende directamente de Kevin Tsujihara, Presidente y CEO de Warner Bros.

Emmerich se desempeñó anteriormente como Presidente y Director de Contenidos para Warner Bros. Pictures Group. Durante su mandato, Warner Bros. Pictures Group tuvo su año más exitoso en el 2017, estrenando el fenómeno sin precedentes "IT", basado en la icónica novela de Stephen King; la exitosa " Annabelle: Creation", que impulsó al universo de terror cinematográfico de The Conjuring sobre la marca de los mil millones de dolarws mundiales y consolidó su estatus como la recaudación más elevada por una franquicia de terror en la historia del cine ; así como múltiples nominadas al Academy Award® como "Dunkirk"; y los éxitos mundiales del universo de DC "Wonder Woman" y "Justice League".

Antes de esta función, Emmerich se desempeñó como presidente y director de operaciones de New Line Cinema. Bajo su dirección, New Line estrenó películas diversas como el éxito de taquilla y ganadora del Oscar® "The Lord of the Rings: The Return of the King"; la perenne clásico de Navidad "Elf" ; la romántica favorita "The Notebook" ; el thriller de acción "San Andreas" ; las exitosas comedias "Centra Intelligence", "We're the Millers" y "Horrible Bosses " ; y los clásicos de terror instantáneos "Lights Out " , "The Conjuring", "The Conjuring 2" y "Annabelle".

Casi una década después de la trilogía de " The Lord of the Rings" , que barrió el mundo, New Line se reunió con Peter Jackson para llevar al público de vuelta a la Tierra Media con la aclamada trilogía de "The Hobbit" , comenzando con "The Hobbit: An Unexpected Journey", que recaudó en más de mil millones de dólares en todo el mundo, seguida de "The Hobbit: The Desolation of Smaug" un año más tarde, y "The Hobbit: The battle of the Five Armies" en el 2014. Las tres películas ganaron casi $3 mil millones en todo el mundo. Emmerich anteriormente ocupó el cargo de Presidente de la Producción, puesto al que fue promovido en el 2001. Un veterano estudio de toda la vida, también se desempeñó anteriormente no sólo como Presidente de música de New Line, sino también como guionista y productor que escribió y produjo el inesperado éxito de New Line "Frequency", protagonizada por Dennis Quaid y Jim Caviezel.

Emmerich se unió a la compañía en 1992 con un trabajo doble en desarrollo y ejecutivo musical. En su cargo de Presidente de Música, supervisó el desarrollo de numerosas bandas sonoras ganadoras de discos de platino y oro como las de "Seven", las dos primeras películas de "Austin Powers", "Elf", y muchos más. Antes de sus puestos de New Line, Emmerich fue un A & R representante en Atlantic Records 1987-1992.

Emmerich estudió en la Escuela de Calhoun y la Universidad de Wesleyan, donde se graduó Phi Beta Kappa en 1985, con honores en Literatura y concentraciones en Obras Clásicas y Cine.

RICHARD BRENER (Productor Ejecutivo) es presidente y director creativo de New Line Cinema. En este puesto, supervisa todos los aspectos del desarrollo y la producción de pizarra de cine de New Line.

Durante su mandato, Brener ha supervisado y sirvió como productor ejecutivo de muchas de las películas de mayor éxito de la compañía, incluyendo los éxitos mundiales "IT", "San Andreas", "Central intelligence", "Lights Out," "We're the Millers" "Horrible Bosses", "Sex and the City", "Wedding Crashers", "Austin Powers in Goldmember", "The Wedding Singer" y la franquicia de "Final Destination". Brener también supervisó el lanzamiento de la franquicia de los mil millones de dólares de "The Conjuring", que incluye "The Conjuring" y "The Conjuring 2", así como las películas de "Annabelle", y "Annabelle: Creation".

Otros proyectos de Brener próximos incluyen la acción aventura "Rampage", protagonizada por Dwayne Johnson; "Life of the Party", con Melissa McCarthy; "Tag" con un reparto que incluye a Ed Helms, Jeremy Renner, Jon Hamm, Jake Johnson y Hannibal Buress; y "The Nun" la nueva entrega de del universo de terror cinematográfico de "The Conjuring" .

Un veterano de New Line de más de 20 años, Brener se unió a la empresa como empleado temporal y rápidamente ascendió en la jerarquía, desde editor de historia a Presidente y CCO. A lo largo de su carrera, Brener ha supervisado las relaciones del estudio con gran parte de su talento clave, incluyendo Dwayne Johnson, Jennifer Aniston, Will Ferrell, y Ice Cube.

Nacido y criado en Short Hills, Nueva Jersey, Brener se graduó con un BA en Historia por la Universidad de Yale.

MICHAEL DISCO (Productor Ejecutivo) es un ejecutivo de desarrollo que ha estado con New Line Cinema desde 2000 y actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Producción de la división.

Disco recientemente fue productor ejecutivo de la ganadora al Golden Globe "The Disaster Artist". Otros de sus créditos incluyen "Going In Style", protagonizada por ganadores del Oscar® Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin; "Central Intelligence", protagonizada por Dwayne Johnson y Kevin Hart; el éxito de taquilla mundial "San Andreas " ; la franquicia "Journey to the Center of the Earth" " ; la serie de películas de "Harold and Kumar" ; la exitosa película "Horrible Bosses" ; y las comedias románticas de conjunto "How to Be Single", "He's Not That Into You" y "Valentine's Day".

Sus próximos proyectos incluyen la aventura de acción "Rampage", protagonizada por Dwayne Johnson, y "Life of the Party", con Melissa McCarthy

Disco anteriormente trabajó como director de desarrollo y ejecutivo creativo supervisando y gestionando las producciones de títulos tan variados como "Fracture", " Hairspray " y "Four Christmases".

En el 2010, Disco fue seleccionado por The Hollywood Reporter para su lista de "próxima generación" de los ejecutivos del estudio de 35 años y menores. Se graduó de la Universidad de Syracuse con un título en Estudios de Política, un programa conjunto entre la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos y el Colegio de Artes y Ciencias. Es miembro de la PGA, BAFTA y AFI.

DAVE NEUSTADTER (Productor Ejecutivo) es Vicepresidente Senior de Producción de New Line Cinema.

Neustadter recientemente fue productor ejecutivo de la ganadora del Golden Globe "The Disaster artista" y el fenómeno sin precedentes "IT" basada en la novela icónica de terror de Stephen King. Sus otros créditos incluyen los éxitos mundiales "The Conjuring" y "The Conjuring 2", así como las derivadas "Annabelle" y "Annabelle: Creation"; la película parteaguas de David F. Sandberg "Lights Out " ; "Fist Fight " ; "We're the Millers" ; "The Gallows"; "Nightmare on Elm Street" del 2010 y "Going the DIstance"

Sus próximos proyectos incluyen "Tag", con un reparto que incluye a Ed Helms, Jeremy Renner, Jon Hamm, Jake Johnson y Hannibal Buress; "The Nun ", la nueva entrega del universo del terror cinematográfico de "The Conjuring " ; y "Isn't It Romantic" ,con Rebel Wilson, Liam Hemsworth , y Adam Devine.

Neustadter ha desarrollado toda su carrera profesional en New Line. Comenzó su carrera como pasante en el 2003 y fue promovido a un ejecutivo de desarrollo en el 2007. En el 2011, Neustadter fue seleccionado por The Hollywood Reporter para su lista de "Próxima generación" de los ejecutivos del estudio de 35 años y menores. Se graduó de la Universidad de Indiana.

MARC S. FISCHER (Productor Ejecutivo) ha servido como productor ejecutivo y co-productor de una serie de éxitos de taquilla, incluyendo "There's Something About Mary", "Me, Myself, and Irene", "Beverly Hills Ninja", "Kingpin" "John Tucker Must Die", "Shallow Hall", yla nominada al Academy Award® "Leaving las Vegas", que fue también nominada para un premio DGA.

Fischer es productor ejecutivo de la nueva versión de "Shaft", protagonizada por Samuel L. Jackson, Regina Hall y Richard Roundtree. Antes de "Noche de Juegos", fue productor ejecutivo de la comedia "The House", con Will Ferrell y Amy Poehler, y "Vacation", con Ed Helms y Christina Applegate.

Nacido en la ciudad de Nueva York y se graduó de la Universidad de California en Berkeley, Fischer comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como un contador en la nominada al Academy Award® "Runaway Train". Después de convertirse en el jefe de producción de Canon Films y Orion Pictures, Fischer se unió al Directors Guild of America en 1987, y fue poco después manager de gestión de producción y productor ejecutivo. En 1996, Fischer co-produjo la comedia de los hermanos Farrelly "Kingpin", lo que ha llevado a casi 20 años de trabajo con los Farrelly , incluyendo la secuela del 2014 "Dumb and Dumber To".

BARRY PETERSON (Director de Fotografía) colaboró previamente con John Francis Daley y Jonathan Goldstein como director de fotografía en su nueva versión del 2015 de "Vacation", protagonizada por Ed Helms y Christina Applegate. Trabajó con los directores Phil Lord y Christopher Miller en "21 Jump Street" y "22 Jump Street", así como el fenómeno mundial "The LEGO® Movie", y con el director Rawson Marshall Thurber en las exitosa scomedia "Central Intelligence", "We're the Millers", y "Dodgeball: A True Underdog Story".

Las películas más recientes de Peterson también incluyen la comedia "Sisters", con Amy Poehler y Tina Fey, y, del director Peter Chelsom, el drama de aventuras "The Space Between Us" con Gary Oldman y Asa Butterfield.

Entre sus próximos proyectos se encuentra la comedia de acción "The Spy Who Dumped Me", protagonizada por Mila Kunis y Justin Theroux, para finales de este año.

La primera película importante de Peterson como director de fotografía fue la clásica comedia de Ben Stiller "Zoolander". Su otro trabajo en cine incluye el thriller "Dark Blue", del director Ron Shelto;, de Todd Phillips, "Starsky & Hutch", protagonizada por Stiller y Owen Wilson; y de Doug Liman, la aventura de ciencia ficción de acción, "Jumper", protagonizada por Samuel L. Jackson y Diane Lane.

MICHAEL CORENBLITH (Diseñador de Producción), un diseñador favorito de Ron Howard, ganó dos nominaciones a los Academy Awards® por su trabajo en la épica aventura espacial del director "Apollo 13" y en la creación imaginativa de Whoville en "Dr. Seuss' How the Grich Stole Christmas". También ganó un premio BAFTA por su trabajo en "Apollo 13" y recibió nominaciones a la Excelencia en Diseño de Producción de la Sociedad de Cine y Directores de Arte de televisión tanto en "Frost / Nixon", y "Dr. Seuss' How the Grich Stole Christmas", ambas de Howard.

Más recientemente, Corenblith diseñó el drama biográfico aclamado por la crítica "The Founder", protagonizada por Michael Keaton, para el director John Lee Hancock. Entre sus trabajos recientes también incluyen aventura de acción de Craig Gillespie "The Finest Hours", con Chris Pine y Casey Affleck; la comedia familiar "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day"; "Dolphin Tale", por Charles Martin Smith; y dos colaboraciones anteriores con John Lee Hancock: "Saving Mr. Banks", protagonizada por Tom Hanks y Emma Thompson, y la nominada al Oscar® como Mejor Película "The Blind Side". Además, diseñó para la serie de HBO "The Brink".

Corenblith también ha disfrutado de una relación de trabajo de muchos años con el director Jay Roach, lo que ha resultado resulta en películas como la comedia "The Campaign", protagonizada por Will Ferrell con Zach Galifianakis, la película de HBO "Game Change", y la exitosa comedia del 2010 "Dinner With Schmucks".

Por su trabajo en el 2004 de "The Alamo", su primera colaboración con el director John Lee Hancock, Corenblith fue galardonado con el Premio Potter Reuben Marmaduke por la Alamo Battlefield Association, en reconocimiento a su avance de la beca de la historia Alamo a través de sus recreaciones de Presidio San Antonio de Bexar y el Álamo. Estos últimos fueron los mayores sets jamás construidos en América del Norte.

Un graduado de la Universidad de Texas en Austin, Corenblith estudió diseño en la UCLA y entró en la industria del entretenimiento como diseñador de iluminación para la televisión antes de pasar a la dirección de arte, y ganó un Emmy en 1983 por sus esfuerzos en el show de los Academy Awards®. Algunos de sus otros créditos cinematográficos incluyen "Ransom", de Ron Howard, la comedia del 2007 "Wild Hogs", "Be Cool", " EDtv " y la nueva versión de "Mighty Joe Young". Corenblith comenzó a trabajar en películas como escenógrafo en la comedia de Paul Mazursky "Down and Out in Beverly Hills" siguió con asignaciones como escenógrafo o director de arte en "Cat People", "Thief", "Red Heat" y "Die Hard 2: Die Harder", antes de pasar como diseñador de producción en "Prince Jack."

JAMIE GROSS (Editor) comenzó su carrera como ayudante de montaje en el documental nominado al Oscar® "Murderball." Desde entonces, ha trabajado con el director David Wain en sus largometrajes "The Ten", "Role Models", "Wanderlust", "They Came Together" y la próxima película biográfica "A Stupid and Futile Gesture", que se estrenará en Sundance en el 2018.

Gross editó "MacGruber", dirigida por Jorma Taccone y producido por John Goldwyn y Lorne Michaels. Sus más recientes trabajos de montaje incluyen la exitosa comedia "Vacation", para los directores John Francis Daley y Jonathan Goldstein, y la comedia de The Lonley Island/ Apatow "Popstar: Never Stop Stopping", que la reunió con Taccone . Además, Gross fue editor en la serie de Adult Swim "Childrens Hospital" y 'Wet Hot American Summer: Ten Years Later" para Netflix. "Noche de Juegos" es su segunda película con Daley y Goldstein.

GREGORY PLOTKIN(Editor) creció amando las películas de terror y su currículo está comisariado por su afinidad con el género. Editó todas las "Paranormal Activity " películas, a excepción de la que él dirigió, "Paranormal Activity: The Ghost Dimension", que recaudó $ 78 millones en el mundo en un presupuesto de $10 millones.

Plotkin es bien conocido por su trabajo como editor en "Get Out", dirigida por Jordan Peele; "Paranormal Activity: The Marked Ones", dirigida por Christopher Landon; y "World War Z", dirigida por Marc Forster . Recibió una nominación al ACE por "Get Out" en enero del 2018, así como los premios Independent Film Spirit, Hollywood Post Allience, International Online Cinema, Seattle Films Critics, Washington DC Film Critics y Chicago Film Critics .

Actualmente se encuentra en desarrollo en la película de terror "Hellfest", que también dirigirá.

DAVE EGAN (Editor) editó dos otras películas para Netflix en el 2017: la próxima "A Stupid and Futile Gesture" y "Happy Anniversary". Ha editado una serie de películas independientes, entre ellas "Sensitivity Training" y "Dave Made a Maze" que es uno de los favoritos en festivales de todo el mundo. Egan también ha editado programas de televisión, incluyendo "Mystery Science Theater 3000" para Netflix y "Drive Share" para Seriously TV.

Comenzó su carrera en películas documentales, como "Murderball" y "This is Not a Robbery", se trasladó como asistente de edición para comedia, incluyendo "MacGruber " y "Role Models" y realizó la edición de VFX para "Popstar: Never Stop Stopping". También fue editor adicional en "They Came Together" y "Hot Tub Time Machine 2".

DEBRA MCGUIRE (Diseñadora de Vestuario) ha conseguido muchos logros como artista plástica, diseñadora de moda y diseñadora de vestuario. Es mejor conocida por sus 10 años de carrera en la exitosa serie "Friends", y para el diseño de muchos de los proyectos de cine y de teatro de David Mamet, incluyendo "Phil Spector", protagonizada por Al Pacino y Helen Mirren, nominada a 11 premios Emmy, y por la que fue nominada al Mejor Vestuario. McGuire también ha diseñado muchos proyectos de cine y televisión de Judd Apatow.

McGuire diseñó el vestuario de las siete temporadas de la serie de "The New Girl". Su trabajo en la TV también incluye la aclamada serie de Scott Silveri de ABC "Speechless", la serie original de Netflix "Wet Hot American Summer: Ten Years Later", la comedia de ABC "Fresh Off the Boat"; la serie de Fox "Cooper Barrett's Guide to Surviving Life" y "The Grinder", y "The Exes" , para TV Land.

Entre sus últimos proyectos de largometraje se encuentran la comedia "Mike and Dave Need Wedding Dates", rodada en Hawai. Próximamente McGuire participará en la película biográfica del director David Wain "A Stupid and Futile Gesture", y la comedia "I Feel Pretty", para los escritores / directores Abby Kohn y Marc Silverstein.

Una apasionada del teatro, McGuire comenzó a diseñar trajes para una compañía de danza teatral en París en los años 80. En el 2007, ganó el Premio NAACP a Mejor Diseño de vestuario por "Atlanta", en el Geffen Playhouse, y en el 2006 fue nominada para un Premio Ovation para el Mejor Diseño de Vestuario por "Boston Marriage", también en el Geffen Playhouse.

McGuire es principalmente una multifacética artista con una carrera que comenzó como pintora, trabajando y enseñando en su estudio en la región de la la Bahía. Se convirtió en profesora de colegios y universidades en el norte de California, una diseñadora joyería y accesorios en Nueva York, consultora de moda, Couturier (con una tienda en Pacific Palisades, California, por 10 años) y diseñadora de vestuario.

Ha estado ofreciendo pláticas en galerías de arte y universidades de la costa este, más recientemente el Instituto Pratt, Rhode Island School of Design y en la Universidad de Brown con las charlas tituladas "The Refinement Process:Visual Journey of the Artist as a Costume Designer.

Su creatividad es sólo comparable a su capacidad de multitarea, una habilidad que ha sido perfeccionado a través de muchos años de trabajo duro y dedicación.

CLIFF MARTINEZ (Compositor) tiene un enfoque de partitura no tradicional, tal vez a causa de su tiempo en la escena punk como baterista de bandas como los Weirdos, Captain Beefheart and the Magic Band, The Red Hot Chili Peppers y The Dickie. Sus partituras tienden a ser duras y escasas, la utilización de una paleta de tonos modernos para pintar el telón de fondo para películas que son a menudo historias oscuras, psicológicos como "Pump Up the Volume", (1990), "The Limey" (2009), " Wonderland" (2003), " Wicker Park " (2004), y "Drive" (2011). Martínez ha sido nominado para un premio Grammy por su trabajo en "Traffic, de Steven Soderbergh; un Premio César, por la pelicula de Xavier de Giannoli "A l'origine"; y un Premio de los Bradcast Film por el film de Nicolas Winding Refn "Drive". Su partitura para Refn de "The Neon Demon" fue galardonada con la Mejor Banda Sonora en el Cannes Film Festival del 2016.

Aun siendo baterista de corazón, el uso de Martínez de manipulaciones de audio, en particular para percusión sonidos, ha ido evolucionando a través de los años y es evidente por el dulcimer martillado de "Kafka" (1991), los grises entre el diseño de sonido y la partitura de "Traffic" (2000), los tambores de acero y las texturas de "Solaris" (2002), lo que Martínez llama tono rítmico en las texturas ambientales de "Narc" (2002), y usando percusión para disparar y conformar el característico ritmo y tics tonales de esas texturas ambientales, mientras describía su banda sonora para "The Lincoln Lawyer", del 2011. LA larga y duradera relació de con Soderbergh empezó en 1989 con "Sex, Lies and Videotape" y ha producido diez estrenos cinematográficos, incluyendo "Kafka" "The Limey" "Solaris" y "Contagion" y la aclamada serie "The Knick".

Otras películas de Martínez también incluyen "Only God Forgives", de Refn; de Robert Redford "The Company You Keep"; de Nicolás de Jarecki "Arbitrage"; de Harmony Korine "Spring Breakers", co-compuesta con Skrillex; y de Martin Campbell de The Foreigner". Sus próximos proyectos incluyen "Den of Thieves" y "Too Old to Die Young", la nueva serie de Amazon de Refn .

Martínez fue incluido en el Salón del Rock and Roll de la fama en abril del 2012 con los Red Hot Chili Peppers. Se ganó el prestigioso Richard Kirk Lifetime Achievement de la BMI en el 2013. Martínez sirvió como miembro del jurado del Sundance Film Festival y sirvió en el comité de nominaciones para Película Extranjera de los premios Independent Spirit.