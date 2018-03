Operacion Red sparrow: Sinopsis, elenco, ficha: Red Sparrow

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) es reclutada contra su voluntad para ser un "gorrión", una seductora adiestrada del servicio de seguridad ruso.

Dominika aprende a utilizar su cuerpo como arma. Hallando su fuerza en un sistema injusto, se revela como uno de los activos más sólidos del programa. Su primer objetivo es Nate Nash (Joel Edgerton), un funcionario de la CIA que dirige la infiltración más confidencial de la agencia en la inteligencia rusa. Finalmente los dos agentesson poseídos por la atracción y el engaño que amenaza la seguridad de sus respectivos países.

EL VIAJE DE SPARROW

Cuando Jason Matthews, autor de la novela Red Sparrow, terminó sus tres años de funciones con la CIA, el estar desocupado durante su retiro no parecía hacerle gracia. Con mucho tiempo en sus manos, Matthews empezó a escribir el segundo acto de su vida. "La carrera fue muy empírica. Había un gran hueco que llenar", dice Matthews de su ajuste a la vida después de la CIA. "O me ponía a hacer inversiones especulativas desde la casa, o salía a pescar y caminar. Como con todo, comenzar a escribir me resultó igual de terapéutico". El antiguo aficionado de John le Carré e Ian Fleming comenzó a trabajar en Red Sparrow, que fue publicada en el 2013 y se convirtió en un best-seller y la base para una trilogía: Palace of Treason fue la segunda novela de la serie y la venidero es The Kremlin's Candidate.

Si bien el mundo de Red Sparrow le era familiar a Matthews, el personaje central de la novela fue un producto de su imaginación. Después de un accidente terrible, Dominika Egorova, interpretada en la película por Jennifer Lawrence, deja su carrera con el Bolshoi y se ve obligada a ingresar a una escuela dirigida por el estado que la entrena para convertirse en manipuladora sexual. "A diferencia de los otros personajes en el libro, Dominika fue ante todo imaginaria", comenta Matthews. "Me hubiera gustado haber conocido a alguien como Dominika. Tenía una carrera en el ballet, hasta que se la arrebataron. Y después fue forzada a ir a la escuela Sparrow".

Matthews quizás y no haya conocido a una Dominika de la vida real durante su periodo laboral con la CIA, pero la escuela "cebo" fue, en realidad, parte del entrenamiento de la inteligencia soviética. "En la Unión Soviética tenían una escuela donde se les enseñaba a las mujeres el arte del entrampe, de la seducción, para chantajear a objetivos de inteligencia", explica Matthews. "Tenían una Escuela Sparrow en la ciudad de Kazán, en los bancos del río Volga, donde se les enseñaba a mujeres jóvenes a ser cortesanas. Eran llamadas 'Sparrows' [Gorriones]".

El entrenamiento de Dominika la lleva a la postre a Nate Nash, un agente de la CIA, interpretado por Joel Edgerton. Matthews explica el inusual cortejo entre Nate y Dominika: "Inevitablemente, terminan por enamorarse, que es peligroso y prohibido para él. Al igual que Romeo y Julieta, es un amorío que no puede terminar bien".

El manuscrito de Red Sparrow encontró su camino hasta llegar a la oficina de Chernin Entertainment. Los productores Peter Chernin, Jenno Topping y David Ready simpatizaron con la novela de Matthews y adquirieron rápidamente los derechos para desarrollar un guión basado en el libro.

"Lo primero que nos llamó la atención fueron los antecedentes de Jason como agente de la CIA, junto con el hecho de que esta era su primera novela", comenta Chernin. "Y conforme nos adentramos en el libro, supimos de inmediato que era una de las historias de espías más originales y únicas que habíamos visto".

"También nos encantó ver una historia de espías acerca de un personaje que no es un Bourne, un Bond o un personaje de le Carré", añade Topping. "Dominika es, de hecho, una civil que se ve forzada a formar parte de una conspiración de espías, y cuyo entrenamiento en el oficio del espionaje es un medio para sobrevivir y para proteger a su madre".

Francis Lawrence recibió el libro mientras le agregaba los toques finales a The Hunger Games: Mockingjay, Part 2. El productor asociado Cameron MacConomy recuerda: "Ambos lo estábamos leyendo al mismo tiempo. Todos los días llegábamos y estábamos cada vez más emocionados con respecto a lo que habíamos leído la noche anterior".

"Me enamoré del libro de inmediato", comenta Lawrence. "Para ser una historia de espías se sentía como algo muy original, y me enamoré del personaje de Dominika Egorova, y de su viaje e historia personales, así como de su dilema en la trama. Siempre me siento atraído hacia los personajes aislados y solitarios, y esta historia se centra sin lugar a duda en un personaje con estas características. Además, para mí fue emocionante hacer algo completamente distinto -en especial después de haber hecho tres películas de Hunger Games en cinco años-, en cuanto a la historia, al ámbito, al tono, a la clasificación, y todo lo que esto conlleva. Eso me pareció muy interesante".

"Francis hizo tres películas de Hunger Games con Jen, y cuando leyó este libro pensó de inmediato que esta podía ser su siguiente colaboración", comenta Chernin. "A partir de ese momento, teníamos que encontrar a una buena pareja, que lo conseguimos con Joel, con quien también habíamos trabajado antes. Pasó lo mismo con Matthias, con quien también habíamos laborado. Para este papel, apostamos a hacerlo más joven que lo que venía descrito originalmente en el guión, ya que creímos que le iba a aportar algo muy distinto a la dinámica con Jen".

Después de que Francis Lawrence se sumó al proyecto, trabajó mano a mano con el guionista Justin Haythe. "Para esta película, no hubo un proceso de desarrollo acelerado", comenta Ready. "Fue un proceso que se afinó de manera precisa. Francis sabía que esta iba a ser su siguiente película y quería que el guión reflejara su visión exacta en la página. Fue una de esas experiencias donde plasmas con éxito lo que quieres rodar".

"Ya había trabajado antes con Justin", añade Lawrence. "Y compartía la visión que yo tenía para la película. En ocasiones, las historias no concurren, y las adaptaciones de libros a guiones no siempre funcionan tan fácilmente como uno podría pensar, pero para este caso en particular sí logramos esa fusión. Justin y yo trabajamos muy duro y pasamos muchas horas juntos encerrados a lo largo de aproximadamente seis meses, que nos llevó a escribir un primer tratamiento en el que no hubo muchas discrepancias. Todo pareció funcionar bien y se dio de manera agradable".

Desde el momento en el que Lawrence leyó el libro, supo que uno de los objetivos principales sería conservar los elementos clave de la historia original de Matthews. "No hay lugar a duda de que el libro contiene una alta carga sexual", comenta Lawrence. "Asimismo, hay violencia en él. Hay un tipo de audacia intrínseca y quería asegurarme que capturáramos eso. El elemento en el que Justin y yo trabajamos muy duro -y en el que más tarde Jennifer y yo trabajamos- fue en asegurarnos que se sintiera orgánico, que no se sintiera gratuito, que nunca fuera explotador. La idea nunca fue hacer un thriller erótico, nunca excitar por excitar, sino asegurarnos que el contenido se sintiera muy orgánico con la historia y con el dilema del personaje, así que regulamos de manera meticulosa cualquier cosa que fuera sexual o involucrara desnudez o violencia para encontrar el tono correcto".

"En realidad es acerca del viaje de un solo personaje, alguien que está siendo manipulada por poderes que van mucho más allá de ella", comenta Haythe. "Dominika sufre una lesión y a través de su tío es arrastrada a este mundo de espionaje. Y es un mundo donde la sexualidad es convertida en un arma, por así decirlo, en el sentido de que ella es entrenada para ser una seductora. Pero ella es una persona muy importante y complicada para ser una seductora, por lo que le cambia las reglas a la gente que la forzó a meterse a este mundo".

Matthews puso al servicio de Haythe su pericia técnica a lo largo de la adaptación. "Es un escritor sensacional", dice Haythe de Matthews. "Muchos de los aspectos técnicos de la trama provienen del libro. Si algo fue inventado, Jason estaba ahí, al otro lado de la línea telefónica, para darme asesoría técnica, o leía el guión y me daba anotaciones, que fue de una ayuda tremenda. Fuimos afortunados en contar con un experto durante el periodo de incubación".

El productor Peter Chernin concuerda: "Jason le dio notas y retroalimentación increíblemente detalladas a nuestros varios tratamientos -que tenían que ver en su mayoría con la exactitud y la credibilidad de cualquier cosa relacionada a las tácticas y métodos de Nate, Dominika y sus respectivos colegas".

Francis Lawrence fomentó la participación de Matthews a lo largo del desarrollo del guión. "Cuando leí el libro, me enamoré de la autenticidad del mundo creado por Jason Matthews", comenta el director. "Me atrapó y no me dejó ir".

"No conozco demasiado acerca de Hollywood", indica Matthews, "pero Francis es un director increíble con una obra increíble. Ha sido inclusivo. Me ha impulsado a hacer comentarios, y sé que no siempre es el caso con las adaptaciones cinematográficas, pero siempre me ha animado a hacerlo y hemos trabajado de manera colectiva".

Como productor ejecutivo de Operación Red Sparrow, Haythe permaneció en la película a lo largo de su producción invernal en Budapest, Bratislava, Viena y Londres. "Francis me tuvo involucrado durante el proceso", comenta Haythe. "Trabajamos de manera muy estrecha en la adaptación, y me tuvo muy presente en el proceso de realización, desde sentarme en los ensayos, a dar notas, hasta hacer cualquier tipo de cambio que se necesitaba hacer. Eso sólo sucede cuando un director está completamente en control de lo que está haciendo".

Jennifer Lawrence, quien trabajó con Francis Lawrence en The Hunger Games: Catching Fire, The Hunger Games: Mockingjay Part 1 y The Hunger Games: Mockingjay, Part 2, se unió al reparto en el papel de Dominika desde las primeras etapas del proceso.

"Pensé en Jennifer y le platiqué a grandes rasgos de qué se trataba la historia", comenta el director. "Obviamente, todavía no teníamos un guión, y tampoco quería que a estas alturas leyera el libro, ya que tan sólo quería saber si, hipotéticamente, estaría interesada en interpretar un personaje como este. Así que, en un principio, estaba hasta cierto punto adentro por lo que habíamos escrito pensando en ella. Después, conforme desarrollábamos la historia, le compartía algunas piezas y pistas, y le platicaba un poco de cómo íbamos. Yo sabía que, cuando ella era un poco más joven, este tipo de película le generaba cierta timidez, así que supongo que la fui introduciendo poco a poco a la historia y a su personaje, así como al tono y al contenido durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. Para cuando ya tenía un guión acabado, ya había entrado en calor para recibirlo".

"Francis me había hablado por primera vez de la historia en la gira de prensa de la última película de Hunger Games", confirma la actriz. "Era un libro que [Francis] había estado leyendo y pensó que podía ser una película interesante. Creo que lo primero que discutimos acerca de Dominika es que iba a ser una persona y personalidad completamente distinta a cualquier cosa que yo conociera. Ha sido colocada en una posición de supervivencia desde una edad muy temprana. Su cuerpo ha sido utilizado por el gobierno desde que era muy joven. Con el ballet, al ser una atleta, es pagada por el gobierno y después, a final de cuentas, obligada a formar parte del programa Sparrow. Digo, cuando leí el guión por primera vez y hablamos de él, las escenas de la Escuela Sparrow fueron aterradoras. Iba a ser mi primera vez en la que tenía que mostrarlo…um, todo, por así decirlo, pero después, una vez que lo hice, hubo algo que hizo que se sintiera muy liberador. Porque yo nunca pondría a mi personaje en una situación en la que yo no me sentiría cómoda. Pero, como puedes ver en la película, es en este momento en el que obtiene el poder, en el que le paga con la misma moneda a la gente que está intentando controlarla, y sentí ese poder. Eso me parece emocionante. Porque la verdad es que Dominika ha sido entrenada para usar su cuerpo, pero, finalmente, prevalece al utilizar su mente. Para mí, ella parece una heroína contemporánea compleja, ya que se rige por sus propias reglas, además de que tiene una gran tenacidad para tener éxito".

"La película es acerca de la supervivencia y la seducción", indica Jenno Topping. "Y el balance entre los dos es crucial. Es la supervivencia la que impulsa a Dominika al mundo de Sparrow, y una vez que está ahí, necesita dominar habilidades de seducción e inteligencia para poder sobrevivir. La película explora la seducción de una manera psicológica y científica. Vemos a un personaje discernir qué tanto de ella misma puede dar para poder sobrevivir, y si es capaz de callar algo y salir intacta de este viaje".

"Nunca sabemos en realidad qué es lo que Dominika siente", comenta Joel Edgerton. "Ni lo que está pensando o cuán cerca está de derrumbarse o de atacar. Existe una cierta resiliencia y estoicismo en su personaje, y gracias a la actuación de Jen hace que siempre estemos suponiendo. Siempre sospechamos que hay una fuerza en ella que los hombres de su vida han menospreciado".

CONOCIENDO A NATE

En cambio, Nate involucra a Dominika como una informante en potencia. "Es un actor inteligente, y un actor increíblemente generoso, desde mi vista privilegiada", comenta Haythe de Edgerton. "Es un realizador de cine, y puedes verlo pensar en todo el proceso y no sólo en su actuación".

"Joel fue mi primera opción para Nate", comenta Francis Lawrence. "Creo que es un actor fenomenal y pensé que él y Jen iban a tener una gran química. Me gustaba la idea de que Jen estuviera en escenas en las que tuviera cierto interés romántico con alguien que sientas que es un hombre verdadero y no un jovencito. El reparto de las películas de Hunger Games era bastante joven, ya que supuestamente tenían que ser adolescentes, por lo que, para esta película, quería una dinámica muy distinta, y Joel embonaba muy bien en ella. Pero, en realidad, creo que el punto clave para haberle dado el papel a Joel como Nate Nash fue que Joel tiene un tipo de honestidad y honor orgánicos e intrínsecos, además de que te da la impresión de ser alguien aterrizado, alguien muy seglar, y pensé que eso era muy importante para este papel. Así, te dará pie a creer y entender sin lugar a duda dónde yacen sus lealtades y a que confíes en él".

Así como con Dominika, conocemos a Nate en una encrucijada, cuando una entrega fallida hace que lo remuevan de su trabajo. "Ha caído en desgracia en los inicios de su carrera y le dan una segunda oportunidad para regresar", comenta Edgerton de Nash. "Es la única persona con la que un agente, Marble, está dispuesta a hablar. Es valioso en ese sentido, así que se pone en contacto con el personaje de Jennifer".

"Dominika y Nate tiene una relación muy interesante", explica Jennifer Lawrence. "Esto, porque los dos han sido asignados para obtener información el uno del otro, y en este proceso de manipularse mutuamente se enamoran. Su relación está cambiando de manera constante porque cómo puedes confiar en alguien que te está intentando engañar cuando tú estás intentando hacer lo mismo. Así que todo el tiempo están balanceando esa confianza inherente que uno ha depositado en el otro, con la paranoia básica que trae consigo el habitar una vida de espionaje internacional".

La actriz disfrutó el proceso de trabajar con Edgerton: "¡Me encanta Joel!", dice entre risas. "Es muy talentoso. Su acento es impecable, que fue muy intimidante para mí, mientras yo intentaba dominar el acento ruso. Y es muy divertido, alguien que trabaja muy duro y que interpretó el papel de manera perfecta. No me puedo imaginar a nadie más en él. Hizo una gran aportación a la película y a ese papel".

Edgerton admiró la amistad entre Jennifer Lawrence y Francis Lawrence, y revela que esa relación laboral fue una de las razones por las cuales aceptó el papel de Nate. "El hecho de que tengas a dos personas que han trabajado juntas en tres ocasiones, y que quieran trabajar una cuarta vez, significa mucho. Soy un aficionado genuino de volver a hacer negocios con la misma gente. Me dice mucho acerca del carácter, del carácter personal, y de la ética de trabajo, y dice mucho acerca de la emoción creativa. Significa que iba a llegar a trabajar con dos personas que se llevan muy bien, que vieron cosas casi de la misma manera, y que sabían cómo continuar trabajando de una manera creativa".

Edgerton también reaccionó ante el enfoque intelectual que le dieron al género de espías. "Creo que es hasta cierto punto más interesante que los agentes no estén estrellando coches o disparando metralletas", comenta. "Lo que están haciendo es con frecuencia un gran juego psicológico de ajedrez".

LA COMUNIDAD DE ESPÍAS

Jeremy Irons, actor ganador del Premio de la Academia®, interpreta a Korchnoi, un condecorado general de la SVR. Irons explica lo que le llamó la atención del papel: "Era uno de los mejores guiones que leído en mucho tiempo. Nunca había hecho una película de espías. No podías dejar de leer este guión, ya que nunca sabía a ciencia cierta dónde estaba y a quién creerle. Me pareció fascinante y muy bien escrito. Después leí el libro, que también disfrute enormemente".

"La diversidad del talento representado por nuestro fenomenal reparto es muestra de la calidad de la escritura, de la visión increíble de Francis y del interés porque le vaya a bien a Dominika como personaje", explica el productor David Ready. "Casi todos los actores que leyeron el guión estaban sorprendidos por lo intrigante del guión, y, además, porque no podían predecir el final".

Jennifer Lawrence admite que estaba asombrada con Irons. "Me sentí tan intimidada", comenta. "Digo, ¡es Jeremy Irons! De hecho, es la persona más agradable y alguien muy divertido con quien trabajar, pero hacer escenas con él es muy intenso. Incluso ahora, que las miro en retrospectiva, puedo sentir cómo me sentí cuando las estaba haciendo con él. Es alguien que se transforma por completo".

Un personaje del que Lawrence no quiere hablar demasiado es de Vanya, el tío de Dominika. "No quiero echar a perder nada porque necesitan verlo", comenta la actriz. "La relación que Dominika tiene con él es probablemente el vínculo más fascinante que jamás haya visto en el cine. Es muy complicado".

El personaje de Vanya cambió del libro a la película, como Francis Lawrence lo explica: "En el libro es mucho más grande de edad y tomamos la decisión, durante el desarrollo del guión, de bajarle un poco la edad a Vanya y hacerlo un hermano mucho menor del padre finado de Dominika. Y parte de la razón de ello es que hay una dinámica un poco perversa entre Dominika y Vanya, que tienen relativamente la misma edad, por lo que, de no estar relacionados, podría ser una especie de relación más seria. Siempre me gustó esta idea, que es un poco torcida, del tipo de tío joven y guapo por el que Dominika podría sentirse atraída y que también él ha sentido atracción por ella. Y me parece que el tío Vanya siempre consideró a Dominika casi como una colega, alguien con quien comparte cierto tipo de similitudes. Al ser el ballet un mundo muy difícil, ve estas semejanzas, algunas que incluso la hicieron tan exitosa y disciplinada, como especies de facetas de su personalidad que también ve en él y que cree que comparten. Y me parece que los padres de Dominika vieron eso y, por lo mismo, se preocuparon un poco y comenzaron a distanciarlos".

Matthias Schoenaerts, quien interpreta al tío Vanya de Dominika, no chistó ante la oportunidad de trabajar con, como él dice, "una enorme cantidad de gente tremendamente talentosa". En cuanto a la relación de Vanya con Dominika, comenta: "Nos enteramos que él tuvo una relación muy complicada con el padre de ella, que ya ha muerto. Así que él tiene algunos sentimientos protectores hacia Dominika, pero también no está ciego cuando se trata de su feminidad. Al mismo tiempo, la necesita, pero sabe que ella también. Así que hay un componente poderoso en su relación que da pie a cierto nivel de abuso. Existe una línea muy delgada entre la sinceridad y la manipulación entre ellos, y va de ida y de regreso todo el tiempo, e interpretar eso es divertido".

Schoenaerts comparte una serie de escenas con Jeremy Irons, una experiencia que Schoenaerts también consideró "muy divertida". "Es muy juguetón, y un pícaro ingenioso", comenta Schoenaerts. "Me encanta eso. Es una bendición".

"Matthias es extraordinario. Muy abierto y sensible", comenta Irons, para reciprocar el entusiasmo. "Me parece que es un gran complemento para mí, en mi papel de Korchnoi, y un tipo agradable para convivir".

Charlotte Rampling interpreta a Anna, o Matrona, como es conocida entre las estudiantes de la Escuela Sparrow. "Es un personaje que está escrito de manera muy bella", explica Rampling. "Matrona es alguien que está muy comprometida con el estado, comprometida con lo que significa el comunismo. Con ella, todo es acerca de la disciplina, el orden, con tener fe en un propósito más elevado que el de uno mismo o el de la pequeña vida que uno podría llevar. Es, de hecho, dar la vida para un propósito más supremo".

"Ella comenzó desde muy joven en la escuela de espías, así que, en cierto sentido, cuando conoce a Dominika está viendo a su versión más joven. Comenzó desde muy temprano, y se fue abriendo paso en la escuela hasta convertirse en maestra", dice Rampling de los antecedentes de Matrona.

Bill Camp interpreta a Marty Gable, colega de Nate en la CIA. "Es como un tipo gruñón, quien guarda un poco de resentimiento. Creo que se le pasaron dos salidas en la autopista del lugar donde desearía estar. Y ya no quedan muchas salidas", explica Camp.

Operación Red Sparrow representa la cuarta ocasión en la que Camp y Edgerton han trabajado juntos, después de Midnight Special, Black Mass y Loving. "Joel es un gran actor. Tan sencillo como eso", dice Camp de su relación. "Es muy generoso y esto significa que es alguien muy aterrizado. Tiene una gran facilidad para hacer las cosas y confía en él. Entiende todos los aspectos distintos que hay detrás en la realización de una película".

Sakina Jaffrey interpreta a Trish Forsyth, la jefa de Nate y Marty en la CIA. "Trish ama a Nate y piensa que hace un trabajo increíble", comenta Jaffrey. "Y sus instintos son fantásticos para el trabajo. Pero como su jefa, siempre me preocupo que pase un poco por encima de lo establecido. Y, desafortunadamente, lo hace".

El actor alemán Sebastian Hülk interpreta a Matorin, "un asesino de elite", como el mismo Hülk lo describe. "Es el tipo designado para hacer los trabajos sucios. Es bueno para ello, y, además, le encanta", comenta Hülk.

Una vez que Dominika parte de la Escuela Sparrow, se vuelve compañera de cuarto de Marta, interpretada por Thekla Reuten. "Me interesaba interpretar el papel primero y antes que nada por el guión", explica Reuten. "Pero estaba igual de sorprendida con el hecho de que el escritor del libro trabajó en realidad con la CIA durante décadas. Eso me pareció muy interesante, y eso es lo atractivo de la historia, que proviene desde las entrañas".

Ciarán Hinds, Joely Richardson y Mary-Louise Parker terminan por redondear el impresionante, premiado e internacional reparto de Operación Red Sparrow. "No creo que ese haya sido el mandato, que el reparto de la película tenía que ser internacional", comenta MacConomy. "Se dio en gran parte por defecto, ya que la película se lleva a cabo en un ámbito internacional. Dicho lo anterior, me parece que le viene de maravilla al filme porque tienes un rango de personas amplio y diverso que aporta todo tipo de perspectivas".

CON RUMBO A BUDAPEST

En los meses previos a la producción, Francis Lawrence y el equipo de producción viajaron a Budapest a buscar locaciones que pudieran asemejarse a Helsinki, que es donde gran parte de la acción del libro de Matthews se lleva a cabo. Conforme los realizadores exploraban Budapest, se dieron cuenta que usar las locaciones reales de la ciudad podía brindarle una capa más de autenticidad a Operación Red Sparrow.

"Creo que todos nos enamoramos de manera colectiva de Budapest", comenta Ready. Cuando los realizadores visitaron Budapest como una locación potencial para hacer las veces de Helsinki, decidieron hacer de la ciudad un personaje en la adaptación.

"De hecho, podrías rodar a Budapest por sí sola", explica Ready. "El lugar ya contaba con tantas cosas que necesitábamos. Maria Djurkovic, nuestra diseñadora de producción, acentuó lo que no estaba ahí de una forma que fue increíble e imperceptible. Budapest resultó ser un lugar mágico para la película, en cuanto a las locaciones que podíamos encontrar, y al espíritu del lugar".

"Antes de este proyecto, no conocía a Maria, pero me gustaba mucho su trabajo", comenta Francis Lawrence. "Ya había visto una buena cantidad de sus películas, así que me cercioré que estuviera disponible y después le envié el guión. Mostró interés en él, pero estaba un poco nerviosa de que yo quisiera hacer algo que fuera desabrido y gris, porque creo que la mayoría de la gente, cuando piensa en este tipo de películas comunistas-socialistas, se imagina gris, concreto y nada más. Así que, de hecho, le compartí un par de imágenes de la investigación que ya había realizado, y a partir de ahí dejé que se fuera y que lo pensara un poco, y que se filtrara en ellas y también que hiciera ella misma algo de investigación. Y casi una semana después regresó con toneladas y toneladas de imágenes increíbles. Concordamos totalmente en cuanto al tipo de paleta de color con la que nos podíamos sumergir en este mundo. Terminamos por encontrar todo este tipo de arte de posguerra ruso maravilloso, que tenía colores increíbles. Y todo desentonaba un poco. Los rojos no son tus rojos estándar. Y los verdes, igual. Y estas grandes tonalidades de azul, y verdes pistache…terminamos creando ese tipo de paleta de color partiendo en gran medida de este arte ruso".

Djurkovic añade: "Para mí, es importante que cuando comienzo a trabajar en una película encontremos una clave que te lleve a través del mundo de esa película. Necesitas tener una consistencia visual, y con Operación Red Sparrow esa clave fue el uso de un color muy gráfico y bastante audaz. Y me la pasé de maravilla, porque Francis me alentó a seguir adelante de una manera desinhibida".

Djurkovic estaba ansiosa por explorar locaciones de Budapest y Bratislava que eran desconocidas para el mundo del cine. "Si veo una película que ha sido rodada en Londres, sabré dónde fue rodada cada una de las escenas. Esa es la naturaleza de hacer este trabajo durante todo el tiempo que llevo haciéndolo", comenta Djurkovic, sin dejar de señalar que algunas de las locaciones que investigó antes de la producción para que le sirvieran de inspiración, precipitaron a que la producción hiciera modificaciones para incluir algo del rodaje en Bratislava. "En el primer grupo de fotografías, teníamos imágenes de varias locaciones en Bratislava, y terminamos rodando en esos mismísimos espacios de las fotografías que les presenté en nuestra primera conversación".

LA DANZA COMIENZA

La producción de Operación Red Sparrow comenzó el miércoles 5 de enero de 2017 en la Plaza de los Héroes, uno de los lugares históricos más impactantes y famosos de Budapest. La ópera de Budapest hizo las veces del Bolshoi, pero asegurar el lugar no fue tarea fácil, dada lo ocupado del programa de presentaciones. Los tramoyistas montaban un set para una presentación nocturna de la ópera, mientras el reparto y el equipo de producción de Operación Red Sparrow desalojaban el lugar.

Para poderle dar autenticidad al último baile de Dominika, Francis Lawrence se hizo de los servicios del aclamado coreógrafo Justin Peck y del bailarín, coreógrafo y entrenador Kurt Froman para crear la escena. Jennifer Lawrence trabajó con Froman en ensayos diarios de tres horas durante tres meses, que le precedieron al inicio de la producción.

"Para esto requerí de mucha preparación física", reconoce Lawrence. "Para las escenas de ballet evidentemente llevé a cabo un entrenamiento intenso. Y aunque nunca voy a llegar al punto donde podré bailar para el Bolshoi, la preparación me enseñó posturas y disciplina, y cambió mi cuerpo. ¡Esos primeros dos meses ciertamente pasé mucha hambre! Y después, desde luego, como podrás ver en la película, tuve un punto de quiebre después del ballet, y puedes ver cómo continúo creciendo a lo largo de la película".

Sergei Polunin, una autoridad del ballet, que apareció de manera prominente en el documental Dancer, se unió a la producción para interpretar a Konstantin. Este fue el primer papel cinematográfico para el actor, quien es un gran aficionado de Constantine, dirigida por Francis Lawrence. "Desde luego que vas a aceptar hacer una película si Jennifer Lawrence forma parte de ella", comenta Polunin. "Vi cómo Jennifer aborda su arte. Para mí ha sido un buen proceso de aprendizaje. No pude haber pedido una mejor oportunidad".

Nivole O'Neill, quien interpreta a Sonya, también tenía antecedentes en la danza, una vez que estudió con el Royal Ballet al mismo tiempo que Polunin. Una lesión a los quince años dejó trunca su carrera como bailarina. "Tuve un mes y medio para ponerme en forma. Tomé tantas clases de ballet como me fue posible, mientras trabajaba", comenta O'Neill de su regreso a los escenarios. "Me puedo identificar con el personaje de Jen, con ese sentimiento de que tu carrera llega a su fin de manera abrupta. Has entrenado toda tu vida, y todo eso se ha esfumado. Regresar y haberlo vuelto a hacer todo otra vez ha sido, de hecho, bastante mágico".

AFUERA EN EL FRÍO

Otro obstáculo que tuvo que sortear la producción fue asegurar el cementerio Fiumei, uno de los lugares históricos más impresionantes de Budapest, que es donde Nate hace la entrega con Marble. "Sólo documentales y pequeñas películas con temas históricos se habían podido filmar ahí previamente", comenta Ildiko Kemeny, coproductora de la película. "Francis fue invitado a la junta de su comité y logró conseguir la locación para nosotros".

Los exteriores de la State School Four (Escuela Estatal Cuatro) fueron rodados en Deg, a poco más de una hora a las afueras de Budapest. Tanto Jennifer Lawrence como Sasha Frolova, quien interpreta a Anya, soportaron las temperaturas gélidas de enero para las escenas que requerían que ambas caminaran en círculos, descalzas. La estructura se remonta a principios del siglo XIX, y fue hogar de la familia Festetics, hasta que fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial como una instalación militar, que más tarde se apropiaron los soviéticos.

Muchos de los interiores de la Escuela Sparrow fueron rodados en un centro cultural rural, adyacente a una fábrica abandonada. Djurkovic y Francis Lawrence encontraron la manera de incorporar la locación al diseño de la película. "En la época comunista, cada una de estas fábricas tenía su propio centro cultual, que era un pequeño teatro construido al lado de la fábrica para los trabajadores", comenta Djurkovic. "A Francis y a mí nos encantó. Entre nosotros, dijimos, '¿Por qué la Escuela Sparrow no podría tener un anexo?' Le agregamos más capas a este lugar y lo hicimos más interesante para que los cadetes fueran entrenados ahí. Existen dos tipos distintos de arquitectura, pero con el uso del color puedes convertirlos en uno solo".

Rampling indica que la gloria olvidada de algunas de las locaciones se presta para la atmósfera de Operación Red Sparrow. "Es evocador de una época en particular y un modo exclusivo de vida de Europa del Este que existió, pero que ya no está ahí", comenta. "Están embrujados por una magnificencia maravillosa que ya ha dejado de existir. Es fascinante haber podido rodar en ellos y contar con otra capa de lo que el diseñador pretendía para la historia".

La diseñadora de vestuario Trish Summerville, quien trabajó con Francis Lawrence y Jennifer Lawrence en The Hunger Games: Catching Fire, se volvió a unir de nueva cuenta al equipo de Operación Red Sparrow con sumo orgullo. "Una de las razones por las cuales me encanta trabajar con Francis es porque sabes que va a ser un proyecto del cual te vas a sentir orgullosa de haber trabajado y formado parte de él. Es muy abierto desde un punto de vista creativo y le encanta colaborar. Nunca siento que haya algo que no le pueda presentar. Está abierto a ver cosas y siempre es muy accesible".

Summerville realzó el paisaje austero y aislado de la Escuela Sparrow al vestir al reparto en tonos tenues. "Para la Escuela Sparrow, quería mantenerlo comunista y totalitario, así que se ve muy deslavado, con grises acerados y colores gélidos. Todas las camisas son unisex, así que los chicos y chicas usan las mismas camisetas. El uniforme de la matrona es muy clásico y atemporal, con un color verde oliva oscuro", explica Summerville.

En un contraste absoluto con los uniformes de la Escuela Sparrow, Summerville vistió a Reuten como una profesional que había estado operando como Sparrow [Gorrión] durante mucho tiempo. Summerville explica: "Con Marta, queríamos ver una gran diferencia entre los reclutas de la Escuela Sparrow y quiénes son en realidad. Queríamos que también ella fuera diferente al personaje de Dominika. Ella emana un poco más de sexualidad y es un poco más abierta en ese sentido. Muchas de sus blusas son hondas y abiertas en el cuello, tienen mucho movimiento y son sedosas. Utiliza tacones altos. Con ella, intentamos hacerla más femenina y sexual, y al ver su personaje te percatas de eso de inmediato".

La etapa húngara de Operación Red Sparrow terminó en abril, y la compañía se mudó brevemente a Bratislava para rodar los exteriores e interiores "rusos", y, por sorprendente que parezca, los interiores de las oficinas en Langley.

Después de un día en Viena, la compañía se mudó a Londres para filmar en el aeropuerto de Heathrow y en el hotel Corinthia. "Esa es parte de la diversión del género de espías: tienes la oportunidad de ir brincando por todos estos lugares distintos", comenta MacConomy. "Siempre estás cambiando de tema, tanto desde un punto de visto narrativo como visual".

ÚLTIMAS PALABRAS

Semanas después de haber terminado el proyecto, Jeremy Irons terminó caminando por el set que montaron en Heathrow para la película, listo para tomar un vuelo. El actor se tomó un tiempo para hablar de su director y coestrellas. "Es alguien que siempre te brinda apoyo, es muy calmado y organizado", comenta Irons de Francis Lawrence. "Hace que todo se sienta muy sencillo. Tiene a su equipo de producción, muchos de los cuales han trabajado con él en su demás trabajo. Es como una máquina aceitada, que trae consigo un set relajado y nos permite a los actores sentirnos seguros, apoyados y experimentar. Al mismo tiempo, es muy bueno en una producción grande porque puede entregarla a tiempo, como lo hizo con The Hunger Games. Tiene esa bella mezcla de hombre sensible que también es un trabajador muy activo, que puede hacer que un equipo de doscientas personas trabajé de manera rápida e intensa, y, además, tener tiempo para los actores".

"Me encantó trabajar con Francis", concuerda Jennifer Lawrence. "Particularmente porque confío en él. Y tiene un gusto asombroso. Cuando dirige me quita una gran carga de mi mente porque sé que la película va a estar diseñada de la mejor manera que sus habilidades le permitan. Es un visionario y es sorprendente al momento de crear mundos. Además de ser un gran comunicador. Cada vez que hacía algo desafiante por primera vez, me hacía sentir mucho mejor tenerlo a él como director".

"No ha habido una película de Francis Lawrence como ésta", concluye Peter Chernin. "¡Y no ha habido una película de Jennifer Lawrence como ésta y nunca ha habido una película de espías como ésta! Es un viaje apasionante y emotivo, lleno de giros inesperados, en el que te sumergirás y te irás del cine hablando de él. Prometido".

ACERCA DEL REPARTO

JENNIFER LAWRENCE (Dominika Egorova)

Un talento natural, con una presencia sobresaliente y energía innegables,la ganadora del Premio de la Academia® Jennifer Lawrence es una de las actrices más talentosas de Hollywood. Lawrence actuó más recientemente al lado de Javier Bardem en Mother! (¡Madre!), de Darren Aronofsky, y repetirá su papel como 'Mystique' en Dark Phoenix.

En el 2016, Lawrence recibió su cuarta nominación al Premio de la Academia®, un récord para alguien de su edad, y su tercer Globo de Oro por su actuación en Joy (Joy: El nombre del éxito), de David O'Russell. Ésta representó su tercera colaboración con el director, escritor y productor, con quien había trabajado antes en American Hustle (Escándalo americano) ySilver Linings Playbook (Los juegos del destino), por la que ganó el Premio de la Academia® a Mejor Actriz. En el 2011, obtuvo su primera nominación al Oscar, Globo de Oro y Premio SAG por su aclamada interpretación como una adolescente asolada por la pobreza en el drama independiente Winter's Bone (Invierno profundo).

Lawrence obtuvo reconocimiento internacional por su interpretación de 'Katniss Everdeen' en la taquillera serie mundial The Hunger Games (Los juegos del hambre), que la establecieron como una de las heroínas de acción más taquilleras de todos los tiempos. Sus otros créditos cinematográficos incluyen Passengers (Pasajeros), al lado de Chris Pratt; Serena, de Suzanne Bier; House at the End of The Street (La casa de al lado), de Mark Tonderai, junto a Elisabeth Shue y Max Thieriot; The Beaver (Mi otro yo), de Jodie Foster, junto a Mel Gibson y Anton Yelchin; Like Crazy (Con locura), deDrake Doremus, al lado de Anton Yelchin y Felicity Jones; Poker House, de Lori Petty, junto a Selma Blair y Bokeem Woodbine, por la que obtuvo el premio a Actuación Sobresaliente en la Competencia Narrativa del Festival de Cine de Los Ángeles, en el 2008; y The Burning Plain (Fuego), que representó el debut como director de Guillermo Arriaga, al lado de Charlize Theron y Kim Basinger. La película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, en el 2008, donde Lawrence ganó el Premio Marcello Mastroianni a Mejor Actor Joven.

En televisión, los créditos de Lawrence incluyen tres temporadas de la serie cómica The Bill Engvall Show, para TBS.

En el 2012, creó la Jennifer Lawrence Foundation para apoyar organizaciones benéficas que se dediquen a cubrir las necesidades vitales de los niños e impulsen el conocimiento y la participación de las artes. Es una defensora de la igualdad de géneros, y se unió recientemente al concejo de Represent.us, una organización bipartita que trabaja en todo el país para pasar poderosas leyes anticorrupción destinadas a detener el soborno político y arreglar nuestras elecciones arruinadas.

JOEL EDGERTON (Nate Nash)

Joel Edgerton nació en Blacktown, New South Wales. Estudió en la Escuela de Teatro de Nepean al oeste de Sídney, antes de haber hecho la transición a papeles en teatro y cine. Edgerton lanzó su carrera cinematográfica con Star Wars Episode II: Attack of the Clones y Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (La guerra de las galaxias: Episodio III - La venganza de los Sith), donde interpretó a un joven 'Owen Lars', hermanastro de 'Anakin Skywalker' y tío de 'Luke Skywalker'.

Recientemente, Edgerton apareció en Loving (El matrimonio Loving), dirigida por Jeff Nichols, por la que obtuvo una nominación al Globo de Oro a Mejor Actor. La película, que narra la verdadera historia de un matrimonio interracial que fue enviado a prisión en 1958 en Virginia, la coprotagonizó con Ruth Negga, Michael Shannon y Nick Kroll. Loving fue estrenada por Focus Features el 4 de noviembre de 2016.

En la actualidad, Edgerton está en la producción de Bright, al lado de Will Smith y Noomi Rapace. La película es dirigida por David Ayer.

Edgerton también estrenó recientemente el thriller It Comes At Night (Viene de noche), dirigido por Trey Edward Shults. La película, en la que actúa junto a Riley Keough, sigue a un padre que no se detendrá ante nada para proteger a su esposa e hijo de una presencia malévola y misteriosa, que los aterroriza justo a las afueras de su casa. Además, Edgerton terminó la producción de Untitled Nash Edgerton Project, junto a Charlize Theron, Amanda Seyfried y Thandie Newton.

En enero de 2016, Edgerton protagonizó el western Jane Got A Gun, al lado de Natalie Portman. Dirigida por Gavin O'Connor y estrenada por The Weinstein Company, la película sigue a una mujer que le pide a su ex amante que le ayude a salvar a su esposo bandido de una pandilla que pretende asesinarlo. En marzo de 2016, Edgerton también apareció en la película Midnight Special, de Jeff Nichols, al lado de Michael Shannon y Kirsten Dunst. Una película contemporánea de ciencia ficción, Midnight Special es la más reciente de una serie de realizadores de primera línea con los que Edgerton ha trabajado. La película fue distribuida por Warner Bros. y eOne.

En septiembre de 2015, Edgerton actuó en el drama criminal de acción Black Mass (Pacto criminal), de Scott Cooper, junto a Johnny Depp, Benedict Cumberbatch y Dakota Johnson. Basada en el libro de 2001 de los autores Dick Lehr y Gerard O'Neill, la historia revela los hechos de la vida real de Whitey Bulger, infame criminal del sur de Boston -y hermano de un senador de estado-, que se convirtió en informante del FBI para derrocar a una familia de mafiosos que estaba invadiendo su territorio. Edgerton interpreta a 'John Connolly', amigo de la infancia de Bulger y agente corrupto del FBI. La película tuvo se estreno mundial en la 72ª edición del Festival de Cine de Venecia y fue distribuida por Warner Bros. Black Mass también se exhibió en el Festival de Cine de Telluride y en el Festival Internacional de Cine de Toronto, además de que le valió a Edgerton el premio "Virtuoso" en el Festival Internacional de Cine de Santa Barbara, que se dedica a festejar las actuaciones reveladoras.

Agosto de 2015 representó el debut como director de cine de Edgerton con The Gift (El regalo), protagonizada por Jason Bateman. Edgerton coprotagonizó la película con Rebecca Hall, en una historia que explora la relación de Bateman y Hall, marido y mujer que buscan reavivar su matrimonio en una nueva ciudad, sólo para ver cómo su vida es perturbada por un "amigo" del pasado. Edgerton escribió el guión y produjo la película, y fue nominado para el Premio del Directors Guild of America (Sindicato de directores de cine de los EE UU) a Mejor Ópera Prima. The Gift fue distribuida por STX Entertainment.

En diciembre de 2014, Edgerton actuó en el recuento épico de la historia bíblica Exodus: Gods and Kings (Éxodo: Dioses y reyes), del director Ridley Scott. Edgerton hizo mancuerna con Christian Bale, una vez que protagonizaron en pantalla a los hermanos 'Ramsés' y 'Moisés', respectivamente. La película fue producida por 20th Century Fox. A principios del 2014, Edgerton apareció en el thriller psicológico Felony, que escribió, produjo y protagonizó. Edgerton interpreta a un oficial que, después de una noche de festejos con alcohol, le provoca un accidente a un joven ciclista en la carretera, y a la postre miente acerca del incidente a sus compañeros de oficio. La película australiana se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en el 2013.

En el 2013, Edgerton interpretó al personaje de 'Tom Buchanan' en la nueva versión de Baz Luhrmann de The Great Gatsby (El gran Gatsby), que protagonizó junto a Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan. Warner Bros. estrenó la película, basada en la famosa novela de F. Scott Fitzgerald, el 10 de mayo. Ese mismo año se estrenó en el Festival de Cine de Cannes.

En diciembre de 2012, Edgerton tuvo un papel fundamental al lado de Jessica Chastain y Chris Pratt en Zero Dark Thirty (La noche más oscura), de Kathryn Bigelow. La película narra la búsqueda y eventual muerte de Osama Bin Laden por las tropas especiales de los Estados Unidos en Pakistán, y fue nominada a Mejor Película en la 85ª edición de los Premios de la Academia. Joel también apareció en The Odd Life of Timothy Green (La extraña vida de Timothy Green), al lado de Jennifer Garner; el aclamado drama de artes marciales mixtas Warrior (La última pelea), junto a Nick Nolte y Tom Hardy; y la 'precuela' de The Thing (La cosa del otro mundo), original de John Carpenter, junto a Mary Elizabeth Winstead.

En el 2010, Edgerton protagonizó la película australiana Animal Kingdom, un poderoso drama criminal que explora la batalla intensa entre una familia criminal y la policía, y las vidas ordinarias que quedan atrapadas en el camino. En el 2010, la película recibió el Premio World Jury en el Festival de Cine de Sundance y también fue galardonada con los premios del Australian Film Institute/AFI a Mejor Película AFI y AFI Member's Choice. Edgerton fue honrado con un Premio AFI a Mejor Actor Secundario a nombre del filme.

En el 2008, Edgerton fue visto en el filme The Square, dirigido por su hermano Nash Edgerton. Ese mismo año, Edgerton protagonizó Acolytes (Juegos de asesinos), una película australiana acerca de jóvenes que obtienen venganza de un asesino en serie. En el 2007, Edgerton fue visto en la película Whisper (El hijo del diablo), con Josh Holloway. También tuvo un papel significante en la película estadounidense Smokin' Aces (La última carta), en el 2006.

En el 2005, Edgerton apareció en la comedia británica Kinky Boots (Kinky Boots: Botas audaces para pies diferentes), en un papel protagónico al lado de Chiwetel Ejiofor, como el hijo de un fabricante de zapatos fallecido que deberá de encontrar un nicho de mercado en el siglo XXI. Ese mismo año, Edgerton prestó su voz para el personaje del título en The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello, un cortometraje animado nominado al Premio de la Academia.

En el 2009, fuera de pantalla, Edgerton interpretó a 'Stanley' junto a Cate Blanchett en la aclamada producción de la Sydney Theatre Company de A Streetcar Named Desire. Edgerton y Blanchett también interpretaron la obra ante localidades agotadas en el Kennedy Center, en noviembre de 2009, seguida de una corrida en la Brooklyn Academy of Music (Academia de música de Brooklyn), en diciembre de 2009. Ha aparecido en múltiples producciones teatrales, más notablemente de The Sydney Theatre Company -Blackrock, Third World Blues y Love for Love- y Bell Shakespeare -Henry IV. En televisión, Edgerton es conocido por haber interpretado el papel de 'Will' en la serie The Secret Life of Us, por la que fue nominado para un Premio AFI.

En la actualidad, Edgerton divide su tiempo entre Australia y Los Ángeles.

MATTHIAS SCHOENAERTS (Ivan Egorov)

Matthias Schoenaerts es un actor flamenco. Comenzó actuando en escena, de niño, al lado de su padre, Julien Schoenaerts, en The Little Prince.

A los quince años, hizo su debut en la pantalla grande en la película nominada al Premio de la Academia Daens, de Stijn Coninx.

Después de haberse graduado de la Royal Academy of Dramatic Arts (Real Academia de Artes Dramáticas) en Antwerp, actuó en una serie de producciones teatrales, cortometrajes y largometrajes premiados. Su papel secundario en Black Book (La lista negra), de Paul Verhoeven, le sirvió de presentación ante más vastas audiencias europeas. Su actuación protagónica en la película nominada al Premio de la Academia Bullhead, de Michaël Roskam, llamó la atención de la comunidad cinematográfica internacional, una vez que recibió reconocimientos, incluyendo el Premio FIPRESCI a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, el Premio a Mejor Actor en el Austin Fantastic Fest y el premio a la actuación en el AFI Fest.

Después, actuó junto a Marion Cotillard en Rust and Bone (Metal y hueso), de Jacques Audiard, por la que obtuvo un Premio César; se reunió de nueva cuenta con el director Michaël Roskam para The Drop (La entrega), con Tom Hardy, Noomi Rapace y James Gandolfini; y fue parte del ensamble de la película Blood Ties, de Guillaume Canet.

Matthias Schoenaerts después fue visto en Suite Française (Un amor prohibido), con Michelle Williams y Kristin Scott Thomas, dirigida por Saul Dibb; Far from the Madding Crowd (Lejos del mundanal ruido), dirigida por Thomas Vinterberg, junto a Carey Mulligan, basada en la novela de Thomas Hardy; A Bigger Splash, deLuca Guadagnino, con Tilda Swinton, Ralph Fiennes y Dakota Johnson; Maryland, de Alice Winocour, al lado de Diane Kruger; y The Danish Girl (La chica danesa), de Tom Hooper, con Eddie Redmayne y Alicia Vikander en los papeles protagónicos.

En el 2017, Matthias Schoenaerts protagonizó la nueva película de Michaël R. Roskam, Le Fidèle, con Adèle Exarchopoulos, y la película de Netflix Our Souls at Night, de Ritesh Batra, con Jane Fonda y Robert Redford.

En el 2018, será visto en Operación Red Sparrow, dirigida por Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, y en Radegund, de Terrence Malick.

También interpretará el papel protagónico en la nueva película de Thomas Vinterberg, Kursk, con Colin Firth, y en la ópera prima de Laure de Clermont-Tonnerre, Mustang, así como en Territoires, deDavid Oelhoffen, con Reda Kateb.

CHARLOTTE RAMPLING (Matrona)

Charlotte Rampling comenzó su carrera en 1964. Algunas de sus películas notables incluyen Georgy Girl, The Damned (La caída de los dioses), de Luchino Visconti, The Night Porter (Portero de noche), de Liliana Cavani, Farewell my Lovely, Stardust Memories, de Woody Allen, The Verdict (El veredicto), de Sidney Lumet, Angel Heart (Corazón satánico), de Alan Parker, The Cherry Orchard (El jardín de los cerezos), de Michael Cacoyannis, Max My Love, de Nagisa Oshima, Under the Sand y Swimming Pool, ambas de François Ozon, Heading South, de Lauren Cantet, Wings of a Dove (Las alas de la paloma), de Iain Softley, y Lemming, de Dominik Moll.

Su trabajo más reciente incluye I, Anna, The Eye of the Storm, The Duchess (La duquesa), Never Let Me Go (Nunca me abandones), Melancholia (Melancolía), Life During Wartime, 45 Years (45 años), The Sense of an Ending y Euphoria. En el 2016, Rampling fue nominada para un Oscar por 45 Years.

JEREMY IRONS (General Korchnoi)

El actor británico Jeremy Irons tiene un legado extraordinario con actuaciones en cine, televisión y teatro. Ganó el Premio de la Academia® a Mejor Actor por su actuación como 'Claus von Bulow' en Reversal of Fortune (El misterio von Bulow). También ha ganado el Globo de Oro®, el Premio Emmy® (de horario estelar), el Premio Tony®, y el Premio SAG®.

Sus filmes más memorables incluyen The French Lieutenant's Woman (La amante del teniente francés), The Mission (La misión), Dead Ringers (Una vez en la vida), Damage, M. Butterfly y Lolita (Lolita: Una pasión prohibida), de Adrian Lyne. Es la voz del león malvado 'Scar' en el clásico de Disney The Lion King (El rey león). También exhibió su comprensión del género de acción después de haber protagonizado al lado de Bruce Willis Die Hard: With A Vengeance (Duro de matar 3: La venganza).

Otras películas importantes en su carrera incluyen Being Julia (Julia, una mujer seductora) con Annette Bening; Appaloosa (Entre la vida y la muerte) con Ed Harris y Viggo Mortensen; y Stealing Beauty (Belleza robada), de Bertolucci, con Liv Tyler. Irons recibió un Premio Tony por su actuación en la obra "The Real Thing", original de Tom Stoppard, y más recientemente apareció en la puesta en escena londinense de "Never so Good", que se presentó en el National Theatre, así como en "The Gods Weep", de la Royal Shakespeare Company.

Irons quizás y sea mejor conocido por su papel como Charles Ryder en la serie de televisión de culto Brideshead Revisited. Otros créditos en televisión incluyen la premiada miniserie Elizabeth I, dirigida por Tom Hopper, en la que Irons trabajó con Helen Mirren. Irons también interpretó al icónico fotógrafo 'Alfred Stieglitz' en la premiada película biográfica Georgia O'Keeffe.

El trabajo en cine más reciente de Irons incluye la premiada película independiente Margin Call (El precio de la codicia) con Kevin Spacey; The Words (El gran secreto) con Bradley Cooper; Beautiful Creatures (Hermosas criaturas), rodada en Luisiana y dirigida por Richard LaGravenese; y Night Train to Lisbon (Tren de noche a Lisboa), dirigida por Bille August.

En un periodo de tres años, que dio inicio en el 2010, Jeremy Irons interpretó el papel del 'Papa Alejandro VI' en la serie épica The Borgias (Los Borgia), un drama televisivo de ficción histórica creado por Neil Jordan, para Showtime. La serie, que se desarrolla a principios del siglo XVI, sigue a la familia Borgia, una dinastía italiana de origen español.

Trashed, el premiado documental ambientalista para el que Irons fue productor ejecutivo y actor protagónico, tuvo una proyección especial en el Festival de Cine de Cannes y continúa presentándose en cines y festivales de todo el mundo.

Los filmes más recientes de Irons incluyen High-Rise, la esperada adaptación del productor Jeremy Thomas de la obra de JG Ballard, dirigida por Ben Wheatley; The Man Who Knew Infinity, una producción de Edward R. Pressman, dirigida por Matthew Brown; Race, dirigida por Stephen Hopkins, basada en la historia verdadera de Jesse Owens y las Olimpiadas de 1936, en la que Irons interpreta a 'Avery Brundage'; The Correspondence, dirigida por el realizador italiano Giuseppe Tornatore; y Batman vs. Superman: Dawn of Justice (Batman vs. Superman: El origen de la justicia), dirigida por Zack Snyder, en la que Irons interpreta el papel de 'Alfred Pennyworth', para Warner Bros.

Durante la primavera de 2016, como parte del 250º aniversario del Bristol Old Vic, Jeremy Irons regresó a sus raíces en teatro y apareció en el papel de 'James Tyron' en "Long Day's Journey Into Night", original de Eugene O'Neill.

El 2016 también incluyó el estreno de la película basada en el videojuego Assassin's Creed, dirigida por Justin Kurzel, que Jeremy Irons protagonizó al lado de Michael Fassbender y Marion Cotillard.

Además, Irons terminó la producción de tres filmes: Justice League (La liga de la justicia), dirigido por Zack Snyder, An Actor Prepares, coprotagonizado por Jack Huston, y Monumental, dirigido por Brett Simon.

MARY-LOUISE PARKER (Stephanie Boucher)

El trabajo de Mary-Louise Parker en la serie Weeds, para Showtime, le valió un Globo de Oro, y cuatro nominaciones más al mismo premio, otra al Premio Satellite, tres nominaciones al Emmy y seis al SAG. Por Angels in America, de Mike Nichols, recibió el Premio Emmy y el Globo de Oro, y por su trabajo en The West Wing y en el telefilme The Robber Bride fue reconocida con nominaciones al Emmy, ganando por la última el Premio Gemini. En la pantalla chica protagonizó recientemente la miniserie When We Rise, Mr. Mercedes y Billions. Otros créditos en televisión incluyen Sugartime, Christmas in Conway, Saint Maybe, A Place for Annie, Vinegar Hill, Miracle Run, y muchas otras.

Apareció en las comedias de acción Red (RED: Retirados extremadamente duros) y Red 2, con Bruce Willis y John Malkovich, y en R.I.P.D. (R.I.P.D.: Policía del más allá),protagonizada por Jeff Bridges. El trabajo cinematográfico reciente de Parker incluye Chronically Metropolitan, y Golden Exits, de Alex Ross Perry. Otros créditos cinematográficos incluyen The Assassination of Jesse James (El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford), Saved! (¡Salvados!), Behaving Badly, Romance & Cigarettes, Fried Green Tomatoes (Tomates verdes fritos), Grand Canyon (Grand Canyon: En el corazón de la ciudad), Reckless, Solitary Man, The Portrait of A Lady (Retrato de una dama), Howl, Boys On The Side (Sólo ellas y los muchachos a un lado), The Client (El cliente),Naked In New York, Bullets Over Broadway (Balas sobre Broadway), Longtime Companion, Pipe Dream, Red Dragon (Dragón rojo), Solitary Man, The Five Senses (Cinco sentidos), The Maker, y muchas más.

Parker interpretó recientemente el papel de 'Georgie' en la obra Heisenberg, original de Simon Stephens. Hizo su debut en Broadway en el papel de 'Rita' en Prelude to a Kiss, (nominación al Tony® y al Drama Desk, Premio Theatre World y Premio Clarence Derwent). Interpretó el papel de 'Li'l Bit' en How I Learned To Drive, (Premio Obie, Premio Lucille Lortel y una nominación al Outer Critics Circle). De igual manera, encarnó el papel de 'Catherine' en Proof (Premios Tony®, Drama Desk, Outer Critics Circle, Drama League, Lucille Lortel, Obie, New York Magazine y T. Schreiber) y protagonizó en Broadway la obra Reckless, (nominación al Tony®) y Bus Stop. Mary-Louise encarnó roles en Dead Man's Cell Phone, de Sarah Ruhl, The Snow Geese, de Sharr White, Four Dogs and A Bone, de John Patrick Shanley, y la adaptación de Christopher Shinn de Hedda Gabler. Apareció en los estrenos en los Estados Unidos de las producciones de The Art of Success y Communicating Doors. Ha trabajado de manera extensa fuera-de-Broadway y en teatros independientes de Broadway, así como en teatro regional, además de haber cofundado el teatro Edge con Peter Hedges y Joe Mantello, donde actuó en The Age Of Pie y The Girl In Pink, entre otras producciones.

También una escritora, Mary-Louise fue contribuidora de la revista Esquire durante más de una década, y ha escrito para The New York Times, O magazine, Bullett, Bust, The Riveter, In Style, Hemispheres, y otras. Su primer libro, Dear Mr. You fue publicado por Scribner ante elogios de la crítica, y fue traducido a cinco idiomas e incluido en la lista de los mejores libros del año del San Francisco Chronicle. El audio-libro fue nominado a mejor narración por la Audio Publishers Association.

La carrera de Parker ha sido honrada en los Festivales de Cine de Filadelfia y de Sonoma y en los Premios Robert Brustein, así como por el teatro Steppenwolf y el New York Women in Film, donde recibió el premio Muse. Sus esfuerzos humanitarios fueron reconocidos con el Premio Courage por la Los Angeles County Commission on Human Relations, además de haber recibido el premio GLAAD y el reconocimiento 'Entertainer of the Year', que le otorgó la revista OUT. El Hetrick Martin Institute y el NY LGBTQ Center le reconocieron sus esfuerzos a nombre de la comunidad LGBTQ. Sus objetos conmemorativos personales y profesionales están archivados en el Howard Gottlieb Center de la Universidad de Boston.

JOELY RICHARDSON (Nina Egorova)

Joely Richardson estudió en el RADA y después trabajó en los teatros RSC, Old Vic, Almeida y West End. Su primer filme fue Wetherby, dirigido por David Hare (nominación a Mejor Actriz Novel en los Evening Standard), seguido de Drowning By Numbers, de Peter Greenaway, Sister By Sister y Lady Chatterley's Lover, de Ken Russell.

Las audiencias estadounidenses la vieron por primera vez en 101 Dalmatians (101 dálmatas). Algunas de sus películas incluyen I'll Do Anything (Dispuesto a todo), de James Brooks, Event Horizon, The Patriot (El patriota), Maybe Baby y Endless Love (Amor eterno). Su trabajo más reciente incluye Anonymous (Anónimo), The Girl With The Dragon Tattoo (La chica del dragón tatuado), Thanks For Sharing (Gracias por compartir), Maggie, Papa y Snowden, de Oliver Stone.

Hace unos cuantos años regresó a sus raíces teatrales en Side Effects (nominación al Drama a Mejor Actriz), Ivanov (nominación al Outer Critics' a Mejor Actriz), que se presentó en el CSC, y The Belle of Amherst (nominación al Drama Desk a Mejor Artista Solista), todas en Nueva York. De igual manera, actuó en la trilogía de War of The Roses, original de Shakespeare, para Sir Trevor Nunn.

Algunos de sus papeles en televisión incluyen a la 'Sra. Simpson' en Wallis and Edward, 'The Last Queen' en The Tudors y 'Julia' en el drama ganador del Globo de Oro Nip/Tuck, para FX, por el que fue nominada en dos ocasiones a Mejor Actriz.

En el 2016, Joely rodó tres películas, The Hatton Garden Job, Time Of Their Lives e In Darkness. También realizó una serie de televisión para NBC, Emerald City, donde interpretó a 'White Witch Glinda'.

CIARÁN HINDS (Coronel Zyuganov)

Ciarán puede ser visto como protagonista de Bleed For This, de Ben Younger. Recientemente terminó Woman Walks Ahead, que protagonizó junto a Sam Rockwell y Jessica Chastain. En la actualidad se encuentra interpretando un papel recurrente en la serie The Terror, para AMC. En el lado teatral, Ciaran terminó recientemente una temporada en The Crucible, original de Arthur Miller, en Broadway, con Saoirse Ronan y Ben Whishaw, y no tiene mucho que finalizó su corrida de Hamlet en el teatro Barbican, junto a Benedict Cumberbatch.

Otros papeles incluyen a 'Mance Rayder' en Game of Thrones y como 'Bud Hammond' en Political Animals. Previo a ello, apareció en el papel de 'DCI Langton' en Above Suspicion, de Linda La Plante, y como 'Julius Caesar' en la coproducción de la BBC/HBO de Rome.

Entre sus extensos créditos cinematográficos se encuentran The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover (El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante), de Peter Greenaway, Veronica Guerin y The Phantom of the Opera (El fantasma de la ópera), ambas para Joel Schumacher, Miami Vice para Michael Mann y Munich para Steven Spielberg, Amazing Grace para Michael Apted, Nativity para Catherine Hardwicke, Hallam Foe, A Tiger's Tail, Excalibur para John Boorman, Margot at the Wedding (Margot en la boda) para Noah Baumbach, There Will Be Blood (Petróleo sangriento) para Paul Thomas Anderson, Stop Loss para Kimberly Pearce, In Bruges (En Brujas) para Martin McDonagh, The Tale of Despereaux, Miss Pettigrew Lives for a Day, Cash, Race To Witch Mountain (La montaña embrujada), The Eclipse, de Conor McPherson, por la que obtuvo el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Tribeca, Life During Wartime, The Debt (Al filo de la mentira), Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter y las reliquias de la muerte), John Carter of Mars (John Carter: Entre dos mundos), Salvation, The Rite (El rito), Tinker, Tailor, Soldier, Spy (El espía que sabía demasiado), Ghost Rider: Spirit of Vengeance (Ghost Rider: Espíritu de venganza), The Woman in Black (La dama de negro), Closed Circuit (Circuito cerrado), The Disappearance of Eleanor Rigby, The Sea, Frozen (Frozen: Una aventura congelada), Last Days in the Desert (Los últimos días en el desierto), Agent 47 (Hitman: Agente 47 ) y Driftless Area.

SASHA FROLOVA (Anya)

Oriunda de la ciudad de Nueva York, Sasha Frolova es una actriz y fotógrafa, y ha entrelazado ambas actividades para establecer una presencia tanto en la pantalla grande como en los medios impresos. Su trabajo se publicó más recientemente en la revista King Kong, al lado de la obra de fotógrafos icónicos como David Lachapelle, además de aparecer en un editorial este año para Marc Jacobs. Sus colecciones de fotografía previas, 'Busts, 2016' y 'Nana, 2015', fueron publicados con ensayos que les acompañaban, y tuvieron un impacto poderoso en la audiencia, por lo que fueron adquiridos por revistas tales como Paper Magazine, Refinery29 e, incluso, The Huffington Post. También trabaja en el mundo de la moda frente a cámaras, y puede ser vista en la serie de cortometrajes más recientes de Autumn De Wilde, The Postman Dreams, para Prada, al lado de Elijah Wood.

En el 2016, Sasha hizo grandes progresos en su carrera en la actuación al conseguir el papel periódico de la joven 'Cathy' en el programa piloto de la serie The Interestings, dirigida por Mike Newell, para Amazon, que fue adaptada de la nominada novela homónima. A la postre, interpretó el papel protagónico en la película de Dark Rabbit Blood Surf, producida por James Franco, y en The Empty Man, al lado de James Badge Dale, para 20th Century Fox. Más recientemente apareció en The OA, para Netflix, y tuvo una participación como actriz invitada en Blue Bloods, para CBS.

Sasha después será vista en Operación Red Sparrow, al lado de Jennifer Lawrence y dirigida por Francis Lawrence, para 20th Century Fox. En televisión, Sasha se unió al reparto de Snowpiercer, para TNT, en el papel regular de 'Pixi Aariak', al lado de Jennifer Connelly y Daveed Diggs, que será rodada más tarde este año.

SAKINA JAFFREY (Trish Forsyth)

En la actualidad, Sakina Jaffrey estelariza la serie Timeless como la 'Agente Denise Christopher', para NBC. Sakina interpretó de manera memorable a 'Linda Vasquez', jefa de gabinete de la Casa Blanca, en la serie original de Netflix House of Cards, dirigida y producida por David Fincher. En la actualidad también tiene un papel recurrente en la serie ganadora del Globo de Oro Mr. Robot, para USA, donde interpreta a 'Antara Nayar', además de aparecer en The Mindy Project, como 'Sonu', la mamá de 'Mindy Lahiri', para Hulu. Previos papeles recurrentes incluyen a la 'Sheriff Leena Reyes' en Sleepy Hollow, para Fox, a la 'Dra. Hickman' en Third Watch, para NBC, y la 'Sra. Chandra Suresh' en Heroes, para NBC. Apariciones como actriz invitada incluyen: Blindspot, Madam Secretary, Girls, Sex and the City, Law and Order y Law and Order: SVU.

En cine, Sakina puede ser vista en la película The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach, junto a Dustin Hoffman y Ben Stiller. Las audiencias quizás y recuerden a Sakina como 'Nilma', la vecina de armas tomar de Kate Hudson en Raising Helen (Educando a Helen), de Garry Marshall. Entre sus docenas de películas, ha tenido el privilegio de trabajar con Jonathan Demme, James Ivory, Sidney Lumet y Frank Oz.

Oriunda de Nueva York, Sakina bailó de niña con el ballet Joffrey en el City Center e hizo su debut en la actuación a los 17 años en Marie and Bruce, de Wallace Shawn, en el Public Theatre. A la postre, interpretó papeles protagónicos en Romeo and Juliet, en el Festival de Teatro de Williamstown, y en Alice in Wonderland (Alicia en el país de las maravillas), en el Kennedy Center. Ha continuado trabajando en escenarios neoyorquinos, donde apareció el año pasado en el vanguardista éxito fuera-de-Broadway Small Mouth Sounds, escrito por Bess Wohl y dirigido por Rachel Chavkin. Sakina se graduó con honores de la Facultad de Vassar con un título en lengua y literatura chinas. Es hija de la autora de libros de cocina y actriz Madhur Jaffrey, de reconocimiento internacional, y de Saeed Jaffrey, finada estrella de cine de Bollywood y de Inglaterra.

ACERCA DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN

FRANCIS LAWRENCE (Director)

A lo largo de las últimas dos décadas, Francis Lawrence ha cautivado a las audiencias de todo el mundo con su creativa obra cinematográfica. Un director y productor de cine, videos musicales y televisión, Lawrence se ha establecido como un visionario artístico veterano que no sólo puede satisfacer cualquier sector demográfico, sino que también es capaz de entender y transmitir las visiones de algunos de los artistas más influyentes del mundo.

Lawrence dirigió más recientemente The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (Los juegos del hambre: Sinsajo - El final), cuarta y última parte de la muy popular franquicia de Hunger Games. La película, estrenada en noviembre de 2015 por Lionsgate, recabó más de $650 millones de dólares en todo el mundo y fue protagonizada por Jennifer Lawrence, Woody Harrelson, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Philip Seymour-Hoffman y Julianne Moore. Previamente, dirigió The Hunger Games: Mockingjay Part 1, que fue estrenada por Lionsgate en noviembre de 2014 y recabó más de $750 millones de dólares en taquilla mundial. Lawrence también dirigió la segunda parte de la franquicia, The Hunger Games: Catching Fire (Los juegos del hambre: En llamas), que fue estrenada en noviembre de 2013 y recabó más de $850 millones de dólares en el mundo.

En el 2005, Lawrence hizo su debut cinematográfico con Constantine, basada en el cómic Hellblazer, protagonizada por Keanu Reeves y Rachel Weisz. A ésta le siguió en el 2017 la exitosa película I Am Legend (Soy leyenda), una película de ciencia ficción-terror-acción-desastres adaptada de la novela homónima de Richard Matheson, protagonizada por Will Smith. En el 2011, Lawrence dirigió Water for Elephants (Agua para elefantes), basada en el best-seller de Sara Gruen y estelarizada por Reese Witherspoon, Robert Pattinson y Christoph Waltz. Lawrence también es un reconocido director de videos musicales, área donde ha ganado un Grammy® (Lady Gaga, "Bad Romance"), un Grammy latino (Shakira, "Whenever Whatever") y múltiples Premios VMA. Ha trabajado con artistas tales como Jay-Z, Britney Spears, Beyoncé, Pink, Gwen Stefani, Jennifer Lopez, Aerosmith, Janet Jackson y muchos otros. Francis también ha dirigido comerciales para muchos clientes de alto perfil, incluyendo The Gap, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Coca-Cola, Pepsi, L'Oreal, Bacardi, McDonald's, Disneyland, Oldsmobile, Covergirl y Maybelline.

Lawrence también tiene mucha experiencia en el mundo de la televisión. En el 2008, fungió como director y productor ejecutivo del programa piloto y varios episodios de la aclamada serie Kings. En el 2011, dirigió el programa piloto de Touch, protagonizado por Kiefer Sutherland, para FOX, en el que continuó como productor ejecutivo durante las dos temporadas que duró el programa.

En la actualidad, Lawrence está en el desarrollo de una serie de proyectos, incluyendo una película basada en la épica de Homero The Odyssey (La Odisea), para Lionsgate, Neverwhere yHouse of Thieves, ambas para Mark Gordon Company, y The Last Duel, para Studio 8, propiedad de Jeff Robinov.

En el 2015, Lawrence fue honrado con el Premio al Director del Año en CinemaCon.

JASON MATTHEWS (Autor)

Jason Matthews es un oficial retirado de la Junta Directiva de Operaciones de la CIA. A lo largo de una carrera que abarcó treinta y tres años, sirvió en múltiples lugares fuera del país y estuvo involucrado con el grupo clandestino de inteligencia de seguridad nacional, que se especializaba en operaciones de áreas denegadas. Matthews llevó a cabo reclutamiento de operaciones en contra de objetivos de Rusia-Europa del este, este de Asia, Medio Oriente y Caribe. Como jefe de varias estaciones de la CIA, colaboró con socios extranjeros en operaciones de contra proliferación y antiterrorismo. Es autor de los libros Red Sparrow, Palace of Treason yThe Kremlin's Candidate.

JUSTIN HAYTHE (Guionista)

Justin Haythe es un novelista estadounidense, escritor de cuentos y guionista. Nacido en Londres, se graduó de The American School en Londres y de la Facultad de Middlebury. Obtuvo su maestría en bellas artes de la Facultad Sarah Lawrence. Su primera novela, The Honeymoon, fue preseleccionada en el 2004 para el Premio Man Booker Prize. Escribió The Clearing (Secretos de un secuestro), dirigida por Pieter Jan Brugge, protagonizada por Helen Mirren y Robert Redford. Su adaptación de Revolutionary Road (Sólo un sueño) fue estrenada en diciembre de 2008, y fue nominada para un Premio USC Scripter, así como para un Premio BAFTA a Mejor Guión Adaptado. También trabajó en los filmes Snitch (El infiltrado), The Lone Ranger (El llanero solitario) y A Cure for Wellness (La cura siniestra), y en la venidera Bohemian Rhapsody.

PETER CHERNIN (Productor)

Peter Chernin es presidente y director general de The Chernin Group (TCG), que fundó en el 2009.

A través de Chernin Entertainment, compañía de entretenimiento y producción de TCG, Chernin ha producido una serie de éxitos taquilleros, incluyendo las taquilleras películas mundiales War For the Planet of the Apes (El planeta de los simios: La guerra), Rise of the Planet of the Apes (El planeta de los simios: [R]Evolución) y Dawn of the Planet of the Apes (Planeta de los simios: confrontación), que relanzaron la franquicia para una nueva generación; el drama nominado al Oscar® Hidden Figures (Talentos ocultos), del director Ted Melfi; el musical original The Greatest Showman (El gran showman); las comedias de acción The Heat (Chicas armadas y peligrosas) y Spy (Spy: Una espía despistada); Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares), de Tim Burton; el drama The Mountain Between Us (Más allá de la montaña); la comedia de aventuras Snatched (Viaje salvaje); el thriller de ciencia ficción Oblivion (Oblivion, El tiempo del olvido); la comedia dramática St. Vincent y el drama criminal The Drop (La entrega). Entre las películas venideras de Chernin se encuentran Operación Red Sparrow, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Jennifer Lawrence, Tolkien, dirigida por Dome Karukoski y estelarizada por Nicholas Hoult y Lily Collins, Underwater protagonizada por Kristen Stewart, y la película animada Spies in Disguise, en la que Will Smith y Tom Holland prestan sus voces para los personajes principales. Chernin funge como productor ejecutivo de la exitosa comedia televisiva New Girl, para FOX. Chernin Entertainment produjo previamente Ben and Kate y Touch, para Fox.

Los activos de TCG también incluyen CA Media, una compañía de inversión de medios ubicada en Asia; Otter Media, una empresa fundada con AT&T para lanzar e invertir en servicios de video sofisticados, y que supervisa una cartera de negocios, incluyendo Fullscreen Media, Ellation, Gunpowder & Sky y Hello Sunshine; así como inversiones estratégicas en compañías de tecnología y medios ubicadas en los EE UU, entre las que se encuentran Pandora, SoundCloud, Headspace, Flipboard, Scopely, Medium y Barstool Sports.

Antes de haber fundado TCG, el Sr. Chernin fungió como presidente y director general de News Corporation, y como presidente y director general de Fox Group. Chernin forma parte de los Concejos de American Express y UC Berkeley, y es consejero superior de Providence Equity Partners. Es presidente y cofundador de Malaria no More, una organización sin fines de lucro dedicada a acabar con muertes provocadas por la malaria. Chernin cuenta con una licenciatura en letras inglesas de UC Berkeley.

JENNO TOPPING (Productora)

Jenno Topping es presidente de cine y televisión en Chernin Entertainment.

Produjo y supervisó recientemente el desarrollo de los largometrajes Hidden Figures, drama nominado al Oscar® dirigido por Ted Melfi y protagonizado por Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe; The Greatest Showman, el musical original protagonizado por Hugh Jackman;War for the Planet of the Apes, tercera parte de la franquicia de éxito mundial;The Mountain Between Us, protagonizada porIdris Elba y Kate Winslet; Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, dirigido por Tim Burton; Spy, dirigido por Paul Feig y protagonizado por Melissa McCarthy; Snatched, protagonizado por Amy Schumer y Goldie Hawn; St. Vincent, protagonizado por Bill Murray y Melissa McCarthy; The Drop, con James Gandolfini y Tom Hardy; Mike and Dave Need Wedding Dates (Mike y Dave, Los busca novias), estelarizado por Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick y Aubrey Plaza; Exodus (Éxodo: Dioses y reyes), dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Christian Bale; y The Heat, con Sandra Bullock y Melissa McCarthy, que fue la comedia que más dinero ingresó en taquilla en el 2013.

Entre las películas venideras que Topping produjo y supervisó se encuentran Operación Red Sparrow, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Jennifer Lawrence; Underwater, estelarizada por Kristen Stewart; Tolkien, dirigida por Dome Karukoski y protagonizada por Nicholas Hoult y Lily Collins; y la película animada Spies in Disguise, en la que Will Smith y Tom Holland prestan sus voces para los personajes principales.

Topping supervisa la programación de televisión de Chernin Entertainment, que incluye la exitosa comedia ganadora del Emmy New Girl, para Fox. Series previas de Chernin Entertainment incluyen Ben and Kate y Touch, para Fox.

Los otros créditos de Topping incluyen Country Strong (Una nueva oportunidad), protagonizada por Gwyneth Paltrow y Tim McGraw; Catch and Release (Las vueltas de la vida), escrita y dirigida por Susannah Grant, con Jennifer Garner; y las películas de Charlie's Angels (Los ángeles de Charlie).

Topping fungió previamente como ejecutiva en HBO Films, donde supervisó, en 1995, las películas ganadoras del Premio Emmy y Globo de Oro The Late Shift (Kathy Bates) y Rasputin (Ian McKellen y Alan Rickman).

DAVID READY (Productor)

David Ready es vicepresidente ejecutivo de cine en Chernin Entertainment. Ahí, Ready produjo más recientemente Operación Red Sparrow, con el director Francis Lawrence, protagonizada por Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons y Matthias Schoenaerts, para 20th Century Fox. Previo a ello, supervisó el desarrollo y la producción deThe Mountain Between Us, un romance de supervivencia protagonizado por Idris Elba y Kate Winslet, que fue estrenado en octubre de 2017, y fue productor ejecutivo y supervisó el desarrollo de la comedia de verano Mike and Dave Need Wedding Dates (2016), protagonizada por Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick y Aubrey Plaza. En la actualidad, está produciendo Tolkien, dirigida por Dome Karukoski y protagonizada por Nicholas Hoult y Lily Collins, para Fox Searchlight.

En el 2004, Ready comenzó su carrera como ejecutivo en los estudios de Warner Bros., cuando se unió a Jerry Weintraub Productions como director de desarrollo. Ahí, trabajó en proyectos tales como la franquicia de Ocean's Eleven (La gran estafa) y Tarzan.

En el 2006, Ready pasó a Di Bonaventura Pictures como vicepresidente justo cuando la compañía estaba entrando en la producción de la primera película de Transformers. Ready trabajó en los tres primeros filmes de Transformers, además de haber desarrollado y coproducido la comedia de acción Red (RED: Retirados extremadamente duros), y haber fungido como productor de la secuela en el 2013, Red 2. Otros créditos con di Bonaventura incluyen haber sido productor ejecutivo del thriller Man on a Ledge (Al borde del abismo), en el 2012, y de Jack Ryan: Shadow Recruit (Código sombra: Jack Ryan), en el 2013.

Oriundo de Boston y graduado de la Universidad de Washington en St. Louis, Ready comenzó su carrera en la oficina de correos en Industry Entertainment, en el 2001.

STEVEN ZAILLIAN, (Productor)

Steven Zaillian es un guionista, director, editor y productor estadounidense. Ganó el Premio de la Academia, un Globo de Oro y un Premio BAFTA por su guión de Schindler's List (La lista de Schindler), y también ha recibido nominaciones al Oscar por Awakenings (Despertares), Gangs of New York (Pandillas de Nueva York) y Moneyball (El juego de la fortuna). En el 2009, le otorgaron el Premio Distinguished Screenwriter (Guionista Distinguido) en el Festival de Cine de Austin y, en el 2011, el Premio Laurel a Screenwriting Achievement (Logros en Guionismo) por parte del Writers Guild of America (Sindicato de escritores de los Estados Unidos). Zaillian es fundador de Film Rites, una compañía productora de cine.

JO WILLEMS (Director de Fotografía)

Jo Willems, ASC, SBC nació y fue criado en un pequeño pueblo cerca de Antwerp, en Bélgica. Estudió cine en Bruselas, pero se dio de baja en su tercer año. A los 21 años se mudó a Londres y continuó sus estudios en la Escuela de Cine de Londres. Comenzó su carrera como director de fotografía en videos musicales. Al poco tiempo, conoció a David Slade, quien se convirtió en un antiguo colaborador, y con quien hizo la película Hard Candy (Niña mala), en el 2013. El filme ganó el premio a Mejor Película y el Premio del Público en el Festival de Sitges y Jo ganó el premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cine Fantástico de Málaga. Para los dos fue su ópera prima.

En el 2000, después de haber obtenido su permiso de residencia a través del programa de diversidad de visas, se mudó a Los Ángeles. Continuó trabajando en videos musicales y comerciales, donde conoció al director Francis Lawrence. En el 2012, Francis le ofreció a Jo la oportunidad de fotografiar el programa piloto de Touch, protagonizado por Kiefer Sutherland. Desde entonces, Francis y Jo han trabajado juntos en tres filmes de la serie The Hunger Games y en Operación Red Sparrow.

Jo ha fotografiado una amplia gama de temas y estilos, desde Hard Candy a Rocket Science, Limitless (Sin límites), 30 Days of Night (Treinta días de noche), Hunger Games y el programa de televisión American Gods.

Siempre trata cada historia y cada película como un nuevo comienzo y hace un gran esfuerzo por encontrar un estilo visual que apoye la historia, y embone en la narrativa. Operación Red Sparrow fue una película particularmente satisfactoria para profundizar en ella; una historia de espías de Europa del este. Jo vive en Los Ángeles con su esposa Karen, oriunda de Dublín, quien es productora de comerciales. Sus dos hijas nacieron en Los Ángeles.

MARIA DJURKOVIC (Diseñadora de Producción)

La obra diversa de la diseñadora de producción Maria Djurkovic pone en evidencia su cuidadosa atención a los detalles de época y a una perspectiva distintiva del paisaje mundial.

Djurkovic se reunió recientemente con Tomas Alfredson, su director en Tinker Tailor Soldier Spy (El espía que sabía demasiado), para The Snowman (El hombre de nieve). Filmada en su totalidad en Oslo y en zonas rurales de Noruega, The Snowman es estelarizada por Michael Fassbender y Rebecca Ferguson como investigadores que proyectan la reaparición de un asesino en serie, después de la primera nevada de la temporada invernal.

Para Gold, de Stephen Gaghan, protagonizada por Matthew McConaughey, Djurkovic creó una instalación de excavación de oro en los parajes silvestres de Indonesia, y recreó la ciudad de Nueva York a principios de la década de los '80.

A Bigger Splash, de Luca Guadagnino, llevó a Djurkovic y a los actores Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts, Ralph Fiennes y Dakota Johnson a una villa remota de la costa italiana. A Bigger Splash recibió elogios de la crítica después de su estreno en el Festival de Cine de Venecia en el 2015.

Djurkovic fue nominada para un Premio de la Academia, un BAFTA y el Premio del Art Director's Guild (Sindicato de Directores de Arte), por The Imitation Game (El código enigma), de Morten Tylden, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Keira Knightley. La sumamente aclamada adaptación de Tomas Alfredson de la novela de John le Carré Tinker Tailor Soldier Spy obtuvo nominaciones al BAFTA y al Art Director's Guild, así como un Premio European Film por el diseño de Djurkovic. Djurkovic también recibió nominaciones al Premio del Art Director's Guild por la querida The Hours (Las horas) y Billy Elliot, ambas de Stephen Daldry.

Los créditos adicionales de Djurkovic como diseñadora de producción incluyen Vanity Fair (Vanidad), de Mira Nair; Sylvia, de Christine Jeffs; Scoop (Amor y muerte) yCassandra's Dream (Los inquebrantables), ambas de Woody Allen; el exitazo taquillero Mamma Mia!, de Phyllida Lloyd; Sliding Doors (Si yo hubiera), de Peter Howitt; Wilde, de Brian Gilbert; The Invisible Woman, para eldirector Ralph Fiennes; y The Young Prisoner's Handbook, de Benjamin Ross.

En televisión, Djurkovic recibió una nominación al Emmy por RKO 281, protagonizada por Liev Schreiber y dirigida por Benjamin Ross, para HBO.

En el 2016, Djurkovic aceptó orgullosa una beca honoraria de la Facultad de Worcester de la Universidad de Oxford, alma mater de Djurkovic. En el 2002, Djurkovic fue honrada con el Premio Women in Film and Television Technical Achievement.

ALAN EDWARD BELL (Editor)

El editor Alan Edward Bell A.C.E., es mejor conocido por su trabajo en (500) Days of Summer (500 días con ella), Water For Elephants, The Amazing Spiderman (El sorprendente hombre araña) y The Hunger Games: Catching Fire yMockingjay Parte1y2. El currículo de Alan abarca más de veintiocho años de experiencia en la postproducción e incluye una larga lista de créditos en edición, así como en efectos visuales. Vive en New Hampshire con su esposa y tres hijos.

JAMES NEWTON HOWARD (Música de)

James Newton Howardes uno de los compositores más versátiles y respetados que trabajan actualmente en la industria cinematográfica, con una carrera que abarca más de treinta años y que comprende más de 130 proyectos de cine y televisión.

Sus innumerables créditos cinematográficos incluyen las bandas sonoras nominadas al Oscar por Defiance (Desafío), Michael Clayton, The Village (La aldea), The Fugitive (El fugitivo),The Prince of Tides (El príncipe de las mareas) y My Best Friend's Wedding (La boda de mi mejor amigo), así como canciones nominadas al Oscar por Junior y One Fine Day (Un día muy especial). Howard también recibió nominaciones al Globo de Oro por sus bandas sonoras para la nueva y taquillera versión de King King, de Peter Jackson, y Defiance, además de las canciones previamente mencionadas.

Además, Howard ganó en el 2009 el Premio Grammy por la banda sonora de The Dark Knight (Batman: El caballero de la noche), cuya composición la compartió con Hans Zimmer, y recibió nominaciones al Premio Grammy por su música en Blood Diamond (Diamante de sangre) y su canción para One Fine Day. Asimismo, ganó un Premio Emmy por el tema de la serie Gideon's Crossing, de Andre Braugher, y recibió cuatro nominaciones adicionales al Emmy por la serie de Netflix A Series of Unfortunate Events, por la película de HBO All The Way, y por los temas de la perdurable serie ER y de la serie Men, protagonizada por Ving Rhames. En el 2008, recibió el Premio World Soundtrack a Compositor de Cine del Año por su trabajo en los filmes Charlie Wilson's War (Juego de poder), Michael Clayton y I Am Legend (Soy leyenda).

Su éxito refleja la experiencia de un pasado musical pródigo. Inspirado por su abuela, una violinista clásica que tocó en la Sinfonía de Pittsburgh en las décadas de los '30 y '40, Howard comenzó a estudiar piano a los cuatro años. Después de haber estudiado para titularse en piano de la Music Academy of the West, en Santa Bárbara, y de la Escuela de Música Thornton, en la USC, terminó su educación formal con estudios de orquestación bajo la tutela del legendario arreglista Marty Paich.

Si bien su preparación fue clásica, Howard nunca perdió interés en el rock y en la música pop, y fueron sus primeros trabajos en el ámbito del pop lo que le permitió pulir sus talentos como músico, arreglista, compositor y productor. Acumuló una serie de colaboraciones en estudio con algunos de los más grandes nombres de la música pop, incluyendo Elton John; Crosby, Stills & Nash; Barbra Streisand; Earth, Wind and Fire; Bob Seger; Rod Stewart; Toto; Glenn Frey; Diana Ross; Carly Simon; Olivia Newton-John; Randy Newman; Rickie Lee Jones; y Chaka Khan.

En 1985, le ofrecieron su primer filme, Head Office, y supo de inmediato que había encontrado su vocación. Desde entonces, ha compuesto la banda sonora para un amplio rango de películas, incluyendo recientemente Roman J. Israel, Esq. (Roman J. Israel, Esq.: Un hombre con principios),Detroit (Detroit: Zona de conflicto),Fantastic Beasts and Where to Find Them (Animales fantásticos y dónde encontrarlos), las cuatro partes de la franquicia de The Hunger Games, Concussion (La verdad oculta), Nightcrawler (Primicia mortal) y Maleficent (Maléfica). Su extensa lista de créditos también incluye Snow White and the Huntsman (Blancanieves y el cazador), The Bourne Legacy (El legado Bourne), Salt, Water For Elephants, Batman Begins (Batman inicia), Collateral (Colateral), Snow Falling on Cedars (El acusado), Outbreak (Epidemia), The Village, Hidalgo (Océano de fuego), Peter Pan, Wyatt Earp, Lady in the Water (la dama en el agua),The Sixth Sense (El sexto sentido), Unbreakable (El Protegido), Freedomland, Treasure Planet (El planeta del tesoro),Signs (Señales), Falling Down (Un día de furia), Primal Fear (La raíz del miedo), Glengarry Glen Ross, Waterworld (Mundo acuático), The Devil's Advocate (El abogado del Diablo),Dave (Dave, Presidente por un día) y Pretty Woman (Mujer bonita), entre muchas otras.

Además de sus contribuciones musicales para cine y televisión, Howard compuso dos piezas de concierto para la Pacific Symphony: I Would Plant a Tree, que se estrenó en el 2009; y, más recientemente, su Concierto para violín y orquesta, que se estrenó en el 2015, y que presentaba al reconocido violinista James Ehnes.

Howard fue honrado por la ASCAP con el prestigioso Premio Henry Mancini en reconocimiento a su trayectoria artística, y, en el 2016, con el Premio BMI ICON. Howard recientemente terminó una gira europea de quince ciudades en noviembre y diciembre de 2017 -la producción para concierto The 3 Decades of Music for Hollywood fue una celebración de los momentos más memorables de su carrera con música, palabra hablada y video. Sus proyectos venideros incluyen The Nutcracker and the Four Realms, para Disney, y la siguiente película de la franquicia deHarry Potter, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald)

TRISH SUMMERVILLE (Diseñadora de Vestuario)

Trish Summerville ha ganado en tres ocasiones el premio del Costume Designer's Guild (Sindicato de diseñadores de vestuario) por las películas Gone Girl (Perdida), The Hunger Games: Catching Fire y The Girl With The Dragon Tattoo (La chica del dragón tatuado). En el 2017, Trish recibió nominaciones al Emmy y al Costume Designer's Guild por su trabajo en el programa piloto de Westworld, para HBO, y ha ganado tres premios del Music Video Producer Association por su participación en videos de Christina Aguilera y Ricky Martin.

Trish terminó recientemente Operación Red Sparrow para el director Francis Lawrence, protagonizada por Jennifer Lawrence. De igual manera, diseñó recientemente el guardarropa para Dark Tower (La torre oscura), estelarizada por Idris Elba y Matthew McConaughey, para Sony.

Además de haber ganado el premio del Costume Designer's Guild a la Excelencia en el Diseño de Vestuario por The Hunger Games: Catching Fire, Trish también ganó el Premio Saturn a Mejor Diseño y Diseñadora de Vestuario del Año en los Premios Style. En colaboración con este proyecto, Trish lanzó una línea de ropa a través de Net-a-Porter. La colección, llamada Capitol Couture, presenta dieciséis piezas inspiradas en su trabajo en Catching Fire, que se agotaron de inmediato.

Trish es una antigua colaboradora del aclamado director David Fincher, con quien ha trabajado en The Girl With The Dragon Tattoo y Gone Girl. Trish también diseñó el guardarropa para el comercial de Nike "Fate", dirigido por Fincher, por el que obtuvo el Premio al Mejor Diseño de Vestuario para Comercial.

Los créditos adicionales de Trish incluyen el programa piloto de Ray Donovan, para Showtime, y la serie Wasteland, para ABC. Trish también trabaja de manera extensa en comerciales y videos musicales, y ha trabajado en campañas para Apple, Chevy, Diet Coke, Gap, Heineken, Nike, Tanqueray y Volkswagen. Cuando no está trabajando en cine, Trish ofrece asesorías para apariciones en alfombras rojas y giras musicales.