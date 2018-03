Tomb Raider 2018: Sinopsis, elenco, ficha: Las Aventuras de Lara Croft

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Lara Croft es la hija feroz e independiente de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente. Ahora, con apenas 21 años es una mujer que no tiene ningún enfoque o propósito real.

Lara navega por las calles caóticas del moderno Este de Londres como una mensajera en bicicleta, apenas ganando lo suficiente para pagar el alquiler. Decidida a forjar su propio camino, se niega firmemente a tomar las riendas del imperio global de su padre como también a la idea de rechazar, que su padre realmente se ha ido.

Aconsejada a enfrentarse a los hechos y seguir adelante después de siete años sin él, incluso Lara no puede entender lo que la impulsa a finalmente resolver el enigma de su misteriosa muerte.

Dejando todo lo que sabe atrás, Lara busca el último destino conocido de su padre: una legendaria tumba en una isla mítica que podría estar en algún lugar de la costa de Japón. Pero su misión no será fácil; sólo llegar a la isla será un camino extremadamente traicionero.

De repente, lo que está en juego no podría ser más alto para Lara, que, en contra de viento y marea y armada sólo con su mente aguda, fe ciega y espíritu intrínsecamente obstinado, debe aprender a empujarse más allá de sus límites mientras viaja hacia lo desconocido. Si ella sobrevive a esta peligrosa aventura, podría ser su bautismo... ganándose el nombre de "Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft: Las Aventuras de Lara Croft".

De Warner Bros. Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, "Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft" es la historia que pondrá a una joven resuelta, Lara Croft en el camino de convertirse en una heroína mundial. La película está protagonizada por la ganadora del Oscar® Alicia Vikander ("Ex Machina", "The Danish Girl") en el papel principal, bajo la dirección de Roar Uthaug ("The Wave"). El ganador del Oscar® Graham King ("The Departed") produjo bajo su compañía GK Films.

"Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft" también es protagonizada por Dominic West ("Money Monster", "300"), Walton Goggins ("The Hateful Eight", "Django Unchained"), Daniel Wu (la serie de AMC "Into the Badlands") y la nominada al Oscar® Kristin Scott Thomas ("The English Patient").

Uthaug lo dirigió basado en un guión de Geneva Robertson-Dworet y Alastair Siddons. La historia es de Evan Daugherty y Robertson-Dworet. Los productores ejecutivos son Patrick McCormick, Denis O'Sullivan y Noah Hughes.

El equipo creativo detrás de cámaras incluye al director de fotografía George Richmond ("Mission: Impossible - Rogue Nation"); el diseñador de producción Gary Freeman ("Maleficent"); el editor nominado al Oscar® Stuart Baird ("Skyfall", "Gorillas in the Mist") y el editor Michael Tronick ("Suicide Squad"); la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar® Colleen Atwood ("Fantastic Beasts and Where to Find Them") y el diseñador de vestuario Timothy A. Wonsik (diseñador de vestuario asistente para "The Free State of Jones", "Iron Man 3"). La música es de Tom Holkenborg, también conocido como Junkie XL ("Mad Max: Fury Road").

Warner Bros. Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM) presentan, una producción de Square Enix, una producción de GK Films, "Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft". La película será distribuida en cines convencionales y IMAX por Warner Bros. Pictures, una compañía de Warner Bros. Entertainment, y en territorios seleccionados por MGM. La película ha sido clasificada PG-13.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

SU LEYENDA COMIENZA

Protagonizada por Alicia Vikander en el papel principal, la película épica "Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft" revela una historia de origen totalmente nueva que no sólo lleva al público a la primera aventura de Lara Croft, sino también al corazón y la mente de un personaje que, para encontrar su lugar en el mundo, debe conectar su futuro con su pasado. La película explora no sólo las elecciones que hace sino la razón detrás de ellas, a medida que descubrimos cómo llegó a ser una de las heroínas de acción más grandes y populares de todos los tiempos.

La película está salpicada con numerosos aspectos del muy exitoso y aclamado por la crítica, videojuego del 2013 "Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft", el juego de mayores ventas en toda la historia de la franquicia, que sirvió como fuente clave de inspiración para los realizadores, al igual que la versión actualizada de los personajes. El director Roar Uthaug, que creció jugando en todos los juegos, afirma: "Me quedé impresionado por el juego y, por supuesto, por el personaje de Lara Croft, una chica sensacional que resuelve todos los rompecabezas evita todas las trampas y asalta las tumbas. Pero cuando vi lo que habían hecho con el juego en 2013, estaba realmente emocionado con la auténtica y descarnada visión del personaje, y pensé que definitivamente era algo que se transferiría a la gran pantalla".

El veterano y prolífico productor Graham King, que obtuvo los derechos cinematográficos de la propiedad hace varios años, dice que también estaba ansioso por llevar esta concepción ampliada de la historia del personaje a los cines. "Lara Croft es uno de los personajes femeninos más fuertes y exitosos en el mundo del género, especialmente en el cine. Hace mucho tiempo que la vimos y creo que el momento no podría ser mejor para volver a visitar a su personaje y presentar sus orígenes de una manera que habla al mundo de hoy. El tono ha cambiado, la historia tiene mucho drama y emoción, junto con secuencias de acción increíbles, sin parar, y creo que tanto el público moderno como los jugadores de videojuegos disfrutarán de este viaje con ella".

Durante su niñez, Vikander también jugó el videojuego, y era todavía una fan más grande. "Cuando era una niña, no tenía ningún videojuego, así que siempre estaba muy emocionada por ir a casa de nuestros amigos que si los tenían", recuerda. "Recuerdo cuando me mostraron a "Lara Croft", y lo que me llamó la atención fue que nunca había visto a una chica ser el personaje principal en un juego. Ella no era sólo una mujer, sino que era extremadamente feroz, decidida y capaz, y eso realmente me atrajo hacia ella. Por supuesto, yo sólo tenía unos diez años, ¡por lo que la mayoría del tiempo lo pasaba entrenando en la gran mansión Croft!"

Vikander, quien naturalmente avanzó su nivel de juego cuando se hizo adolescente y más adelante, dice: "Cuando me enteré de esta película, fui y compré los juegos más nuevos también. Realmente me pareció que era la esencia de Lara de las versiones anteriores, pero ahora debemos seguirla desde el principio. Para mí, ella es como los superhéroes y héroes de acción que amamos; el ver su viaje convirtiéndose en las versiones "súper" de sí mismos, nos sentimos cerca de ellos y logramos entenderlos emocionalmente".

Al igual que en los juegos, los realizadores intentaron que la acción de la película se sintiera real y, que el público percibiera como si estuviera en medio de todo, experimentando los acontecimientos a través de los ojos de Lara: correr a toda velocidad, pelear con toda su fuerza, disparar un arco y una flecha mientras esquivas las balas, junto con toda clase de obstáculos mortales, y resolviendo rompecabezas increíblemente intrincados con tan sólo unos segundos de sobra. Se necesita toda la fuerza, habilidad, inteligencia y resistencia que Lara pueda reunir para superar cualquiera de sus hazañas, que es precisamente la razón por la que los entusiastas de todo el mundo adoran sus videojuegos: dejan caer al jugador en medio de la acción y los lleva en el viaje virtual de su vida, todo el tiempo.

El guion fue escrito por Geneva Robertson-Dworet y Alastair Siddons, a partir de una historia de Robertson-Dworet y Evan Daugherty. "Jugué los juegos de 'Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft' la mayor parte de mi vida, viendo a Lara Croft, el personaje fascinante en el corazón de la mitología expansiva, convertirse en un verdadero ícono de la cultura pop", dice Daugherty. "Fue un honor ayudar a dar forma a esta nueva y dramática reinvención del personaje y la franquicia".

En la película, el viaje de Lara realmente comienza cuando se le pide que reconozca un final "oficial" a la vida de su padre. Sintiéndose acorralada, lo que la joven rebelde acepta en su lugar es una última caja de rompecabezas que contiene una pista sobre el destino de su padre, que la lleva a creer que las cosas pueden no ser tan definitivas, después de todo. Lo que descubra, finalmente la llevará lejos de su hogar, incluso a los rincones más lejanos de la Tierra.

"La relación padre e hija es el núcleo de nuestra historia", señala Uthaug. "La abandonó, pero ella claramente no puede dejarlo ir. Ha creado un vacío en Lara que ella ha estado tratando de llenar, y esta última caja de rompecabezas literalmente proporciona la clave que la inicia a investigar lo que le sucedió y la lleva a embarcarse en esta gran aventura".

"En algún momento, tenemos que hacer frente a quienes somos y a quienes debemos ser."

ENCONTRANDO UNA LEYENDA

Audaz, resistente, con una determinación interna casi inquebrantable que la ayuda a enfrentar cualquier desafío. Agrega a eso el ser inteligente, implacable, honorable, vulnerable y humana... y una ruda completa. Esos son sólo algunos de los atributos que los cineastas esperaban encontrar en su Lara Croft. En Alicia Vikander, dice el director Uthaug, los encontraron todos, y más.

"Lo que es interesante para mí sobre Lara Croft es que se cae, se lastima, pero ella siempre se escoge a sí misma y sigue luchando por lo que quiere", el director observa. "En nuestra película, mostramos a Lara en el ring de boxeo, una carrera ciclista, o una carrera por su vida. Alicia es tan implacable que no se da por vencida. Aporta autenticidad a cada escena y una participación de igual rango en cada parte del proceso. Si se trata de una escena emocional o un momento divertido o una gran secuencia de acción, todo lo que hace suena a la verdad".

Vikander abrazó la oportunidad de trabajar a través de los desafíos mentales y físicos a los que su personaje se enfrentaría, que a menudo se entrelazan mientras Lara sale de una complicación a otra. "Me impresionó mucho que la película incluyera todas las características que ves de ella en los juegos", dice la actriz. "Para nuestro propósito, ella simplemente no ha tenido que usar todas esas herramientas todavía, y de eso se trata la película. También es agradable interpretar a una chica que ocupa espacio, que se atreve a ser ruidosa y abierta, pero abierta a mostrar su vulnerabilidad. Está todo ahí, dentro de ella, y lo descubrimos con ella, ya que se encuentra en situaciones que ponen de manifiesto sus miedos, sus instintos de supervivencia y a la guerrera que lleva dentro".

King afirma: "Alicia realmente hace que todo parezca real, desde encontrar pistas sobre el último paradero conocido de su padre hasta colgar del ala de un avión en ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Estaba parado cómodamente junto a un monitor mientras filmaba esa escena, por cierto, y me sentí nerviosa, como si realmente estuviera en peligro y lo estaba pasando con ella".

Vikander, originaria de Suecia, estaba ansiosa por trabajar con su compañero escandinavo Uthaug, oriundo de Noruega. "He visto varias películas de Roar, y creo que él es fantástico. Su pasión radica claramente en las películas de género y en todos los elementos clásicos que tiene ese tipo de películas, pero sus historias también son muy emotivas", relata. "Realmente sentía por sus personajes en 'The Wave', y estuve emocionada de ser parte de lo que él haría con esta gran aventura y en conocer su capacidad para mantenerla conectada con su lado emocional".

En la película, el corazón y el dolor de Lara Croft claramente vienen de su relación con su padre, vista a través de los recuerdos de la infancia de Lara. Vikander dice: "Su madre murió joven, por lo que su papá era su único padre, y estaban muy unidos. Le contaba historias de fantasía, le enseñó a usar el arco y la flecha e ir en búsqueda de tesoros, y resolver acertijos y rompecabezas. Pero a medida que crecía, el mundo exterior tomaba mucho de su tiempo, y veía a su padre desaparecer cada vez más en su trabajo. O por lo menos eso pensó. Entonces, un día, cuando ella tenía alrededor de 14 años, su padre se fue a otro de esos viajes... y nunca regresó".

"Cuando nos encontramos con ella al comienzo de la película", continúa, "han pasado más o menos siete años desde la última vez que vio a su padre. Pero ella es alguien que no ha sido capaz de llorar, alguien que en realidad no puede dejar ir, no sin respuestas".

A pesar de su firme devoción a su memoria, Lara evita cualquier cosa que tenga que ver con su padre, como la casa en la que creció, sus propiedades y compañía, porque implicarse en lo que queda de su vida sin él, significará la aceptación de su muerte.

"Lara, tu padre se ha ido, pero puedes continuar donde lo dejó. Estoy en tu sangre".

La veterana ejecutiva de Croft Holdings, Ana Miller dice esas pablaras a

Lara…mientras la está sacando de la cárcel. Interpretada por Kristin Scott Thomas, Ana es educada y refinada, y no oculta su decepción de que Lara no esté dispuesta a aceptar la muerte de su padre o la herencia que va junto con él. Ana también es optimista; y es una las pocas que conoce a Lara el tiempo suficiente para ver a través de su fachada dura mientras va luchando por la vida. Ana cree que es hora de que la hija y heredera, de ahora 21 años, tome responsabilidad para llenar sus zapatos corporativos. Lara rápidamente le asegura a Ana que ella "no es esa clase de Croft".

Por lo que parece, Lara tiene razón.

Lo que ninguna de las dos sabe es que Lara es, de hecho, exactamente el tipo de Croft su padre era. Sabían que el gigante corporativo con la amplia cartera de empresas globales grandes y pequeñas, y el padre amoroso que llamó a su niña "Sprout". Pero Richard mantuvo oculto su verdadero interés, y las búsquedas que lo llevaron por todo el mundo fueron lo suficientemente importantes para él como para dejar atrás a su única hija, sin imaginar que sería para siempre, o que algún día seguiría sus pasos esquivos.

Richard Croft comenzó a buscar pruebas de lo sobrenatural después de la muerte de su esposa, la madre de Lara. Lo que comenzó como un medio de mantenerse conectado con ella resultó ser un llamamiento, uno que mantuvo alejado de todos en su vida diaria, incluida Lara, y que claramente tenía prioridad sobre las salas de juntas y los negocios. Parecería que también le quitó la vida.

Uthaug dice:"Todo el mundo pensaba que Richard Croft era este hombre de negocios exitoso que vivía en una mansión gigante en el campo británico, y sí lo era. Pero también había una vida secreta que nadie conocía".

Lara hace su primera insinuación de que pudo haber sido más para su padre de lo que ella sabía después de reunirse con el abogado de Croft Holdings, el Sr.Yaffe. Interpretado por Derek Jacobi, Yaffe estuvo una vez muy cerca de Richard y simpatiza con la difícil situación de Lara. Al aceptar legalmente la muerte de su padre, para Lara es recibir un legado inicial, aparentemente simbólico. Pero es este regalo, una caja de rompecabezas japonesa, lo que inspira a Lara a resolver el enigma de la desaparición de su padre.

Dominic West interpreta al padre cariñoso pero díscolo que puede haber dejado a su hija. Sin embargo, como ella descubre, también dejó un mensaje de vídeo para ella que cambiará el curso de su vida para siempre. Al igual que Vikander, West se sintió atraído por la complejidad de los personajes en medio de esta historia de acción de alto octanaje.

"Tengo tres hijas", dice, "así que supongo que eso fue lo que más me atrajo cuando leí el guión. Me sorprendió la profundidad emocional de la relación padre-hija en esta gran película de acción".

Como padre, West descubrió que el aspecto más difícil de conocer a su personaje era "entender cómo este tipo esencialmente abandonó a su hija, que ya había perdido a su madre". Debe haber sido una carga de responsabilidad muy grande que él sentía que lo llevaría a hacer eso, así que traté de imaginar cómo se sentiría eso".

Cuando Lara descubre la vida secreta de Richard Croft y lo que resulta ser el trabajo de su vida, se entera de un proyecto arqueológico que su padre creía que era una grave amenaza para la raza humana. Sus grabaciones le advierten del peligro, y él le ordena que destruya todo como una medida para protegerla. "Tan difícil como es para Lara comprender, ella también se da cuenta a través del mensaje de Richard y sus archivos que su decisión de irse finalmente se redujo a preocuparse por el futuro de su hij hija, primero, pero también por el mundo", dice West.

Como resultado, "Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft" no es la primera película de West con Vikander. "Incluso he hecho del padre de Alicia antes", sonríe, en referencia a su trabajo en la película del 2014 "Testament of Yourth", un drama de la Primera Guerra Mundial. "Cuando recibí la llamada para hacer esta parte, estuve realmente encantado y acepté el trabajo con prontitud".

Por extraño que parezca, darse cuenta de lo lejos que su padre se fue en su última excursión hace que Lara se sienta aún más cerca de él. Y, como cualquier hija obediente, ignora por completo los deseos de su padre, y en su lugar se dirige a buscar a la última persona que lo vio con vida.

La primera etapa de su odisea lleva a Lara a Hong Kong, en busca de un hombre llamado Lu Ren. Ella lo encuentra... más o menos. El Lu Ren que Lara encuentra es en realidad el hijo del hombre que su padre había estado en contacto. Pero para Lara, cualquier Lu Ren será suficiente, siempre y cuando él pueda navegar un barco y llevarla a la isla de Yamatai, el último lugar y destino conocido de su padre.

Daniel Wu interpreta a Lu Ren, quien, si bien puede tener un barco, no parece estar en condiciones de navegar. "No está en muy buen estado cuando Lara se encuentra con él", admite Wu. "Está bastante borracho, en realidad. Y su bote, el Endurance, es más un cubo oxidado de basura. Pero descubren que su padre también desapareció hace siete años, dejando al hijo endeudado y teniendo que hacerse cargo del negocio familiar: visitas, turismo, contrabando, cualquier cosa para pagar las facturas, ninguna de las cuales él quiere hacer. Entonces, cerró el libro para encontrar a su padre, pero Lara no lo hizo".

Pero para Lu Ren, el dinero habla, y aunque él no siente ninguna obligación personal de ir con ella, Lara hace que valga la pena. "Básicamente le paga para llevarla a la versión asiática del Triángulo de las Bermudas, y está lo suficientemente desesperado como para aceptar el dinero", dice Wu.

Al igual que Vikander, Wu ha sido un jugador durante años. "Soy un fan de la franquicia de videojuegos", dice. "Era una heroína de acción realmente genial con la que podías juagar, y mi novia en ese momento y ahora mi esposa, jugaba mucho. Realmente me atrajo el proyecto una vez que descubrí que Alicia estaba involucrada y que era una historia de origen, y que estarían filmando en Sudáfrica, que es un lugar muy especial para mí. Me casé allí ".

De hecho, tanto la ubicación real, como la ubicación en la que estaba cuando Lu Ren conoció a Lara, fueron personales para Wu. Vikander recuerda: "Hicimos nuestras primeras escenas en un Hong Kong pretendido que fue construido en Cape Town, y quedé impresionada, pero Daniel lo estuvo aún más ya que vivió allí . Fue genial escucharlo contar historias mientras caminábamos por el set".

Wu estaba emocionado de ser parte del elenco internacional y trabajar con el equipo multicultural, y con ganas de trabajar con Uthaug. También es fanático de "The Wave" y dice: "Esa película es un gran equilibrio entre el drama humano y la película grande. La combinación de los dos juntos juega muy bien ya que tiene una cierta sensibilidad, y Roar es capaz de hacerlo". El actor también apreció de dirección de Uthaug. "Es un hombre de pocas palabras, pero es muy claro y conciso, por lo que es genial trabajar con él".

Uthaug también estaba interesado en mostrar un lado diferente de Wu, que no es ajeno a las secuencias de acción, ya que realizó numerosas escenas de lucha en pantalla a lo largo de su carrera. "No está haciendo el Kung Fu que estamos acostumbrados a ver de él", dice el director, "¡pero todavía está pateando traseros!".

Al igual que Lara, Lu Ren debe defenderse a sí mismo y de los demás una vez que llegan a Yamatai. La isla, una de las 6.000 dispersas en la costa de Japón, ha sido tomada por una expedición de varios años financiada por la Order of the Trinity, una organización militante que busca el control de lo sobrenatural para controlar el destino de la humanidad. Nadie en Yamatai - ni siquiera el hombre a cargo- se le permite salir hasta que se lleva a cabo su misión.

Mathias Vogel es el líder despiadado del grupo de mercenarios a quien se le asignó la tarea aparentemente imposible de descubrir una tumba de 2,000 años de antigüedad que se cree que contiene los restos momificados de la Reina Himiko, también conocida como la Madre de la Muerte. Según los cuadernos de Richard Croft, el contenido de la tumba representa una amenaza más allá de la comprensión; sin embargo, durante los siete años que han quedado varados, Vogel y sus hombres han esclavizado a todos los pescadores con la mala suerte de frecuentar sus costas para desenterrarlo, abrirlo y, presumiblemente, ganarse el camino a casa. Después de todo este tiempo, Vogel se ha vuelto loco con la aparente futilidad del trabajo.

Inútil, eso es, hasta que llegue otro Croft. Vogel admite a Lara que él despachó personalmente a su padre y, junto con él, cualquier conocimiento que Richard pudiera tener de la ubicación exacta de la tumba. Vogel también se sirve el diario de Richard, que ha levantado convenientemente de la mochila de Lara.

Walton Goggins interpreta el papel del despiadado Vogel. A diferencia de Uthaug, Vikander o Wu, Goggins dice: "Nunca he sido un jugador. Creo que el último juego que jugué fue Donkey Kong. Fui el mejor, por supuesto", se ríe. "Pero no sabía nada sobre 'Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft', y me gustaba no tener la presión de ver las cosas a través de esa óptica; fue una lectura fresca para mí. No sabía si mi Vogel existía en el juego, y no pregunté; Sabía que los cineastas honrarían el canon de varias maneras. Como actor y cuentista, vi a mi personaje como un ser humano tridimensional y trabajé desde ahí".

"Walton es un actor muy intenso, pero al mismo tiempo trae tanta alegría al set", dice Uthaug. "Él era perfecto para nuestro villano". Le trajo un lado humano a Vogel que, como Lara, tiene un objetivo que alcanzar. Simplemente quiere exactamente lo opuesto a lo que ella quiere".

Vikander agrega, "Walton es uno de los actores más apasionados que he conocido. Vino cada día con energía al 100 por ciento, el amor y el cuidado de su papel y para todo el mundo en el set, siempre asegurándose de que no sólo su personaje funcionara, sino que la escena funcionara para todos. Hizo de Mathias Vogel un villano adecuado, del tipo que juega juegos con tu mente y se acerca a ti, lo cual es realmente aterrador".

"Una de las cosas que me atrajeron de este rol, aparte de las personas involucradas", relata Goggins, "es lo raro que es conocer a un personaje que no se encuentra ni en la etapa inicial ni en el vértice de su viaje". Como discutí con Roar y Graham desde el principio, mi opinión es que este es un tipo que está operando en el peor miércoles de la semana más larga de su vida, sumido en la inercia de la repetición. Es casi el anti-Richard Croft en que ambos sacrificaron a sus familias para encontrar esta tumba, si bien por razones completamente diferentes, pero arruinaron sus vidas".

Goggins disfrutó jugando la locura silenciosa de Vogel frente al determinismo no compartido de Vikander imbuido en Lara. "Alicia es una auténtica potencia", dice. "La había visto antes y siempre había pensado que si alguna vez teníamos la oportunidad de trabajar juntos podría ser realmente especial, y la primera vez que entramos a la tienda de Vogel, nos miramos y dijimos: 'Sí, esto va a ser bueno".

Mientras que Lara está rodeada de personas que parecen querer algo de ella, de las cuotas de gimnasio, la renta, y el dinero para asumir la responsabilidad de su vida para realmente tomar su vida, hay una persona con la que puede hablar: su compañera de piso, Sophie. Amiga íntima y confidente, Sophie es como una familia para Lara, y es interpretada por Hannah John-Kamen.

Uthaug dice: "Una cosa de la que estaba realmente feliz con esta película es el nivel de talento que obtuvimos. De Alicia - en realidad todos fueron geniales en sus papeles grandes o pequeños, tuvimos grandes actores en nuestro reparto".

"¡Será una aventura! " Convirtiéndose en Lara Croft

En el momento que Vikander llegó a comenzar la fotografía principal, estaba ya de lleno en un programa de entrenamiento rígido y en gran forma física. Sin embargo, se necesitó toda la dedicación y disciplina de la ex bailarina profesional, tanto antes como durante el rodaje, para lograr el increíble físico necesario para interpretar a Lara Croft. La actriz se empujó más allá de sus propios límites para el papel físico y emocionalmente exigente, embarcándose en un viaje que fue para ella comparable a la de su personaje.

"No hay nadie más duro que una bailarina", dice Magnus Lygdbäck , entrenador de renombre mundial y creador del Método Magnus, un equilibrio entre la preparación física y la mente/cuerpo. "Al entrar en el proyecto, tenía grandes esperanzas para Alicia, y ella lo dio todo. Construyó la Lara Croft perfecta".

"El ballet es un deporte hardcore", dice Vikander, quien abandonó la profesión hace más de diez años, pero no dejó atrás su capacidad de disciplina. "Definitivamente hubo algunas similitudes con la forma en que entrené entonces y con lo que hice por 'Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft'". Su reciente entrenamiento también se extendió a su vida después de la película. "Al trabajar en esta película, empecé a escalar, y me encanta", revela ella.

Con La guía de Lygdbäck, Vikander comenzó un programa combinado de entrenamiento y nutrición, siete meses antes de la filmación, y aumentó el trabajo físico hasta la mitad de ese régimen inicial. Sus entrenamientos incluyeron una combinación de entrenamiento con pesas intenso y actividades generales, como ir de excursión, en sus días "libres".

"Cuando conoces a Lara al comienzo de la película, es una chica normal que vive en el este de Londres, pero queríamos que la audiencia supiera que es un ser físico. La ves entrenando con sus amigas en un gimnasio de MMA, y es una mensajera de bicicletas a la que le encanta salir a toda velocidad en la calle. Es una chica fuerte, y la historia establece ese tono de inmediato", relata Vikander. "Más tarde, la vemos escalando, peleando, y bajo el agua... ¡no sé cuándo en mi vida hubiera estado expuesta a tratar tantas cosas nuevas si no hubiera sido por este papel! Fue muy enriquecedor. Para alguien pequeña y no muy alta ganar cinco kilos en músculo es un porcentaje bastante grande de mi peso corporal, sin embargo, me sentí extremadamente femenina".

Lygdbäck nunca tuvo que cuestionar la devoción de la actriz. "Las personas siempre me preguntan, ¿Es 50-50 nutrición y entrenamiento? En realidad, especialmente para un rol como este, es 100 por ciento y 100 por ciento", afirma. "Y Alicia lo llevó aún más lejos; ella es realmente dedicada. Si le dices que haga 15 repeticiones, ella va a hacer 16. Si digo 20, por lo menos hizo 21".

A pesar de su enfoque y su tendencia a ir más allá de los límites establecidos para ella, Vikander confiesa que esperaba el "día de la pizza" de vez en cuando. "Magnus es tan apasionado con lo que hace, pero también se trata de integrar las cosas en una vida normal. Lo que hicimos por este trabajo fue por un tiempo limitado y para crear un cuerpo muy específico, pero también podrías modificarlo para la vida cotidiana".

Durante la producción, Vikander entrenó durante 45 minutos a una hora cada mañana antes de dirigirse al set, trabajando en un gimnasio personalizado que fue construido en un camión de 24 metros de largo.

Su dieta, preparada todos los días por el chef Lesley Tucker, siguió los estrictos pedidos de Lygdbäck: baja en carbohidratos y alta en proteína magra. Los carbohidratos complejos incluían arroz integral, quinoa y fideos de arroz; las principales fuentes de proteína consistieron principalmente en salmón, atún y huevos. Las comidas favoritas de Vikander fueron huevos tibios, poke y combinaciones de fusión asiática preparadas con aceites y especias saludables para despertar la paleta. Comía cinco veces al día a intervalos de tres horas.

"Magnus hizo un trabajo fantástico con Alicia, preparándola para todo lo que tuvimos que hacer", dice Uthaug. "Se entrenó muy duro, durante meses, para manejar todas las escenas de acción, que se encontraban en casi todas las escenas".

El coordinador de acrobacias, Franklin Henson, está totalmente de acuerdo y atestigua: "Alicia era brillante, una atleta de primera clase. Puso su corazón y alma en todo: trabajo en cables, bajo el agua, tiroteos, tomas aéreas, peleas, persecuciones... Esta película lo tiene todo, y Roar siempre nos desafiaba a pensar en más, y Alicia siempre estuvo a bordo".

Como en todas las películas, hubo dobles para hacer ciertas acrobacias, pero, Franklin dice, "Alicia hizo muchas de ellas por sí misma, todo lo que permitimos. Incluso actuó en el combate de boxeo. ¡Ella entró y golpeó como una boxeadora profesional!

Casi tan icónica como la destreza física de Lara Croft es su apariencia física. El videojuego del 2013 había mostrado una nueva versión de su look, y los diseñadores de vestuario Colleen Atwood y Timothy Wonsik trabajaron diligentemente traerlo a la vida. Trabajando entre Cape Town, Londres y Los Ángeles, la pareja estaba en constante comunicación a través de Skype y teléfono.

"Cape Town es una hermosa comunidad costera, pero no pudimos encontrar lo que necesitábamos ahí", señala Wonsik. "Colaboramos desde donde estábamos, compramos por teléfono, enviamos cosas. Por supuesto que con Colleen no podría haber pedido una mejor socia para resolver problemas".

"Para nosotros y para el director era importante hacer que Lara Croft se pareciera a Lara Croft en el juego, porque eso es lo que la base de seguidores buscaría", continúa. "Comenzamos ahí, ajustando el disfraz para permitir todo el trabajo de acrobacias, incorporando un poco de tela elástica en las costuras de los pantalones para darle a Alicia el margen suficiente para saltar y patear y todo lo demás que estaría haciendo en la isla. Desde el momento en que naufraga en aquella costa, es sólo acción sin parar".

Para el look del personaje, teniendo en cuenta a Vikander y sus dobles, el equipo de vestuario creó 48 pares de pantalones de color caqui de combate en cuatro diferentes etapas de descomposición, desde limpio a sucio; 100 chalecos de color caqui en cinco etapas de envejecimiento; y 14 pares de botas en tres etapas de desgaste. Como Lara está herida en cierto punto de la historia, también crearon tres vendas: una para la mano, la parte superior del brazo y la pierna. Estas también tuvieron que ser reemplazadas regularmente debido al uso y la necesidad de reflejar las continuas luchas de Lara.

Sobre el aspecto de la heroína y para ciertas escenas en Londres y Hong Kong, los diseñadores le dieron una sudadera con capucha, para usar ocasionalmente; debajo de su traje de héroe, Vikander llevaba el acolchado para las rodillas y las caderas, las espinillas en distintos momentos, y un traje ceñido para las escenas de agua.

Durante la mayor parte de la película, Lara usa una camiseta sin mangas ajustada, cuyo diseño presenta un desafío inusual. "La camiseta se inspiró realmente en el aspecto y el tacto de los leotardos que Alicia había lucido como una joven bailarina; requería simetría entre el frente y la espalda", explica Wonsik. "Durante los ajustes, probamos varios diferentes, hasta que Colleen de repente me miró y dijo: 'Hazme un favor, llévatelo al taller, sácalo y pon dos frentes juntos'. Así que se lo di a la modista, lo hizo realmente rápido, lo traje de vuelta y Alicia se lo puso, ¡y fue perfecto! Terminamos comprando 220 singletes para hacer 110, tiñéndolos para obtener el color correcto, y por supuesto creando varios niveles de desgaste para reflejar la historia".

El mayor desafío de Atwood y Wonsik, sin embargo, no provino del diseño del disfraz, sino del ajuste. Wonsik dice: "No dejaba de escuchar desde el set, '¡Sus pantalones no caben!' Pensé que debía perder peso, pero me aseguraron que no era así. Me acerqué para mirar a Alicia y me di cuenta de que los entrenamientos estaban cambiando su cuerpo: sus muslos se agrandaron pero su cintura y caderas se hicieron más pequeñas. Su entrenador, Magnus, se acercó, se disculpó y dijo: 'Te dije que esto pasaría'. Entonces seguimos tomando medidas cada cierto tiempo. Bajamos como tres pulgadas en su cintura durante un período de seis semanas, hasta que finalmente dejó de cambiar de forma".

Mientras que Vikander pasó gran parte de la película en lo que era esencialmente el mismo disfraz, ella no estaba sola. Los mercenarios y excavadores en la isla habrían estado vestidos con sus ropajes hasta siete años. Los diseñadores montaron trajes para los guardias basados en varios estilos militares antiguos, incluyendo un par de pantalones rusos de los años 60, una camisa de legión extranjera francesa, y varios cinturones y botas extraídos de las tiendas de segunda mano, como el uniforme de base.

Para los excavadores, Wonsik dice: "Hice un gran esfuerzo en Los Ángeles, y envié contenedores y contenedores de ropa de los años 70 y 80 que rompimos, teñimos y cubrimos con sodio para que parecieran manchas. Tuvimos que hacer que estos chicos parecieran sucios, porque tenían sólo una opción de ropa todo el tiempo que estuvieron en la isla".

"Si Vogel abre la tumba, ¡la maldición de Himiko será desatada en el mundo!"

CREANDO EL MUNDO DE TOMB RAIDER: LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

Con excepción de unas cuantas secuencias capturadas en partes de Londres, incluyendo Hackney y Shoreditch, y fuera de la casa de Wilton - una casa de campo cerca de Salisbury, en Wiltshire, en donde se situó el exterior de la Mansión Croft - la fotografía principal de "Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft" se llevó a cabo en Cape Town, Sudáfrica.

"Me atrajo mucho el estilo de la película que Roar y Graham estaban buscando", dice el diseñador de producción Gary Freeman. "Fue un reto apasionante ir de la cultura un poco hippie en la parte artística de Londres, a un animado puerto de Hong Kong, a una isla japonesa desconocida e impenetrable con calidad casi prehistórica. Además, un helicóptero de última generación NH90, un barco pesquero de acero y un bombardero de la Segunda Guerra Mundial que se vuelca en una cascada, todo en una sola película. Fue bastante diverso".

Todo eso, junto con la creación de lo que, para los propósitos de esta película, sería la primera tumba que la icónica Lara Croft iría a explorar, dio a Freeman y sus equipos una gran cantidad de oportunidades creativas.

Las secuencias exteriores del puerto de Hong Kong se filmaron en Hout Bay, un pintoresco pueblo pesquero a 20 minutos de Cape Town. Uthaug dice: "Lo llenamos de pasillos flotantes, restaurantes flotantes y muchos extras. Teníamos cámaras de cable volando y fue una secuencia muy divertida de filmar".

Uthaug se refiere al director de fotografía de la Spider Cam George Richmond, que trajo consigo desde el Reino Unido. La cámara le permitió a su equipo montar mensajes, similar a una cámara de cable, pero capaz de filmar en cualquier dirección en un entorno tridimensional, que incluye disparos múltiples a diferentes alturas desde arriba, lo que lo hace más funcional que una grúa. Los técnicos de iluminación de Richmond también pudieron controlar la intensidad, la dirección y la temperatura del color de una tableta portátil, lo que hace que un ajuste que requiera mucha mano de obra sea factible en cuestión de minutos.

Daniel Wu, un residente temporal de Hong Kong, dice que el puerto de Freeman lo dejó impresionado. "Literalmente vivo a diez minutos de un pueblo de pescadores. Cuando llegamos a este set, todos los detalles y particularmente los accesorios, desde el tipo de palillos hasta los pequeños carteles dentro de las tiendas, me hicieron sentir como si estuviera en casa, especialmente con 300 extras caminando, hablando en chino. Incluso el calor del verano en Cape Town se sentía como el calor de Hong Kong. Todo fue tan impresionante y realista".

El tiempo de Lara en Hong Kong es breve; ella sólo está allí para localizar a Lu Ren, y lo encuentra a bordo de su bote, el Endurance. Freeman investigó mucho sobre el diseño del barco, sabiendo lo que el guión requería de él. "Pensamos en qué tipo de barco encajaría para el área, para el personaje Lu Ren, y por supuesto que viajaría, teóricamente, desde Hong Kong a una isla japonesa de más de 500 o 600 millas de aguas turbulentas. Pensamos en comprar o incluso alquilar un barco, pero fue el comienzo de la temporada de atún en Cape Town y no había nada disponible. Entonces, diseñamos un bote que funcionaba en un pontón, por lo que flotaba en un tanque, pero también tenía movimiento cuando estaba 'acoplado' y no sólo era estático. También fue en un cardán de cinco ejes y soportó toneladas de agua de los cañones para una secuencia crítica".

El tanque para el Endurance se construyó en Cape Town Film Studios, que también acogió escenas portuarias adicionales que requerían trabajo de pantalla azul, como la persecución de Lara a través del puerto. Otras escenas logradas allí incluyeron la traicionera tormenta en la playa de Yamatai, y Lara colgando del ala del bombardero japonés mientras ella pende de una cascada. Los sets incluían la cabina del bombardero, la cripta de la familia Croft, el estudio secreto de Richard Croft, los sarcófagos de la tumba y el foso de la muerte.

La pequeña y pintoresca ciudad de Paarl en Cape Winelands ofrecía un espacio ideal para las diversas secuencias de persecución de los bosques, el campamento de Vogel y la entrada a la tumba. El mayor desafío de la compañía fue el recorrido de una hora desde la ciudad por unos caminos de grava ásperos, retorcidos y polvorientos para llegar al set todos los días. Paarl fue también una de las regiones más cálidas con temperaturas de hasta 113 grados Fahrenheit en toda el área. El calor fue un problema durante todo el rodaje; la enfermera de la unidad siempre estaba equipada con protector solar.

"Rodar en el país del vino en Sudáfrica sonó como una buena idea, hasta que nos encontramos en una cantera ardiente con escorpiones en todas partes", ríe Uthaug. Afortunadamente, la producción utilizó un experto en serpientes (y escorpiones) para limpiar el set, por lo que es seguro, aunque no podía hacer nada sobre el sol.

Cuando llegamos a la isla ficticia de Yamatai y la tumba, Freeman dice que la principal preocupación creativa de Uthaug era mantener el aspecto lo más real posible. "La entrada a la tumba era una cantera de granito abandonada que encontramos, que creo que no se había utilizado durante 80 años. Tenía una gran topografía, era interesante, pero también tenía las cicatrices de la excavación de granito. Ahora, si estás imaginando que hace miles de años alguien construyó una magnífica pagoda subterránea, debes pensar, '¿Cómo entraron allí? ¿Cómo salieron?'. De repente, la cicatriz funcionó a nuestro favor. Lo hicimos parecer cubierto cubriéndolo en vides y detritus de verdes en general, y se veía bien".

Los interiores de la tumba de Himiko fueron filmados en los Atlantic Film Studios en la parte occidental de Cape Town. Freeman realizó nuevamente una buena investigación antes de determinar su enfoque de diseño. "Estábamos lidiando con un período interesante en la arquitectura japonesa", señala. "No era la edad de las pagodas clásicas que ves en las películas de Samurai. Queríamos construir algo verdaderamente antiguo, casi alienígena, así que cuando llegan al interior de la tumba es de otro mundo. Queríamos una calidad mística, y nada extravagante, sino simple, austera, geométrica sin detalles superficiales. Observamos las tumbas chinas, que están más documentadas, y ahí es donde se nos ocurrió un patrón. Luego tomamos la simetría japonesa de la forma y agregamos una toma ligeramente modernista, casi como la arquitectura brutalista, por lo que es mucho más limpia y nítida.

"El resultado fue realmente sobre la calidad de la luz y una atmósfera temperamental", continúa Freeman, "y George lo iluminó tan bellamente que mis extrañas aves acuáticas japonesas, que pueden no sonar aterradoras, fueron bastante aterradoras de ver, lo que aumentó la sensación de peligro que todos los personajes sintieron al entrar".

"Gary y el departamento de arte construyeron algunos conjuntos increíbles para la película. Recuerdo haber entrado en la tumba por primera vez y me quedé sin aliento: estaba llena de trampas, puertas secretas, acertijos", dice Uthaug, quien estaba extremadamente satisfecho con el trabajo que Freeman, Richmond y sus talentosos equipos contribuyeron.

"Ese set fue increíble", afirma Vikander. "Muchas veces, entré y me pellizqué, porque soy la fan más grande de las películas de aventuras y nunca me esperé caminar dentro de una de manera tan realista. El espacio que crearon y el sarcófago... todo. La niña dentro de mí estaba encantada. Fue realmente mágico".

A la actriz le encantó tanto que alentó a los amigos que estaban visitando durante la producción para que trajeran a sus hijos. "Tenía que darles esta experiencia", sonríe, "porque en realidad sólo quería vivir a través de ellos, sabiendo que estarían tan emocionados como lo hubiera estado yo de niña".

Algunos de los toques más únicos en la película fueron creados por el prop master, Paul Purdy, y lo más significativo, las ornamentadas cajas de rompecabezas japonesas empleadas por Lara y su padre y, en última instancia, un punto crítico de la trama en la isla. El equipo de Purdy también duplicó el pico de excavación mostrado en el juego al ubicar al fabricante de los originales -sólo quedan tres en el mundo- y hacer que se reproduzcan. Se crearon varias piezas para los requisitos de la escena, incluidas versiones reales, duras, suaves y "sin cabeza". Otros accesorios importantes incluyeron la llave con cresta Croft, el cuaderno de Richard y el mapa codificado de Yamatai, junto con el arco y la flecha característicos de Lara.

El compositor Tom Holkenborg, mejor conocido como Junkie XL, capturó la misma energía e intensidad sentida en el juego en su partitura para la película, realzando el peligro y aumentando la acción mientras también subrayaba el viaje personal y emocional de Lara.

"Como en cualquier aventura clásica que me haya encantado", dice Vikander, "esta película tiene los escenarios más grandes, las puertas místicas que se abren y los misterios dentro de ellos que evolucionan frente a ti a medida que vas en una aventura realmente emocionante. Al mismo tiempo, en este mismo viaje, amo la curiosidad y la terquedad de Lara, su pasión, y que se atreve a abrirse, a creer en la magia. Espero que el público conozca a Lara Croft, sienta la lucha y el dolor que atraviesa junto con ella, y la quieran tanto como yo".

King está de acuerdo con su estrella, y agrega: "Esta película es absolutamente para todos los públicos -jóvenes, viejos, hombres, mujeres- porque realmente tiene una conexión familiar fuerte y emocional en el corazón de una película de tipo de superhéroe y llena de acción".

"Cuando Lara Croft emprende este viaje, no está lista para lo que le viene", afirma Uthaug. "Realmente tiene que aceptar el desafío y, a través de sus muchas pruebas, descubrir si puede convertirse en Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft, lista para cualquier aventura que pueda venir a por ella. Creo que el público realmente disfrutará viendo a Lara descubrir quién es y de qué está hecha realmente".

SOBRE EL REPARTO

ALICIA VIKANDER (Lara Croft) es una actriz ganadora del Academy Award® y una de las actrices más prometedoras de su generación. Desde que hizo su debut cinematográfico en "Pure" en el 2009, se ha ganado el reconocimiento por una amplia gama de interpretaciones.

Su sensible interpretación de Gerda Wegner en "The Danish Girl" de Tom Hooper le dio un Academy Award® la Mejor Actriz de Reparto. Esta interpretación también le valió un Screen Actors Guild (SAG) y el Critics' Choice Award, entre otros, y múltiples nominaciones, incluyendo un Golden Globe y BAFTA, donde fue nominada en dos categorías: Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto por "The Danish Girl" y "Ex Machina", respectivamente.

Recientemente fue vista en el thriller romántico de Wim Wenders "Submergence", junto a James McAvoy. La película está basada en la novela de J.M. Ledgard, con un guión escrito por Erin Dignam. Además, también ha aparecido en "Euphoria", junto a Eva Green y Charles Dance. La historia trata de dos hermanas en conflicto viajando por Europa hacia un destino misterioso. El año 2017 también vio a Vikander en "Tulip Fever" de Justin Chadwick.

Vikander también actuó junto a Michael Fassbender y Rachel Weisz en la adaptación cinematográfica de Derek Cianfrance de "The Light Between Oceans". La historia sigue a un farero y su esposa, que viven en la costa de Australia Occidental, mientras crían a un bebé rescatado de un bote de remos a la deriva. Antes de esto, se le vio en "Jason Bourne," la siguiente entrada enormemente esperada de la serie "Bourne", que reunió a Paul Greengrass y Matt Damon después de ocho años.

En el 2014, Vikander fue vista en el papel de Vera Brittain en "Testament of Youth", la adaptación cinematográfica de las memorias de Brittain. Después de esto, hizo el papel principal femenino al lado de Oscar Isaac y Domhnall Gleeson en el galardonado debut como director de Alex Garland, "Ex Machina". Fue vista en el 2015 de Guy Ritchie "The Man from U.N.C.L.E", basada en la serie de 1964 del mismo nombre.

En el 2013, Alicia fue vista en "The Fifth Estate", dirigida por Bill Condon, en la que asumió el papel de Anke junto a Benedict Cumberbatch y Daniel Bruhl. También protagonizó la película sueca "Hotel", reuniéndola con la directora Lisa Langseth. Vikander asumió el papel de Erika, una joven que recientemente dio a luz a un bebé con daño cerebral y asiste a la terapia de grupo, donde conoce a otras personas que sufren diversos traumas. Antes de eso, el 2012 vio a su estrella en "A Royal Affair", de Nikolaj Arcel, con Mads Mikkelsen. La película fue nominada al Oscar® en la categoría de Mejor Película Extranjera, y se centró en una joven reina danesa que se enamoró de su médico.

Otros créditos cinematográficos de Vikander incluyen "Son of a Gun", con Ewan McGregor, y "Seventh Son", junto a Julianne Moore y Jeff Bridges. "Anna Karenina" de Joe Wright es la responsable de presentar por primera vez a Vikander a las audiencias internacionales. Asumió el papel de Kitty, junto a Keira Knightly, Domhnall Gleeson y Jude Law. En el 2011, vimos a Vikander en el papel de Fragancia Fernández en "The Crown Jewels" de Ella Lemhagen, la cual se proyectó en una competencia en Berlín.

En el 2011, Vikander ganó un prestigioso Guldbagge Award (la versión sueca de los Oscar®) a la Mejor Actriz en un Papel Principal, por su actuación como Katarina en el drama sueco "Pure", su debut cinematográfico. En el 2012, fue nombrada por los European Film Cinemas como Shooting Star, y en el 2013 fue nominada a un BAFTA en la categoría de Rising Star.

DOMINIC WEST (Richard Croft) ha combinado exitosamente una carrera tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, con papeles principales en películas internacionales, televisión estadounidense y en el escenario de Londres. Después de graduarse en el Trinity College de Dublín y luego en la Guildhall School of Music and Drama en Londres, West ganó el premio Ian Charleson al Mejor Artista Revelación por su actuación en la producción de Sir Peter Hall de "The Seagull".

Pronto siguió una exitosa carrera cinematográfica, con West haciéndose de papeles principales en películas de estudio, incluyendo "28 Days", junto a Sandra Bullock; "Mona Lisa Smile", con Julia Roberts; y "The Forgotten", con Julianne Moore. También protagonizó como Theron en "300". Otros de sus créditos incluyen "Chicago", "A Midsummer Night's Dream", "True Blue", "Hannibal Rising", "Rock Star", "The Pantom Menace", "Surviving Picasso" y "Richard III".

En el 2000, West ganó el papel de McNulty en la serie "The Wire" de HBO, uno de los programas de televisión más aclamados por la crítica en los EE. UU. El programa se emitió durante cinco temporadas, con West dirigiendo un episodio en la última temporada.

Los créditos teatrales de West incluyen la producción de Peter Gill de "The Voysey Inheritance" de Harley Granville Barker en el Royal National Theatre; la producción de David Lan en el West End de "As You Like It", en la que actuó junto a Helen McCrory; y la producción del West End de Trevor Nunn de la obra de Tom Stoppard "Rock N' Roll", que tuvo grandes aplausos en el Royal Court Theatre en el verano del 2006.

En el 2008, West interpretó a Oliver Cromwell en la serie de televisión nominada al BAFTA de Channel 4 "The Devil's Whore". Luego pasó a "Life Is a Dream" de Pedro Calderón de la Barca en el Donmar Warehouse de Londres, seguido de "Centurion", dirigida por Neil Marshall y también protagonizada por Michael Fassbender. West protagonizó la película del 2011 "The Awakening"; el éxito de taquilla "Johnny English Reborn"; la miniserie aclamada por la crítica ITV "Appropriate Adult", por la que ganó un BAFTA TV en mayo del 2012; y "The Hour", de Abi Morgan, por la cual West fue nominado para un Golden Globe.

En el escenario en el 2011, West cautivó al público como el papel principal en "Butley" en el Duchess Theatre, y compartió escenario con su coprotagonista de "The Wire" Clarke Peters en "Othello" en el Crucible Theatre de Sheffield. El 2012 vio a West retomar su papel de Hector Madden en la segunda temporada de "The Hour", y protagonizó la obra de Jez Butterworth en The Royal Court, "The River", que se estrenó en octubre del 2012. En el 2013, West regresó a Sheffield para aparecer en "My Fair Lady" en The Crucible. Luego pasó a protagonizar como Richard Burton en un drama de BBC4, juto a Helena Bonham Carter como Elizabeth Taylor. El 2014 vio el estreno de "Pride" de Matthew Warchus, que se estrenó en el Cannes Film Festival con elogios de la crítica y la audiencia, y "Testament of Youth", junto a Alicia Vikander. También aparece en la serie ganadora del Golden Globe "The Affair", junto a Ruth Wilson, Maura Tierney y Joshua Jackson.

En el 2016, West apareció en "Money Monster" de Jodie Foster, junto a George Clooney, Julia Roberts y Jack O'Connell. El comienzo del 2016 vio a Dominic junto a Janet McTeer en "Les Liaisons Dangereuses" de Christopher Hampton, dirigida por Josie Rourke para el Donmar Warehouse.

WALTON GOGGINS (Mathias Vogel) ha tenido, en los últimos años, papeles cruciales en películas con dos de los autores más importantes de Hollywood: Quentin Tarantino y Steven Spielberg. Su papel integral como Chris Mannix, un renegado sur que afirma ser el nuevo sheriff de Red Rock en "The Hateful Eight" de Tarantino, marcó su segunda colaboración con el escritor/director ganador de un Oscar®. Antes interpretó esclavo entrenador de lucha Billy Crash en la película del 2012 de Tarantino "Django Unchained". Ese mismo año Goggins, también apareció en la película de Spielberg "Lincoln", donde interpretó el congresista Wells A. Hutchins.

Actualmente, se le puede ver en "Maze Runner: The Death Cure", la tercera entrega de la exitosa franquicia. Más recientemente, Goggins selló un trato para unirse a "Ant-Man and the Wasp", la secuela de la película de superhéroes protagonizada por Paul Rudd. La película está programada para su lanzamiento el 6 de julio del 2018.

Recientemente actuó junto a Richard Gere en el largometraje "Three Christs". Jon Avnet dirigió un guión que escribió con Eric Nazarian, adaptado de la novela biográfica de Milton Rokeach. La película tuvo su estreno mundial en el Toronto International Film Festival del 2017.

Para la televisión, Goggins actuó recientemente junto a Danny McBride durante dos temporadas en la serie de HBO "Vice Principals", por la que fue nominado para un Critics' Choice Award en el 2017.Creado por McBride y Jody Hill, quien también creó "Eastbound & Down", "Vice Principals" es una comedia negra sobre una escuela secundaria y las dos personas que casi la dirigen, los subdirectores. McBride y Goggins son los vicepresidentes que están en una lucha de poder épica, compitiendo por el primer puesto: ser el director de la escuela.

Goggins también protagonizó recientemente la primera temporada de "Six" de History Channel, un drama de acción contemporáneo de 8 episodios inspirado en los acontecimientos actuales que rodean a un equipo élite de Navy SEALs. Goggins interpretó a Rip Taggart, el antiguo líder del escuadrón SEAL SIX que ahora patrulla una aldea africana para proteger a los residentes de Boko Haram.

Durante más de una década, Goggins ha sido uno de los actores más magnéticos e intensos de la televisión. Recibió una nominación al Emmy y cuatro nominaciones a los Critics' Choice Awards por su fascinante interpretación de Boyd Crowder en la serie de dramática ganadora del Premio Peabody de FX "Justified", que duró cinco temporadas. El giro crítico de Goggins como la prostituta transexual compleja Venus Van Dam en la serie dramática de FX "Sons of Anarchy" le valió dos nominaciones al Premio Critics' Choice y ayudó a arrojar una nueva luz sobre la comunidad transgénero. El papel reunió a Goggins con el creador de la serie Kurt Sutter, quien también fue escritor en "The Shield". Goggins había cosechado grandes elogios por su interpretación compleja y vanguardista del detective Shane Vendrell en esa serie de drama galardonado, que se estrenó durante siete estaciones. Fue nominado para un Premio Television Critics Association(TCA) en la categoría de Logro Individual en Drama.

El impresionante currículum de Goggins incluye docenas de películas, después de haber trabajado con personajes como Robert Duvall y Anthony Hopkins. Sus créditos incluyen películas tan diversas como "American Ultra", "GI Joe: Retaliation", "Predators" y y "Machete Kills" , de Rober Rodriguez; "Cowboys & Aliens", de Jon Favreau; y "Straw Dogs" de Rod Lurie .

También ha tomado su turno detrás de la cámara. Las colaboraciones de Goggins con sus socios en Ginny Mule Pictures incluyen Academy Award® por su cortometraje del 2001, "The Accountant", que produjo y protagonizó. El equipo produjo y dirigió su primer largometraje, "Chrystal", protagonizado por Goggins y Billy Bob Thornton, que fue aceptado en la competencia dramática del Sundance Film Festival del 2005. Para su tercera colaboración, Goggins produjo y protagonizó la película "Randy and the Mob", que ganó el Premio del Público a la Mejor Película en el Nashville Film Festival del 2007.

La cuarta película de Goggins y sus socios en Ginny Mule "That Evening Sun", protagonizada por Hal Holbrook y Goggins, tuvo su estreno mundial en el Festival South By Southwest (SXSW) en Austin, Texas, en marzo del 2009, donde obtuvo el Narrative Feature Audience Award y recibió el Premio Especial del Jurado al Mejor. La película continuó ganando premios en más de 14 festivales de cine, culminando con el honor del Premio Wyatt de la Southeastern Film Critics Association (SEFCA) y dos nominaciones al Independent Spirit Award.

Goggins es copropietario (con el socio Matthew Alper) de una compañía de licores llamada Mulholland Distilling, con una cartera de licores premium que refleja la vibrante y rica cultura de Los Ángeles y una de las primeras compañías de licores de la ciudad de Los Ángeles desde la prohibición. Su homónimo, William Mulholland, fue el visionario que amplió los límites y las posibilidades de Los Ángeles llevando agua a la ciudad del desierto. Ahora, Mulholland Destilación está trayendo un tipo diferente de agua a la ciudad, el agua de la vida - whiskey americano, vodka, gin - con la misión de crear licores artesanales inspirados en la diversidad y vigor de Los Ángeles. La marca ha trabajado con los principales destiladores, mezcladores y mixologists de todo el país para llevar sólo lo mejor a la Ciudad de los Ángeles ( www.mulhollanddistilling.com ).

Goggins disfruta de viajar por el mundo y ha pasado tiempo en Vietnam, Camboya, Tailandia, América Central, Marruecos y la India. Es un ávido fotógrafo y ha capturado muchos de sus viajes en película. La fotografía de su viaje a la India se puede ver en http://hindutoyoutoo.blogspot.com.

DANIEL WU (Lu Ren) es un actor, director y productor chino-estadounidense. Después de graduarse de la Universidad de Oregon con un título en arquitectura, Wu se mudó a Hong Kong en 1997 para presenciar la transferencia de la soberanía del territorio del Reino Unido a China. Mientras estuvo allí, fue elegido para actuar en un comercial y luego como la estrella en una película. Wu se enamoró de la actuación y consiguió sus primeros papeles profesionales en 1998 en un trío de películas en chino, más notablemente en "City of Glass (Boli zhi cheng)", por la cual obtuvo la primera de las cuatro nominaciones al Premio de Cine de Hong Kong, como Mejor Nuevo Intérprete.

Desde el exitoso debut de la película de 1998, Wu ha aparecido en más de 60 películas, con su papel destacado en "Gen-X Cops" de Benny Chan en 1999. Recibió dos nominaciones más al Premio de Cine de Hong Kong en el 2005, por Mejor Actor en "One Nigh in Mongkok (Wong gok hak yau)" y Mejor Actor de Reparto, junto a la ídolo de la infancia Jackie Chan, en "New Police Story (San ging caat goo si)", un papel que también le valió el Golden Horse Award de Taiwan como Mejor Actor de Reparto. También ganó el prestigioso premio de Hong Kong como Mejor Director por su película del 2006, "The Celestial Kings (Sei dai tinwong)".

Su cadena de éxitos cinematográficos internacionales incluye "Night Corridor" en el 2003, por la que obtuvo una nominación al Mejor Actor en los Golden Horse Awards 40 de Taiwan; la nueva versión de Frank Coraci en el 2004 de "Around the World in 80 Days" donde apareció de nuevo con Chan; "Blood Brothers" del 2007; en el 2009 "Overheard" y "Like a Dream (Ru meng)" , esta última por el que recibió una nominación al Premio Golden Horse; "The Man With the Iron Fists", de Quentin Tarantino; "Europa Report"; y de Jackie Chan "Chinese Zodiac". Wu también fue visto en la épica aventura de ciencia ficción de Duncan Jones "Warcraft" en el 2016, basada en el popular juego "World of Warcraft" y en la reciente "Geostorm" de Dean Devlin. Wu actualmente protagoniza y produce el programa de televisión de AMC "Into the Badlands".

KRISTIN SCOTT THOMAS (Ana Miller) recibió un BAFTA Award, cuatro premios Evening Standard British Film, dos London Critics 'Circle Film Awards y un Screen Actors Guild (SAG) Award por su trabajo cinematográfico, consolidando su lugar en la historia del cine.

Es una actriz bilingüe que también interpreta papeles en francés y en inglés, y recibió nominaciones al Academy Award® y al Golden Globe por su papel protagónico junto a Ralph Fiennes en la película ganadora del Oscar®, "The English Patient", de Anthony Minghella .

Con sus compañeros actores de "Gosford Park", de Robert Altman, compartió el Premio Screen Actors Guild al Mejor Elenco en Una Película. El elenco también fue honrado con el Critics 'Choice Movie Award por Mejor Actuación de un Elenco, y la película fue nominada al Oscar® a la Mejor Película, ganando el Oscar® al Mejor Guión Original para Julian Fellowes.

Su papel principal fue en otra comedia clásica nominada al Oscar® a la Mejor Película, "Four Weddings and a Funeral", escrita por Richard Curtis y dirigida por Mike Newell, que le valió los premios BAFTA y Evening Standard British Film Awards. Entre sus créditos de pantalla están "Nowhere Boy" de Sam Taylor-Johnson , por la que fue nominada a los premios BAFTA y BIFA (British Independent Film Award); "Random Hearts" de Sydney Pollack ; "The Horse Whisperer", protagonizada junto al director Robert Redford; "Mission: Impossible", de Brian De Palma ; "Life as a House", de Irwin Winkler, junto a Kevin Kline; "Angels and Insects", de Philip y Belinda Haas, por la que ganó el Premio Evening Standard de la Película Británica a la Mejor Actriz, y "Up at the Villa"; de Richard Loncraine, "Richard III"; "Bitter Moon", de Roman Polanski; el éxito de Guillaume Canet "Tell No One" ; y "A Handful of Dust", de Charles Sturridge, por la que recibió su primer Premio Evening Standard de la Película Británica.

Scott Thomas recibió su cuarto Evening Standard British Film Award a la Mejor Actriz por su actuación en "Partir (Leaving)" de Catherine Corsini, que también le valió una nominación al Premio César (equivalente al Oscar® de Francia) como Mejor Actriz. Anteriormente, fue candidata a César para "Il ya longtemps que je t'aime (I 've Le You So Long)", de Philippe Claudel, por la que volvió a ser nominada para los Golden Globes y los premios BAFTA.

Entre sus otros créditos cinematográficos se encuentran "The Invisible Woman", protagonizada por el director Ralph Fiennes; "Only God Forgives", de Nicolas Winding Refn; "In the House" de François Ozon; y "My Old Lady", de Israel Horovitz, con Kevin Kline y Dame Maggie Smith.

Scott Thomas actualmente puede ser vista junto a Timothy Spall, Patricia Clarkson y Cillian Murphy en "The Party", dirigida por Sally Potter, así como en "Darkest Hour" de Joe Wright, donde interpreta junto a Lily James y Gary Oldman como Clementine Churchill. La última trama explora los desafíos iniciales de Winston Churchill después de ser nombrado primer ministro. También fue vista recientemente en la comedia francesa de Ludovic Bernard "A bout des doigts U", junto a Lambert Wilson.

Sus créditos teatrales incluyen "The Audience", de Peter Morgan; y la producción de Ian Rickson de "Electra", en el Old Vic, que siguió a sus apariciones en producciones del West End de Rickson de "Old Times" y "Betrayal", y la aclamada puesta en escena del Royal Court de "The Seagull". Por su interpretación de Arkadina en esta última, recibió el Premio Olivier a la Mejor Actriz, y volvió a interpretar el papel en Broadway. Los otros trabajos escénicos de Scott Thomas incluyen las producciones de West End de "As You Desire Me" y "Three Sisters", y una producción de "Berenice" de Racine que recorrió Francia.

Sus créditos en televisión incluyen la miniserie del Reino Unido "Body & Soul", dirigida por Moira Armstrong, y la versión para televisión de Jack Gold de "The Tenth Man", en la que actuó junto a Sir Anthony Hopkins y Sir Derek Jacobi.

HANNAH JOHN-KAMEN (Sophie) ha asumido una cantidad impresionante de papeles fuertes durante su corta carrera, y ha sido elogiada por su trabajo en televisión, cine y teatro. Próximamente, interpretará personajes emocionantes en algunos de los largometrajes de estudio más esperados del año, que la verán trabajando con los nombres más buscados y respetados en la industria y prometen establecerla firmemente como una presencia de actuación internacional a seguir.

Recientemente terminó de filmar el papel de Ghost en la secuela del éxito "Ant Man". Dirigida por Peyton Reed, la segunda entrega, "Ant-Man and The Wasp", ve a Paul Rudd repetir el papel de Scott Lang/Ant-Man junto a los nuevos miembros del elenco Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer y Laurence Fishburne. Ghost, el antihéroe trágico, originalmente era un personaje masculino en los cómics y es un brillante inventor cuyo traje le permite volverse intangible e invisible. La película está programada para ser lanzada en julio de 2018.

John-Kamen interpretará a F'Nale Zandor junto a Olivia Cooke, Simon Pegg, Tye Sheridan y TJ Miller en "Ready Player One" de Stephen Spielberg. Basado en la novela del mismo nombre de Ernest Cline, la película está programada para el 29 de marzo Actualmente, está filmando la cuarta y la quinta temporadas de la popular aventura de acción "Killjoys", en la que interpreta a la protagonista Dutch, uno de los tres cazadores de recompensas interplanetarios trabajando para la Reclamation Apprehension Coalition, opera en un sistema de cuatro planetas conocido como Quad. Aaron Ashmore y Luke McFarlane también protagonizan la serie de diez episodios, coproducida por el canal canadiense Space y Syfy, y transmitida a nivel mundial por Netflix. La primera temporada se lanzó en junio del 2015 y la segunda se estrenó en julio del 2016, seguida de la tercera temporada en julio del 2017.

Después de protagonizar como Selma Telse en la temporada de la aclamada serie de televisión ganadora del Premio Emmy del 2011 de Charlie Brooker "Black Mirror", John-Kamen retornó como 'Sonja' en "Playtest", uno de los seis episodios de la muy esperada tercera temporada. Explorando el lado oscuro de la vida moderna y las nuevas tecnologías, cada episodio de "Black Mirror" es independiente del resto, con diferentes versiones, diferentes escenarios y realidades diferentes para cada uno. La tercera temporada de "Black Mirror" se estrenó a nivel mundial en Netflix en octubre del 2016.

En abril del 2016, John-Kamen asumió el papel de Ornela, una viuda de Dothraki y confidente cercana de Daenerys Targaryen en la sexta temporada del popular drama de fantasía de HBO/SKY Atlantic, "Game of Thrones". Una de las series más celebradas y vistas internacionalmente de los últimos años, el show se basa en la serie de novelas de George R.R. Martin y es estelarizada por Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington, Maisie Williams y Sophie Turner. El mismo mes, interpretó Rosa Persaud en la segunda temporada de ocho partes del drama de televisión británico-francés "The Tunnel". Adaptada de la serie danesa/sueca "The Bridge", la colaboración entre SKY y Canal+ también está protagonizada por Stephen Dillane y Clémence Poésy como dos detectives de la policía británica y francesa que se asocian a regañadientes para resolver una serie de crímenes.

En diciembre del 2015, John-Kamen hizo su debut cinematográfico rompiendo récords junto a un elenco estelar, que incluyó a Harrison Ford, Carrie Fisher, Adam Driver, John Boyega, Daisy Ridley, Lupita Nyong'o y Oscar Isaac, en el séptimo capítulo de la franquicia de "Star Wars", "Star Wars: The Force Awakens". Dirigida, co-producida y co-escrita por J.J. Abrams, la película tiene lugar 30 años después de "The Return of The Jedi" y sigue una abandonada hurgadora y un renegado Stormtrooper en la búsqueda a través de la galaxia por el legendario Luke Skywalker. La película pasó a recaudar más de $2 mil millones en la taquilla internacional.

En diciembre del 2012, John-Kamen asumió el papel de Rosa Maria Ramirez en la segunda temporada de la galardonada serie de BBC Two de Abi Morgan, "The Hour", actuando junto a Dominic West y Ben Whishaw. Poco después, se presentó como Justine en la primera temporada de la premiada serie de BAFTA BBC, "Happy Valley", creada por Sally Wainwright, y protagonizada por Sarah Lancashire y James Norton.

Otros créditos notables John-Kamen incluyen: Violet en la innovadora serie de Russell T. Davies del Channel 4 "Banana" y "Cucumber" en el 2015; Nahlab en la película del 2015 para la televisión de la BBC "The Ark" ; Yasmin Blake en la aclamada por la crítica serie de BBC One "Death in Paradise", en el 2014; Carly en la serie ganadora del Premio BAFTA del 2011 "Misfits", de Howard Overman, por Channel 4; y papeles en los programas de televisión "The Syndicate" y "The Midnight Beast", en el 2012. También creó el papel de Viva en el musical "¡Viva Forever!", basado en las canciones de las Spice Girls. "¡Viva Forever!" fue producida por Judy Craymer, escrita por Jennifer Saunders, y se presentó en el West End de Londres en diciembre del 2012.

John-Kamen hizo su debut en la pantalla antes de haberse graduado de la Escuela Central de Oratoria y Drama, como Roxy en "Whitechapel" de ITV, en el 2012.

ACERCA DE LOS CINEASTAS

ROAR UTHAUG (Director) se graduó de la Escuela Nacional de Cine de Noruega en el 2002. Su corto para graduarse "The Martin Administration" fue la segunda película de estudiantes noruegos en la historia en ser nominada por la AMPAS para los Student Academy Awards®.

El debut de Uthaug, "Fritt Vilt (Cold Prey)", fue estrenado en Noruega el 13 de octubre del 2006, se convirtió en un gran éxito de taquilla, se vendió a 40 países y engendró dos secuelas. Continuó codirigiendo la aventura para niños, "Julenatt I Blåfell (Magic Silver)" en el 2009, un éxito aún mayor. La película de acción medieval "Flukt (escape)", seguido en el 2012, fue vendida a más de 70 países, poniendo a Uthaug en la lista de Variety 10 Euro Directors to Watch. Su cuarta película, "The Wave", del 2015, la primera película de desastres escandinava fue la película más taquillera en Noruega ese año y la entrada de Noruega oficial de los Academy Awards®.

Todas las películas de Uthaug han viajado extensamente en el circuito internacional de festivales. Entre films, ha dirigido comerciales en todo el mundo, ganando numerosos premios.

GRAHAM KING (Productor) es un productor ganador de un Oscar® que ha trabajado entre bastidores con los principales talentos creativos de la industria tanto en las películas de estudio como en las independientes. Durante los últimos 30 años, King ha producido o ha sido productor ejecutivo de más de 45 películas, recaudando $1.2 mil millones en taquilla nacional y más de $2.8 mil millones en todo el mundo. También aclamadas por críticos y grupos de cine, sus películas han sido nominadas para 61 Academy Awards®, 38 Golden Globes y 52 Premios British Film Academy. Su compañía GK Films tiene un contrato de tres años de primera opción y no exclusivo con Paramount Pictures, con cual King desarrollará y producirá películas.

King se encuentra en varias etapas de producción en una serie de próximos proyectos que producirá bajo su compañía GK Films. La siguiente es la película biográfica de Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody", con Rami Malek en el papel principal, actualmente en post-producción. GK Films recientemente se asoció con SyFy para desarrollar la galardonada y bestseller novela de Dan Simmons Hyperion como una serie de evento. King será productor ejecutivo junto a Bradley Cooper y Todd Phillips.

Anteriormente, King fue productor ejecutivo de la película de acción "World War Z" Protagonizada por Brad Pitt. La película recaudó más de $540 millones en todo el mundo y fue nombrada una de las 10 mejores películas del año por Entertainment Weekly. King también se desempeñó como productor ejecutivo en el drama histórico "Argo". La película ganó el Academy Award®, el Golden Globe, el Premio Critics' Choice y el BAFTA a la Mejor Película. Dirigida y protagonizada por Ben Affleck, "Argo" fue nombrada como una de las 10 mejores películas del año en los Premios AFI y por la National Board of Review, mientras que también aparece en más de 150 listas adicionales de críticos de las diez Mejores Películas del 2012.

En el 2011, King produjo varias películas diversas. Recibió nominaciones al Academy Award® por la Mejor Película y el Golden Globe como productor de la aclamada aventura de fantasía "Hugo" de Martin Scorsese. La película recibió 11 nominaciones al Academy Award® en total, la mayor cantidad de cualquier película de ese año, y también apareció en más de 200 listas de las 10 Mejores Películas del 2011 de los críticos. King también produjo la comedia animada de Gore Verbinski "Rango", con la voz de Johnny Depp en el papel principal, que ganó un Oscar® a la Mejor Película Animada. Ese mismo año, produjo el debut como directora de Angelina Jolie, "In The Land of Blood and Honey", que recibió una nominación al Golden Globe a la Mejor Película en Lengua Extranjera. Esto marcó la primera vez que un productor había sido nominado a la Mejor Película en los Golden Globes en las tres categorías diferentes: Drama, Película Animada y Película en Lengua Extranjera, en el mismo año. King también fue productor del thriller sobrenatural gótico de Tim Burton "Dark Shadows", protagonizada por Depp, Michelle Pfeiffer, Eva Green y Helena Bonham Carter.

King ganó anteriormente un Oscar® a la Mejor Película como productor en el drama criminal de Scorsese del 2006 "The Departed", protagonizado por Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson y Mark Wahlberg. La película ganó un total de cuatro Academy Awards®, incluyendo Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Edición.

King recibió su primera nominación al Oscar® a la Mejor Película y ganó un Premio BAFTA a la Mejor Película por su trabajo de producción de Scorsese sobre Howard Hughes "The Aviator", protagonizada por DiCaprio. Además, fue honrado por el Producers Guild of America (PGA) con el Premio Golden Laurel como Productor del Año.

Los créditos adicionales de producción de King incluyen el thriller romántico de guerra nominado al Oscar® "Allied", protagonizado por Pitt y Marion Cotillard y dirigido por Robert Zemeckis; la adaptación en la pantalla grande del exitoso musical de Broadway "Jersey Boys:, dirigida por un multi ganador del Oscar® Clint Eastwood; el thriller romántico "The Tourist", que combina a Depp y Jolie; el drama criminal de Affleck "The Town", protagonizado por Affleck y Jeremy Renner; el thriller de Martin Campbell, "Edge Of Darkness", protagonizado por Mel Gibson; el drama histórico "The Young Victoria", protagonizado por Emily Blunt; y el drama "Blood Diamond", protagonizado por DiCaprio. Además, se desempeñó como productor ejecutivo en el drama épico nominado al Oscar® de Scorsese "Gangs of New York", protagonizado por DiCaprio, Daniel Day-Lewis y Cameron Diaz.

King fue anteriormente el Presidente y CEO de Initial Entertainment Group, que fundó en 1995. Durante el mandato de King en IEG, se desempeñó como productor ejecutivo de películas como el drama ganador de un Oscar® de Steven Soderbergh, "Traffic", el drama biográfico de Michael Mann "Ali", protagonizado por Will Smith en el rol titular; y "The Dangerous Lives of Altar Boys", producida y protagonizada por Jodie Foster. King también fue productor ejecutivo de la miniserie de televisión "Traffic", por la cual recibió una nominación al Premio Emmy por Miniserie Sobresaliente.

Nacido en el Reino Unido, King se mudó a los Estados Unidos en 1982 y fue galardonado con una Orden del Imperio Británico (OBE) en el 2009.

GINEBRA ROBERTSON-DWORET (Guión/Historia) tiene extensos créditos de escritura que incluyen el spin-off femenino de la franquicia de Suicide Squad titulada "Gotham City Sirens", y más recientemente la película "Captain Marvel", con Brie Larson como protagonista. Además, Robertson-Dworet ha aparecido dos veces en la aclamada Blacklist, con sus películas originales "Aries", actualmente en desarrollo, y "Hibernation".

Es graduada de la Universidad de Harvard y actualmente vive en Los Ángeles.

ALASTAIR SIDDONS (Guión) es escritor, director y productor de formatos documentales y dramáticos. Su guión de drama debut, "Trespass Against Us", que también produjo, se estrenó en el Toronto International Film Festival en el 2016 y está protagonizado por Michael Fassbender y Brendan Gleeson. Siddons está actualmente escribiendo una película titulada "Hyper", así como un episodio de la serie BBC de Steve McQueen, aún sin título. También está trabajando en una serie de televisión con DMC Film, que protagonizará Fassbender.

Siddons ha dirigido dos películas documentales: "Turn It Loose" y "Inside Out: The People's Art Project", que se estrenó en el Tribeca Film Festival del 2013 y se transmitió por HBO en el 2014.

EVAN DAUGHERTY (Historia) se ha establecido como un guionista de gran éxito en Hollywood, con su trabajo en el centro de una serie de proyectos muy esperados.

"Snow White and the Huntsman" de Daugherty fue estrenada en el verano de 2012 y se convirtió en un éxito mundial. Daugherty escribió la película como un estudiante universitario en NYU y, en el 2010, su guión creó una guerra de ofertas, convirtiéndose en una de las mayores ventas de un guion en años. Un giro en el cuento clásico, la adaptación de Daugherty saca a la luz al misterioso Cazador, interpretado por Chris Hemsworth, quien es llamado por la Reina (Charlize Theron) para matar a Snow White (Kristen Stewart). En el cuento de Daugherty, el Cazador enseña a Snow White a convertirse en una guerrera, y juntos emprenden una búsqueda para vencer a la Reina Malvada.

También fue producido el thriller de acción independiente de Daugherty "Killing Season", anteriormente conocido como "Shrapnel", con el director Mark Steven Johnson, protagonizada por John Travolta y Robert De Niro. El espeluznante thriller, inspirado en los personajes, cuenta la historia de dos veteranos de la Guerra de Bosnia, un estadounidense y un serbio, que se enfrentan en el desierto remoto donde luchan por saldar una vieja deuda en un juego del gato y el ratón con batallas físicas y psicológicas. La película fue estrenada en el verano del 2013.

También escribió la adaptación del libro bestseller de Veronica Roth para jóvenes, Divergent . "Divergente" se desarrolla en un futuro distópico en el que la sociedad se divide en cinco facciones basadas en los rasgos de la personalidad: honestidad, valentía, inteligencia, altruismo y bondad. La historia se centra en una niña de 16 años que deja a su familia para unirse a una facción rival, lo que cambia su vida para siempre. Esta película fue estrenada en marzo del 2014. También en el 2014, Daugherty escribió la exitosa adaptación en pantalla grande de "Teenage Mutant Ninja Turtles", basada en los queridos cómics y serie animada para Michael Bay.

Además de su trabajo en cine, Daugherty ha vendido y desarrollado múltiples pilotos de televisión para ABC, NBC, Syfy y Hulu.

PATRICK MCCORMICK (Productor Ejecutivo) más recientemente fue productor ejecutivo para Robert Zemeckis en "Allied", y para Scott Cooper en "Black Mass". Esta última fue su sexta película con Johnny Depp. Primero trabajaron juntos en "Donnie Brasco", dirigida por Mike Newell, seguida de dos películas para el director Tim Burton, "Charlie and the Chocolate Factory" y "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street". Más recientemente colaboraron en "The Rum Diary", basado en la novela de Hunter S. Thompson y la comedia "Mortdecai", dirigida por David Koepp.

McCormick también produjo la aventura de fantasía del director Bryan Singer, "Jack the Giant Slayer", protagonizada por Nicholas Hoult, Stanley Tucci y Ewan McGregor; "Peter Pan" de P.J. Hogan, protagonizada por Jason Isaacs, Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Wood y Lynn Redgrave; "Angie", de Martha Coolidge, protagonizada por Geena Davis y James Gandolfini; "A Shock to the System", protagonizada por Michael Caine; y "Last Rites", protagonizada por Tom Berenger .

McCormick se desempeñó como productor ejecutivo en tres películas dirigidas por Barry Levinson: "Bandits", una parodia de comedia protagonizada por Bruce Willis, Billy Bob Thornton y Cate Blanchett; "An Everlasting Piece"; y "Liberty Heights", la cuarta de la serie del director en Baltimore, protagonizada por Adrien Brody, Orlando Jones, Bebe Neuwirth y Joe Mantegna. Sus otros créditos como productor ejecutivo incluyen "Prince of Persia: The Sands of Time", de Mike Newell, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Ben Kingsley; "Stepmom" de Chris Columbus, protagonizada por Julia Roberts, Susan Sarandon y Ed Harris; "The Juror", protagonizada por Demi Moore, Alec Baldwin y James Gandolfini; y "The Pickle" de Paul Mazursky.

También fue coproductor de "Boys on the Side", de Herbert Ross, protagonizada por Drew Barrymore, Whoopi Goldberg, Mary-Louise Parker y Matthew McConaughey; "Scenes from a Mall" de Mazursky, protagonizada por Woody Allen y Bette Midler; y "Streets of Gold" de Joe Roth, protagonizada por Wesley Snipes. Al principio de su carrera, se desempeñó como productor asociado y/o director de producción de la unidad en películas como "Wise Guys" de Brian De Palma, "Ghostbusters" de Ivan Reitman y "Moscow on the Hudson", de Mazursky.

DENIS O ' SULLIVAN (Productor Ejecutivo) actualmente supervisa la producción en GK Films, administrando todos los proyectos de la compañía junto con Graham King. Durante su permanencia en la empresa, O'Sullivan ha colaborado estrechamente con el productor ganador de un Oscar® y CEO de GK Films, Graham King, además de colaborar con algunos de los principales talentos creativos de la industria.

O'Sullivan tiene varios proyectos futuros que supervisa junto a King, incluyendo "Bohemian Rhapsody", la historia de Freddie Mercury y Queen protagonizada por el ganador del Emmy Rami Malek, que se estrenará en diciembre de 2018 y una nueva versión de la clásica película francesa, "The Red Circle".

O'Sullivan supervisó previamente la producción de varios de alta de la compañía - los proyectos de perfil, incluyendo "Allied", dirigida por Robert Zemeckis, y el thriller de acción "World War Z", tanto protagonizada por Brad Pitt. Esta última película recaudó más de $540 millones en todo el mundo y fue nombrada una de las 10 Mejores Películas del Año por Entertainment Weekly. Además, O'Sullivan supervisó la producción de la aventura de fantasía galardonada con el Oscar® de Martin Scorsese "Hugo", la adaptación de Clint Eastwood del éxito de Broadway "Jersey Boys", la película ganadora del Academy Award® de Ben Affleck "Argo", así como su drama criminal "The Town" y el debut como directora de Angelina Jolie, "In the Land of Blood and Honey", que recibió el prestigioso Premio Stanley Kramer de la PGA y una nominación al Golden Globe para Mejor Película en Lengua Extranjera.

De manera adicional, O'Sullivan fue coproductor del thriller romántico "The Tourist", protagonizado por Johnny Depp y Angelina Jolie, y del romance histórico "The Young Victoria", protagonizado por Emily Blunt y dirigido por Jean-Marc Vallee. "The Young Victoria" fue nominada a tres Premios de la Academia, ganando por Mejor Logro en Costume Design, dos Premios de la Academia Británica de Cine, ganando para Costume Design y Hair & Make Up, y nominado para un Globo de Oro a la Mejor Actriz.

Antes de unirse a GK Films, O'Sullivan fue editor de la historia de Harvey Keitel, la compañía de producción basada en N ew York The Goatsingers, y de Robert De Niro en TriBeCa Films. O'Sullivan tiene una licenciatura en cine de la Universidad de Columbia.

NOAH HUGHES (Productor Ejecutivo) desde hace más de 15 años conserva la pasión por el diseño que los consume tanto como el día en que tuvo su primera oportunidad, y ha realizado grandes contribuciones a la industria de los videojuegos.

La mayor parte de la carrera de Hughes se ha dedicado a Crystal Dynamics. Ha contribuido a la reinvención de Lara Croft en la nueva versión de "Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft" y continúa guiando su trayectoria como director creativo de franquicias del estudio.

GEORGE RICHMOND (Director de Fotografía) comenzó su carrera en 1990, cuando comenzó a trabajar en películas dentro del Reino Unido y en EE. UU. como asistente de cámara. Durante los siguientes siete años trabajó su camino hasta aterrizar su primer crédito que operan en la cámara en 1997 con "Rough Riders". Sus créditos continuaron creciendo mientras trabajaba en "Legally Blonde"; "The Sweetest Thing"; "Dumb and Dumber"; "A Cinderella Story"; "The Golden Compass"; "Quantum of Solace"; "Clash of the Titans" ; "War Horse"; y "Snow White and the Huntsman".

Además de filmar largometrajes, Richmond trabajó en comerciales para muchos conocidas y gigantes marcas comerciales y de consumo, incluidos Marks & Spencer, Dove, Adidas, Asda, Aldi y Johnny Walker. Sus habilidades de cámara para el comercial de Johnny Walker fueron reconocidas dentro de la industria, ya que se convirtió en el ganador del "Children of Men" en los BTA Craft Awards en el 2009 como Mejor Operador de Cámara

En el 2008, mientras la carrera de Richmond carrera como operador de cámara estaba en su apogeo, se involucró como director de fotografía en el set de "The Hide". A partir de esto, pasó a trabajar en películas como "Wild Bill", "Kingsman: The Secret Service" y su secuela, "Kingsman: The Golden Circle", y "Eddie the Eagle".

GARY FREEMAN (Diseñador de Producción) pasó sus primeros años estudiando arquitectura y diseño interior en Degree Level 3, y su pasión por emprender una carrera cinematográfica fue influenciada por películas como "Brazil", "Bladerunner" y las películas de Stanley. Kubrick.

Después de su graduación, Freeman ganó experiencia trabajando en grandes espectáculos de entretenimiento de luces en LWT en Londres. Esto abrió el acceso a los estudios de cine del Reino Unido, donde conoció y trabajó para numerosos directores de arte líderes que estaban activos en Londres. Progresó a través de del departamento de arte desde ayudante de producción y preparación de maquetas de trabajo, y finalmente trabajó hasta el rango de director de arte supervisor, laborando junto a muchos diseñadores de alto calibre, incluyendo Dante Ferretti, Tom Sanders y Jan Roelf.

Desde su diseño para "Maleficent", Freeman ha elegido moverse entre fantasía y la realidad, lo que permite un enfoque totalmente aterrizado para diseñar en cualquier género de cine, incluyendo películas tales como "Everest" y la próxima "Mowgli". Por ejemplo, esta última, dirigida por Andy Serkis, requería junglas exhaustivamente detalladas creadas en foros en Londres. Aunque textualmente fotorealista, el proyecto tenía una ventaja fantástica para equilibrar a las criaturas interactivas que hablaban.

Entre los créditos de Freeman como director supervisor de arte son el drama de la Segunda Guerra Mundial de Robert Zemeckis "Allied"; "Cinderella"; "47 Ronin"; "Your Highness"; "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street"; "Sunshine"; "Children of Men"; "Aeon Flux"; "Around the World in 80 Days"; "Timeline"; "Pirates of the Caribbean"; "Prince of Persia: The Sands of Time"; "Clash of the Titans"; "National Trasure: The Book of Secrets"; "The Bourne Supremacy" (Director de Arte, Rusia); y "Spy Game" (Director de Arte, Budapest).

Como ayudante de dirección artística, trabajó en "Lara Croft: Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft" y la película para televisión "Alice in Wonderland". En "Saving Private Ryan", Freeman sirvió como asistente del director de arte. Los créditos de Freeman como dibujante incluyen "The Jackal". "The Wings of the Dove" y "101 Dalmatians".

STUART BAIRD (Editor) asistió a la University College de Londres antes de ingresar a la industria cinematográfica como asistente personal de la directora de cine y teatro británica Lindsay Anderson en la película "If ...", donde le presentaron todos los aspectos de la realización de una película, de pre-producción, producción, a través de edición y post-producción.

Luego, le presentaron a Ken Russell y trabajó en "Women in Love", como asistente de dirección durante el rodaje, y luego como asistente de edición en posproducción. Su trabajo con Russell continuó en una serie de diez largometrajes, que incluyeron "The Music Lovers", "The Devils", "The Boyfriend", "Savage Messiah" y "Mahler". Pasó de ser editor asistente a supervisor de edición de sonido, editor de música y, finalmente, a editor de películas. A la edad de 26 años, estaba editando la película de Russell "Tommy", seguida de "Lisztomania", "Valentino" y, finalmente, "Altered States", en la que también era productor asociado.

Baird editó otras películas entre su trabajo con Russell, incluyendo "Outland" para Peter Hyams, y "The Omen" y "Superman" y "Superman II" para Richard Donner. Su asociación con Donner fue otra fuerte colaboración, y continuó en "Ladyhawke", "Lethal Weapon", "Lethal Weapon 2", "Scrooged", "Radio Flyer" y "Maverick". Baird también ha editado películas para Fred Zinnemann, John. Mackenzie, Michael Apted, Hugh Hudson, Martin Campbell y Sam Mendes, entre otros.

Baird recibió nominaciones como editor al Academy Award® por "Superman" y "Gorillas in the Mist", así como nominaciones por la American Cinema Editors (A.C.E.) para "Superman" y las películas de Bond "Casino Royale" y "Skyfall".

El trabajo de Baird también se puede ver en las películas "Tango & Cash "Mission: Impossible II", "Robin Hood: Prince of Thieves", "New Jack City", "Lara Croft: Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft" y "Predator". Trabajó como ejecutivo en Warner Bros. Pictures durante un tiempo, como creativo consultor editorial, antes de dirigir su primer largometraje para el estudio, "Executive Decision", seguido de "U.S. Marshals". También dirigió la película "Star Trek: Némesis".

MICHAE L. TRONICK (Editor) comenzó su carrera en la industria cinematográfica después de completar una licenciatura en Ciencias Políticas de la UCLA y un trabajo de posgrado en producción de cine y televisión en San Francisco State University.

El primer trabajo profesional de Tronick fue con una productora de cine industrial en Hollywood, Gene McCabe Productions. Fue en McCabe donde Tronick desarrolló por primera vez un interés en la postproducción. Uno de los editores en el personal de McCabe era Dan Carlin, Sr., que también era el editor de música para el compositor de Sam Peckinpah, Jerry Fielding. Tronick se asoció con Carlin, trabajando en una sala de corte en el garaje de Carlin en Reseda, California.

Durante su mandato con Carlin, Tronick fue admitido en el Local de Editores de Películas y comenzó la edición musical en series de televisión y películas de la semana. Su primer largometraje fue "Semi-Tough", para el director Michael Ritchie. El primer musical de Tronick fue "Movie Movie", para Stanley Donen, donde comenzó una asociación con el compositor Ralph Burns. Tronick trabajó con Burns en "All that Jazz" y "Star 80", para Bob Fosse.

Mientras trabajaba como editor de música en "Outrageous Fortune" unos años más tarde, el editor de películas John Wright se acercó a Tronick para editar películas para las secuencias musicales en una película para televisión que Wright estaba cortando. Esa fue la primera incursión de Tronick en la edición de cine. A partir de ahí, el director Walter Hill y su editor, Freeman Davies, le pidieron a Tronick que fuera el editor de música de "Streets of Fire", y también editó las secuencias musicales de la película. Después, Tronick volvió a editar música en "Predator", y luego se le pidieron ayuda para editar en "Beverly Hills Cop 2", con Billy Weber y Chris Lebenzon. Ese fue el proyecto que afectó firmemente a Tronick a las filas como editor de cine a tiempo completo.

Tronick actualmente está cumpliendo su segundo mandato en la Junta de Gobernadores de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que representa a la División de Editores de Películas. Tronick es miembro del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Academia. Es copresidente del Comité de Programas Públicos del Consejo. También se desempeña en el Consejo de Directores de Film Editors Local 700, y ha sido miembro de la Junta Directiva de A.C.E., donde también fue elegido Vicepresidente. Cuando los horarios lo permiten, da clases como invitado y orador en la Universidad de Carolina del Norte, en la Escuela de las Artes en Winston- Salem.

COLLEEN ATWOOD (Diseñadora de Vestuario) ha ganado cuatro Academy Awards® por sus diseños de vestuario en "Fantastic Beasts and Where to Find Them" de David Yates, "Alice in Wonderland", de Tim Burton, y las películas dirigidas por Rob Marshall "Memoirs of a Geisha" y "Chicago". Atwood también recibió nominaciones al Oscar® por su trabajo en "Nine" y "Into the Woods", de Marshall; "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" y "Sleepy Hollow" de Burton; y "Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events" de Brad Silberling; "Beloved" de Jonathan Demme; y "Little Women" de Gillian Armstrong.

Recientemente se reunió con Burton en "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children". Sus otras colaboraciones incluyen "Big Eyes", "Dark Shadows", "Edward Scissorhands", "Ed Wood", "Mars Attacks!", "Planet of the Apes" y "Big Fish". También trabajó con Jonathan Demme en su película ganadora del Oscar® "Silence of the Lambs" , así como en "Philadelphia" y "Married to the Mob". Además, diseñó el vestuario para Johnny Depp en "Public Enemies", "The Tourist" y "The Rum Diary".

Atwood también diseñó el vestuario para proyectos cinematográficos tan diversos como "Alice Through the Looking Glass"; "The Hunstman: Winter's War"; "Snow White and the Huntsman" "Mission: Impossible III", "Gattaca", "That Thing You Do!", "Wyatt Earp", "Manhunter" y "Firstborn", que marcó su primera película como diseñadora de vestuario.

TIMOTHY A. WONSIK (Diseñador de Vestuario) nació y se crió en Connecticut. Se mudó a Boston para asistir a la Facultad de Arte de Massachusetts estudiando Cerámica y Diseño. Vivió en Boston durante 11 años, finalmente encontró su amor por los textiles y la ropa, y comenzó a trabajar como estilista. Ese cambio de carrera lo llevaría a Los Ángeles.

Una vez en L.A. sus amigos que trabajaban en cine lo presentaron a las posibilidades de expandir su trabajo creativo, que comenzó su transición de las revistas al cine. Uno de sus primeros trabajos en L.A. fue trabajar con el legendario Diseñador de Vestuario Bob Mackie, cuya relación duró muchos años. Además de cine, Wonsik ha trabajado en muchas áreas en cuanto a vestuario, desde la televisión a espectáculos en Las Vegas, comerciales y en los Juegos Olímpicos de Invierno en Utah en 2002, por la que obtuvo un premio Emmy

Wonsik tomó una posición con Marvel Film Studios como el jefe de departamento de vestuario y archivo, donde ha trabajado en todas las películas nacionales, supervisó la fotografía adicional en los EE.UU. y asistió a los diseñadores que trabajan internacionalmente. También diseñó disfraces para pilotos que se convertirán en series de televisión. Después de casi cinco años con Marvel, dejó su trabajo para buscar ofertas independientes.

TOM HOLKENBORG (Compositor) es un productor y compositor multi platino nominado al Grammy. Un multi instrumentista que toca teclados, guitarra, batería, violín y bajo, también posee un dominio de la tecnología de estudio.

Ahora enfocado en la composición para cine, el realizó las partituras para "The Dark Tower" de Nikolaj Arcel; "Brimstone", de Martin Koolhoven; "Spectral", de Nic Mathieu; "Distance Between Dreams" de Rob Bruce; "Batman v Superman: Dawn of Justice", de Zack Snyder, junto a Hans Zimmer; "Deadpool" de Tim Miller; el thriller de acción "Point Break"; la comedia sobre el crimen "Kill Your Friends"; el drama de Scott Cooper "Black Mass" y la superproducción de George Miller "Mad Max: Fury Road". Sus recientes créditos cinematográficos incluyen "Run All Night" de Jaume Collet-Serra, "Paranoia" de Robert Luketic, "Divergent" de Neil Burger y "300: Rise of an Empire" de Noam Murro.

La base de la carrera de Holkenborg se estableció en su Holanda natal, donde creó múltiples bandas sonoras. Más tarde continuó creciendo bajo mentores con compositores de renombre como Harry Gregson-Williams, en las películas "Domino" y "Kingdom of Heaven", y Klaus Badelt en "Catwoman". A partir de ahí, formó una asociación exitosa con el compositor Hans Zimmer, con quien trabajó en "Man of Steel",de Zack Snyder; "The Dark Knight Rises" de Christopher Nolan y "Inception"; y las películas animadas de "Madagascar" y "Megamind".

Al principio de su carrera como compositor, también proporcionó música para películas como "Bandslam", "DOA: Dead or Alive", "The Chronicles of Riddick: Dark Fury", "The Animatrix" y "Resident Evil".

La carrera de Holkenborg como artista comenzó en 1993 cuando comenzó la banda de rock industrial NERVE, mientras que también producía bandas de hardcore y metal como Sepultura y Fear Factory. Atraído por los breakbeats electrónicos, comenzó Junkie XL en 1997, debutando con el álbum Saturday Teenage Kick. Siguió produciendo cinco álbumes más bajo el apodo de Junkie XL mientras hacía shows en todo el mundo. En el 2002, el productor-remixer obtuvo un éxito número uno en 24 países con su revisión de "A Little Less Conversation" de Elvis Presley. Tras ese éxito, colaboró con artistas famosos como Dave Gahan, Robert Smith y Chuck D, y re mezcló a artistas como Coldplay, Depeche Mode, Britney Spears y Justin Timberlake, entre muchos otros. Además, creó la música para videojuegos, incluidos "Need for Speed", "The Sims" y "SSX", así como comerciales para campañas mundiales de Nike, Heineken, Adidas, Cadillac y VISA.