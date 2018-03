Yo, mi mujer y mi mujer muerta: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Santi Amodeo

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

YO, MI MUJER Y MI MUJER MUERTA cuenta la historia de Bernardo (63), arquitecto y catedrático de la Universidad de Buenos Aires, que acaba de enterrar a su mujer, con la que ha compartido toda su vida.

Bernardo se negó a cumplir Cris, su esposa, le había expresado el deseo de su esposa de ser incinerada y de que sus cenizas fueran arrojadas al mar en la Costa del Sol, en España, donde ella nació y donde solía volver a pasar un mes al año con su hermana. Pero después de varios días de duelo en los que empieza a mostrarse desorientado y algo paranoico, recibe la noticia de que unos vándalos han profanado la tumba de su difunta esposa. Bernardo entra en shock y decide emprender viaje a España para esta vez sí, cumplir el deseo de su mujer.

Allí conoce a Abel (40), dueño de una inmobiliaria al borde de la quiebra, al que su ex ha echado de casa y que vive en las casas vacías que alquila; y a Amalia (35), una "relaciones públicas" de belleza declinante y ternura casi maternal, que adora el lujo.

Juntos se verán envueltos en una peripecia para librarse de las cenizas, y En el camino a cumplir ese mandato, Bernardo va a descubrir que no conocía tanto a su mujer como imaginaba... Y que dentro de su apariencia de reputado profesor, ególatra y altivo, en realidad habita un hombre pequeñito y frágil.

Producida por Film Tonic, AZ Films y PGT Películas Grupo Tranquilo. El Productor Asociado es Paradiso Distribution. Y la distribución estará a cargo de Buena Vista International. La película cuenta con un elenco encabezado por Oscar Martinez, Carlos Areces, Ingrid Garcia-Jonsson y Malena Solda.

La filmación de la película comenzó con 4 semanas de rodaje entre enero y febrero de este año (3 semanas en Sevilla y 1 semana entre Sotogrande y Marbella), para luego continuar aquí en la Argentina, con 3 semanas en locaciones de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

ACERCA DEL DIRECTOR: Santi Amodeo

Santi Amodeo nació en 1969 y estudió escenografía en el Instituto del Teatro de Sevilla. Director y guionista de cine. También guitarrista y compositor en varios discos y bandas sonoras. Su filmografía más destacada es:

- "Quién Mató a Bambi?" (2013). Largometraje en 35 mm. Guión y dirección. Estuvo entre las diez películas españolas más taquilleras del año, con 144.000 espectadores- datos del ICAA-. Además de visitar Festivales como Chicago o Manchester, estuvo nominada a los premios Taurus en Los Ángeles a mejor persecución en película de habla no inglesa.

- "Hispania" Capitulo 5. 1ª temporada (2010). Serie de televisión. Antena 3. Dirección.

- "Cabeza de Perro" (2006). Largometraje en 35 mm. Guión y dirección. Nominación a los Goya Actriz Revelación. Premio al Mejor Actor Festival de Shangai 2007. AFI Festival de Los Ángeles, Festival de Seatle, Festival de Helsinki. Etc.

- "Astronautas" (2003). Largometraje en 35mm. Guión y dirección. 2 Nominaciones a los Goya: Actriz Revelación y Dirección Novel. Obtuvo una Mención Especial del Jurado de Nuevos Realizadores en la Seminci y fue seleccionada entre las 10 mejores películas europeas del año 2004 por los críticos de la revista Variety. Festival de Karlovy Vary 2004. Premio Nova Película Europea Festival de Montpellier. Festival de Toronto 2004. AFI Festival 2004, Los Ángeles. Spanish Cinema Now 2004, Nueva York. Festival de Edimburgo. Festival de Mar del Plata. Etc.

- "La Ciudad del Arco Iris" (2003). Documental. Guión escrito junto a Gervasio Iglesias. Festival de Cine Independiente de Gijón 2003 y Sección Oficial del Festival de Málaga 2004.

- "El Traje" (2002). Largometraje en 35mm. Escrito junto a Alberto Rodríguez. Estuvo en varios festivales como San Sebastián o Berlín 2003.

- "El Underground" (2001). Guión para largometraje. Finalista por Europa en los premios NHK del Festival de Sundance.

- "El Factor Pilgrim" (2000). Largometraje en 35 mm. Escrito y dirigido junto a Alberto Rodríguez. Obtuvo una Mención Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián.

- "Bancos" (1999). Guión. Co-dirigido con Alberto Rodríguez. Tuvo más de una veintena de premios en festivales nacionales e internacionales, desde Curt Fictions en Barcelona hasta Locarno en Suiza.

Historia profesional: Pola Zito

Pola Zito estudió cine en la FUC. Comenzó su carrera en la industria del cine como jefa de produccion, trabajando en comerciales y cine. Trabajo como Productora Ejecutiva en la prestigiosa productora K&S Films durante 12 años produciendo algunas de las peliculas más importantes de los últimos años. En el 2016 decidió emprender un nuevo camino y se asocia a su hermano Alex Zito, Juan Pablo Garcia y Javier del Pino para formar Film Tonic en Argentina y Nectar Films en USA. Algunas de las películas que produjo son:

- "Matar a Jesús" (2017) de Laura Mora. Seleccionada en los Festivales de Toronto & San Sebastian.

- "Cien Años de Perdon" (2016) de Daniel Calparsoro con Luis Tosar, Rodrigo de la Serna, Joaquin Furriel, Luciano Caceres

- "El Clan" (2015) de Pablo Trapero.

- "Relatos Salvajes" (2014) de Damian Szifron. Nominada a los Premios Oscar 2015 como mejor Película Extranjera.

- "Septimo" (2013) Dirigida por Patxi Amezcua

- "El Pasado" (2007) Dirigida por Hector Babenco

Servicios de Produccion:

- "On the Road" (2012) Dirigida por Walter Salles, con Robert Pattinson & Kristen Stewart - Line Producer Argentina

- "Focus" (2015) Dirigida por Glen Ficarra and John Requa, con Will Smith - Line producer Argentina

- "The Revenant" (2015) Dirigida por Alejandro Gonzalez Iñarritu con Leonardo Di Caprio - Line producer Argentina

Historia profesional: Alex Zito

Alex Zito estudió cine en UCLA y la FUC. Comenzó su carrera en la industria del cine como montajista, para luego formar su propia productora AZ FILMS. Desde AZ FILMS produjo más de veinte películas entre las que se destacan:

- "El autor" (2017) de Manuel Martin Cuenca. Nominada como Mejor Película en el Festival de Cine de San Sebastian.

- "Neruda" (2017) de Pablo Larrain. Nominada a los Globos de Oro 2016 como mejor Película Extranjera.

- "Matar a Jesús" (2017) de Laura Mora. Seleccionada en los Festivales de Toronto San Sebastian.

- "El amor y otras historias" (2014) Dirigida por Alejo Flah, esta coproducción fue seleccionada para participar en el Sreenwriters Lab en Oxaca, Mexico, del Sundance Institute.

- "Vino para robar" (2013) Dirigida por Ariel Winograd con Valeria Bertuccelli y Daniel Hendler.

- "El muerto y ser Feliz" (2013) Dirigida por Javier Rebollo, con José Sacristán, esta coproducción, cuenta con el apoyo Ibermedia y TVE.

- "La llamada" (2012) Dirigida por David Nieto Winzel.

- "Un amor" (2011) Dirigida por Paula Hernadez con las actuaciones de Diego Peretti, Elena Roger y Luis Ziembrowski.

- "Las Acacias" (2011) Dirigida por Pablo Giorgelli. Ganadora de la Cámara de Oro en el Festival de Cine de Cannes 2001.

Historial profesional: Luis Manso

Luis Manso nació en Madrid en 1960 y estudió Periodismo e Imagen y Sonido en la Universidad Complutense de Madrid. En 1992 crea, junto a Javier Fesser, Películas Pendelton desde donde Manso como productor ha llevado a cabo las siguientes producciones:

- En la actualidad, entre otros proyectos, Luis Manso está desarrollando un ambicioso largometraje en coproducción con China, para ser rodado en inglés, en China, Perú y Estados Unidos.

- "Bienvenidos" (2015). Luis Manso produce este cortometraje dirigido por Javier Fesser que ha obtenido ya más de cincuenta premios en festivales nacionales e internacionales.

- "Mortadelo y Filemón contra Jimmy El Cachondo" (2014) Productor Ejecutivo, para Zeta Cinema. Escrita y dirigida por Javier Fesser, fue premiada con el Goya a Mejor Película de Animación y Mejor Guión Adaptado en la edición de los Goya 2015. También ganó el Forqué, el Gaudí y el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos. Con alrededor de 750.000 espectadores, fue una de las películas más taquilleras del año; además de pasearse por numerosos festivales internacionales, como San Sebastián, Festival d'Annecy , Corea y Málaga, por citar algunos.

- "Amigos" (2009). Productor Ejecutivo. Dirigida por Borja Manso y producida por Dark Ligth y Telecinco, ganó el premio del público en el Festival de Málaga de 2011.

- "Camino" (2008)- Productor ejecutivo y director de producción. Este largometraje obtuvo 6 premios Goya.

- "Cándida" (2005). Productor de la primera película de Guillermo Fesser.

- "Real" (2005) dirigido por Borja Manso, en la que Luis Manso lleva a cabo la producción ejecutiva.

- "Binta y la Gran Idea" (2004). Manso produce y coescribe este corto dirigido por Fesser en Senegal y que ha ganado cerca de noventa premios en festivales internacionales. También fue nominado al "Oscar" en la categoría del mejor cortometraje de ficción.

- "La gran aventura de Mortadelo y Filemón" (2003). A pesar del tiempo transcurrido sigue siendo una de películas más taquillera de la historia del cine español con más de 5 millones de espectadores. Ganó cinco Goyas, entre ellos el de Mejor dirección de producción, que recayó en Luis Manso junto a Marina Ortiz.

- "El Milagro de P.Tinto" (1998). Productor. Este largometraje recibió "La entrada de bronce" de Antena 3, por ser la tercera película más vista ese año.

- "Aquel Ritmillo" (1994) y "El Secdcleto de la Tlompeta" (1995). Entre los dos suman 45 premios, que incluye el Goya al mejor cortometraje de ficción en 1995.

Historial profesional. Rafael Cobos

Rafael Cobos nació en 1973. Autor teatral y Guionista. Como Guionista de cine, campo en el que actualmente centra su trabajo, ha escrito los siguientes largometrajes:

- "El Hombre de las mil cara" (2015), escrito junto con Alberto Rodríguez y que se estrenará en este año.

- "Toro" (2015), escrita junto con Fernando Navarro.

- "La isla mínima" (2014), Premio Asecan a Mejor Guión, Medalla Círculo de Escritores Cinematográficos a Mejor Guión y Goya a Mejor Guión 2015.

- "El amor no es lo que era" (2013), escrita junto con Gabriel Ochoa y Ada Fernández.

- "Grupo 7" (2012), también escrito con Alberto Rodríguez. Fue nominado a los Premios Goya 2013 y ganador del Premio Asecan a Mejor Guión.

- "Ali" (2011), escrita junto con Paco Baños.

- "After" (2009), coescrito con Alberto Rodríguez fue nominado a los Premios Goya 2009 y ganador del Premio Asecan a Mejor Guión.

- "7 vírgenes" (2002), escrito junto a Alberto Rodríguez fue nominado al Mejor Guión en los Premios Goya 2006.

ACERCA DE LAS PRODUCTORAS

Film Tonic es una productora argentina integrada por 4 socios:

Pola Zito, productora ejecutiva de Relatos Salvajes, El Clan y Cien años de perdón, entre otras.

Alex Zito, productor cinematográfico. Entre sus producciones más destacadas se encuentran El Autor, Neruda, El hilo rojo, Vino para Robar, Un amor y Las acacias.

Juan Pablo García, empresario y productor cinematográfico. Entre sus producciones se encuentran Neruda, Permitidos, El hilo rojo, Pinamar y Maldito seas Waterfall.

Javier Del Pino, productor cinematográfico de Maldito seas Waterfall, Sexo fácil películas tristes, Dormir a sol, La Cruz del sur, La fuga, Sol de Otoño y El Faro.

Películas Grupo Tranquilo es una productora andaluza formada por:

Daniel Pérez Astiárraga, ingeniero industrial vinculado al departamento de Control de Proyectos y Contratos de Dragados Offshore.

Santi Amodeo, director y guionista de cine con una dilatada carrera a sus espaldas, y que vuelve a la producción tras su primera experiencia con Seisdedos, empresa artífice, entre otras cosas, de El Factor Pilgrim, largometraje dirigido al alimón entre el propio Amodeo y Alberto Rodríguez (Isla Mínima, Grupo 7).

Luis Manso, uno de los productores más prestigiosos y laureados del panorama español con su productora Películas Pendleton junto a Javier Fesser.

FICHA TÉCNICA

Director: Santi Amodeo

Productores: Pola Zito / Alex Zito / Juan Pablo García / Javier del Pino / Luis Manso y Daniel Pérez Astiárraga / José Nolla

Guionistas: Amodeo / Rafael Cobos

Director de Fotografía: Leo Hermo

Director de Arte: Sebastian Orgambide

Director de Producción: Nati Martin / Manolo Limon

Sonido: Daniel de Zayas

Música: Enrique de Justo / Santi Amodeo

Figurinista: Fernando García

Maquillaje/Peluquería: Angela Garacija

Montaje: J. Manuel G. Moyano

Directoras de Casting: Cris Nollet / Mariana Mitre

Jefa de Producción: German Garrido /Patricio Ruiz

Foto Fija: Maria Antolini / Vanesa Nuñez

Fotos: Vanessa Núñez