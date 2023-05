Duna Parte Dos, Fecha estreno Argentina película 2023 con Timothée Chalamet , sinopsis, reparto, ficha

SINOPSIS



"DUNA: Parte Dos", LARGA VIDA A LOS GUERREROS, explorará el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia.

Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever.

La saga continúa cuando el galardonado cineasta Denis Villeneuve se embarca en "Duna: Parte Dos", el próximo capítulo de la célebre novela Duna de Frank Herbert, con un elenco internacional de estrellas. La película, de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, es la continuación muy esperada de "Duna", seis veces ganadora del Premio de la Academia de 2021.

La epopeya continúa la adaptación del aclamado bestseller Duna de Frank Herbert con estrellas nuevas y que regresan, incluido el nominado al Óscar Timothée Chalamet ("Wonka", "Call Me by Your Name"), Zendaya ("Spider-Man: No Way Home", "Malcolm & Marie", "Euphoria"), Rebecca Ferguson ("Mission: Impossible - Dead Reckoning"), nominado al Óscar Josh Brolin ("Avengers: End Game," "Milk"), nominado al Óscar Austin Butler ("Elvis", "Once Upon A Time…In Hollywood"), la nominada al Óscar Florence Pugh ("Black Widow", "Little Women"), Dave Bautista (las películas de "Guardians of the Galaxy", "Thor: Love and Thunder"), el ganador del Óscar Christopher Walken ("The Deer Hunter", "Hairspray"), Stephen McKinley Henderson ("Fences", "Lady Bird"), Léa Seydoux (la franquicia de "James Bond" y "Crimes of the Future "), con Stellan Skarsgård (las películas de "Mamma Mia!", "Avengers: Age of Ultron"), con la nominada al Óscar Charlotte Rampling ("45 Years", "Assassin's Creed"), y el ganador del Óscar Javier Bardem ("No Country for Old Men", "Being the Ricardos").

Villeneuve dirigió a partir de un guión que coescribió con Jon Spaihts basado en la novela de Herbert. La película está producida por Mary Parent, Cale Boyter, Patrick McCormick, Villeneuve y Tanya Lapointe. Los productores ejecutivos son Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson como consultor creativo.

Villeneuve vuelve a colaborar con sus creativos de "Duna": el director de fotografía ganador del Óscar, Greig Fraser; la diseñadora de producción ganadora del Óscar Patrice Vermette; el editor ganador del Óscar, Joe Walker; el supervisor de efectos visuales ganador del Óscar, Paul Lambert; la diseñadora de vestuario nominada al Óscar Jacqueline West. El compositor ganador del Óscar, Hans Zimmer, vuelve a estar presente para crear la partitura.

"Duna: Parte Dos" se filmó en Budapest, Abu Dhabi, Jordania e Italia.

FECHA DE ESTRENO





EN SALAS DE CINE DE ARGENTINA



2 de noviembre de 2023