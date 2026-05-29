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¿Por qué El Bazar del Espectáculo Cine es un Archivo Histórico Digital?

¿Por qué El Bazar del Espectáculo Cine es un Archivo Histórico Digital?

Hemeroteca y Archivo Histórico Digital de El Bazar del Espectáculo (2008 - 2018)

Banner portal El Bazar del Espectáculo

Bienvenidos a la plataforma de archivo y preservación digital de El Bazar del Espectáculo Cine. Este espacio fue concebido originalmente en agosto de 2008 como un medio periodístico especializado en la cobertura de la cartelera y la industria cinematográfica en Argentina.

¿Cuál es la relevancia de este sitio en la actualidad?

Hoy en día, ante el fenómeno global del streaming (Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Paramount+, MUBI), los grandes catálogos de estas plataformas han rescatado miles de producciones clásicas y de culto. En paralelo, la prensa digital tradicional sufre del fenómeno del enlace roto (Link Rot): los diarios masivos borran sus archivos históricos para reducir costos de servidor, eliminando de la red reseñas, fichas técnicas completas y dossiers originales de la industria.

Para combatir esta pérdida de memoria cultural, mantengo este sitio online como una base de datos pública y de consulta permanente. Aquí se preservan de forma íntegra más de 6.100 artículos, 3.092 fichas técnicas y notas de producción extensas (casi un 80% de ellas basadas en los completos cuadernillos de prensa de unas 50 páginas, con imágenes incluídas, que las distribuidoras enviaban de forma oficial en los formatos originales de la época o entregaban personalmente en forma impresa), acompañados por un catálogo de 1.437 pósters y 1241 críticas de mi autoría.

Al conservar este material intacto ofrezco a cinéfilos, estudiantes de cine e investigadores una fuente primaria de información que los buscadores tradicionales ya casi no pueden encontrar en los grandes medios.

Información sobre la actualidad del portal

Todo el material sobre películas a partir del 2019 y todo mi flujo de trabajo periodístico actual -incluyendo los estrenos de cartelera vigentes, grillas de televisión de aire y cable, eventos deportivos, actividades culturales comunitarias y las programaciones de streaming- se encuentra centralizado de manera diaria en el portal matriz de El Bazar del Espectáculo.

¿Buscas las últimas novedades del espectáculo y la televisión?

Puedes ingresar de forma directa al portal haciendo clic aquí:

https://elbazardelespectaculo.blogspot.com

y directo a la sección de películas aquí:

https://elbazardelespectaculo.blogspot.com/search/label/Peliculas

Agradezco a los miles de cinéfilos, investigadores y lectores que me visitan mes a mes y mantienen vivo este registro histórico del cine.

Cintia Alviti

Creadora, editora y diseñadora responsable del ecosistema El Bazar del Espectáculo.

Cintia Alviti
Cintia Alviti
Periodista de espectáculos, actriz, crítica de cine, conductora radial.
Ningún artículo de El Bazar del Espectáculo está copiado de otros sitios ni generado por Inteligencia Artificial. Todo el material, sea imágenes o texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
Además soy la única persona responsable de mantener "con vida" el sitio desde que lo creé en el 2008, tanto sea con respecto a su diseño como con la totalidad de los artículos publicados.
¡¡Gracias por la visita!! 😊