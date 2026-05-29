¿Por qué El Bazar del Espectáculo Cine es un Archivo Histórico Digital?

Hemeroteca y Archivo Histórico Digital de El Bazar del Espectáculo (2008 - 2018)

Bienvenidos a la plataforma de archivo y preservación digital de El Bazar del Espectáculo Cine. Este espacio fue concebido originalmente en agosto de 2008 como un medio periodístico especializado en la cobertura de la cartelera y la industria cinematográfica en Argentina.

¿Cuál es la relevancia de este sitio en la actualidad?

Hoy en día, ante el fenómeno global del streaming (Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Paramount+, MUBI), los grandes catálogos de estas plataformas han rescatado miles de producciones clásicas y de culto. En paralelo, la prensa digital tradicional sufre del fenómeno del enlace roto (Link Rot): los diarios masivos borran sus archivos históricos para reducir costos de servidor, eliminando de la red reseñas, fichas técnicas completas y dossiers originales de la industria.

Para combatir esta pérdida de memoria cultural, mantengo este sitio online como una base de datos pública y de consulta permanente. Aquí se preservan de forma íntegra más de 6.100 artículos, 3.092 fichas técnicas y notas de producción extensas (casi un 80% de ellas basadas en los completos cuadernillos de prensa de unas 50 páginas, con imágenes incluídas, que las distribuidoras enviaban de forma oficial en los formatos originales de la época o entregaban personalmente en forma impresa), acompañados por un catálogo de 1.437 pósters y 1241 críticas de mi autoría.

Al conservar este material intacto ofrezco a cinéfilos, estudiantes de cine e investigadores una fuente primaria de información que los buscadores tradicionales ya casi no pueden encontrar en los grandes medios.

Información sobre la actualidad del portal

Todo el material sobre películas a partir del 2019 y todo mi flujo de trabajo periodístico actual -incluyendo los estrenos de cartelera vigentes, grillas de televisión de aire y cable, eventos deportivos, actividades culturales comunitarias y las programaciones de streaming- se encuentra centralizado de manera diaria en el portal matriz de El Bazar del Espectáculo.

¿Buscas las últimas novedades del espectáculo y la televisión?

Puedes ingresar de forma directa al portal haciendo clic aquí:

https://elbazardelespectaculo.blogspot.com

y directo a la sección de películas aquí:

https://elbazardelespectaculo.blogspot.com/search/label/Peliculas

Agradezco a los miles de cinéfilos, investigadores y lectores que me visitan mes a mes y mantienen vivo este registro histórico del cine.

Cintia Alviti

Creadora, editora y diseñadora responsable del ecosistema El Bazar del Espectáculo.